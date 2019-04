Julio Velázquez: "La responsabilidad es máxima, pero la presión es cero"

El entrenador pimentonero ha comparecido ante los medios de comunicación, tras el entrenamiento matinal, previo al partido que enfrentará a su equipo contra el Real Zaragoza en Nueva Condomina.

Julio Velázquez comenzó contestando a las dudas sobre la importancia que tendría una victoria este fin de semana y si sería definitiva para estar en la promoción por el ascenso: “No lo sé, desde luego que se estaría más cerca. No sé con qué puntos se jugará al final los playoff de ascenso. Depende de cómo se den las jornadas que restan, todos los equipos se están jugando algo y es muy complicado predecir lo que puede ocurrir. Durante todo el año Hemos cifrado la permanencia en torno a 50/52 puntos... el playoff podría estar entre 62/64 puntos, pero es hablar por hablar.” Continuó quitando presión a sus jugadores: “Nuestro objetivo está cumplido, ahora intentamos disfrutar. Solo pensamos en lo más inmediato que es el partido del Zaragoza, luego será el del Tenerife y después contra el Castilla. Ya veremos lo que hemos conseguido, el sobresaliente está conseguido...vamos a ver de que somos capaces. Queremos quedar lo más arriba posible está claro, por la afición, por nosotros y por el club, pero la presión la tienen otros”.

El Real Murcia está siendo uno de los equipos revelación, lo que no ha pasado inadvertido para el resto de entrenadores que ya lo sitúan como serio candidato al playoff: “Me da igual, intentan eludir responsabilidades y a ver si lo pueden sacar de ahí. Para ganar a este equipo tienen que corre y trabajar mucho. Si el resto de equipos valoran que podemos estar en la pelea hasta el final es algo sintomático de que el equipo tiene un porqué y un para qué, tanto fuera como en casa. Salvo el Éibar, que tiene el mismo merito que nosotros, el resto de los de arriba tenían la obligación de estar peleando por los puestos de playoffs” expresó para rebajar el nivel de exigencia que empieza a rodear a su equipo.

El conjunto ha despertado el optimismo y la ilusión entre sus aficionados, lo que podría generar algunos problemas en el rendimiento, pero para Velázquez no supone ningún problema: “No tenemos que aislar de nada a la plantilla. Seríamos unos necios si quisiéramos aislarnos de lo bonito que es el ambiente en la ciudad, entre los aficionados… hay que disfrutar, hemos peleado mucho durante todo el campeonato, hemos logrado el objetivo y ahora toca disfrutar. La responsabilidad es máxima, pero la presión es cero” aclaró.

Sobre el rival de esta jornada Julio Velázquez quiso destacar: “Nos centramos en el Real Zaragoza, no pensamos más allá. Algo habremos hecho bien cuando le sacamos 7 puntos a un equipo confeccionado para el ascenso directo; tienen jugadores muy interesantes para la categoría y para primera. No me atrevo a juzgar a nadie, suficiente tenemos. Tienen muy buenos futbolista, no es nada sencillo modificar la dinámica cuando vienes de descender. Esto es muy difícil, es un equipo que no ha conseguido una regularidad, pero que a la mínima te hace gol”.

El entrenador fue preguntado sobre si el equipo ha aprendido algo de la dura derrota en el Mini Estadi frente al Barça B “Perder nunca es bueno, sirve para pasar página rápido y centrarse en lo siguiente. Puede que perdamos este fin de semana, de lo que se trata es de tener un equilibrio tanto en la derrota como en la victoria. Somos los mismos cuando ganamos a 5-0 al Mirandés que cuando nos mete 4-0 el Barcelona B.”

Julio Velázquez no quiso entrar en detalles sobre el once que alineará este domingo en Nueva Condomina: “Revolución nunca, no me gusta utilizar ese término, no me gusta comentar nada de lo que vamos a hacer. No me gusta darle pistas a los rivales”, aclaró.

La primera plantilla está plagada de jugadores a un amarilla de cumplir el ciclo, el entrenador podría pensar en proteger a dichos jugadores de cara a la promoción, pero Julio no piensa igual: “Los apercibidos no van a condicionar nada, si nos ponemos a controlar no llegamos ni a los 59 puntos. Controlar ahora estas situaciones sería absurdo cuando todavía no tenemos la puntuación necesaria para participar en ese playoff”.

La enfermería está prácticamente vacía en este tramo final, pero el entrenador recordó la baja del capitán: “Óscar por desgracia, el resto está en condiciones óptimas. Dani está mejor, ya está entrenando con el resto. Sólo tenemos la baja de Oscar, que es un chaval maravilloso y me duele que no esté en condiciones para aportar”, finalizó.