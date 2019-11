Granada CF 2013/14: delanteros

La línea de ataque del Granada CF ha sido de las más flojas durante la temporada. Los delanteros rojiblancos no han anotado muchos goles, aunque en el primer tramo de Liga supieron rentabilizarlos al máximo. El ariete El Arabi ha destacado en esta demarcación, pues ha logrado ser un fijo en el once y anotar 12 goles.

Francisco Medina Luna “Piti”

Tras militar seis temporadas en el Rayo Vallecano, Piti quedaba libre el pasado verano, y pese a tener muchas ofertas dada la grandísima temporada que realizó, se decidió por aceptar el reto de fichar por el Granada CF, convencido de que el proyecto que le presentaba el presidente del club, Quique Pina, era serio e ilusionante. Fue sin duda, el refuerzo más alentador para la afición de cara a esta temporada. Sin terminar de tener suerte por culpa de las lesiones, y sin llegar a su mejor nivel, el mostrado la temporada pasada, en ningún momento Piti ha dejado de ser sin ninguna duda uno de los jugadores más importantes del equipo con diferencia.

Tras jugar las tres primeras jornadas, sufrió el primer parón que le hizo perderse seis partidos de Liga. No obstante, antes le dio tiempo a marcar un importante gol en Balaídos que supuso un punto importante al ser el del empate. Reapareció ante el Getafe en la jornada 9, aunque sólo pudo disputar 34 minutos, Recayó y volvió a perderse otros dos partidos. Después de esto alcanzó su mejor momento de la temporada, enlazando 14 partidos consecutivos. Volvió a jugar ante el Levante en el Ciudad de Valencia, y lo hizo por todo lo alto. Salió a falta de 12 minutos para que acabara el partido, con el marcador empatado a cero, y en el descuento, una falta en la frontal le daba la oportunidad de lanzar un magnífico libre directo que Keylor Navas no pudo detener y que se coló en la portería del equipo granota. Otro gol de Piti que en esta ocasión le daba tres puntos al Granada.

En este periodo de 14 partidos, volvió a marcar ante Real Sociedad y Valencia, aunque ambos partidos se perdieron. No pasó lo mismo ante el Betis en Los Cármenes, ya que tras un maravilloso pase de Ilori, Piti controlaba el balón de manera impecable y batía a Adán para volver a darle tres puntos a su equipo. Por tanto, pese a quedarse lejos de su mejor cifra goleadora, sus cinco goles le han supuesto siete puntos a su equipo esta temporada.

Volvió a lesionarse y a perderse otras cinco jornadas, para aparecer de nuevo en la recta final del campeonato y poder jugar los últimos ocho partidos. Pese a no volver a marcar, su simple presencia en el campo daba confianza al equipo, aunque no llegó en una forma demasiado brillante a este tramo final.

En total el jugador catalán ha disputado 26 partidos de Liga, 20 de ellos como titular, llegando a los 1.842 minutos, en los que vio cinco tarjetas amarillas, y como ya hemos dicho, anotó cinco goles. El equipo en estos partidos logró 8 victorias, 3 empates y 15 derrotas. En Copa jugó los dos partidos ante el Alcorcón, ganando el de ida en el Alcoraz y perdiendo el de vuelta en Los Cármenes, donde además tuvo la mala suerte de fallar en la tanda de penaltis su lanzamiento.

El primer año de Piti en el Granada acaba por tanto con luces y sombras, aunque con seguridad, si la próxima temporada puede tener la continuidad que necesita y las lesiones lo respetan, se verá mucho más de este grandísimo jugador.

Iván Sanchez Rico “Riki”

Después de jugar siete temporadas en el Deportivo de la Coruña, y tras bajar a Segunda División la temporada pasada, Riki recaló el pasado verano en las filas del Granada CF. Fue junto con Piti el refuerzo para la delantera del equipo, pero Lucas Alcaraz no ha tenido demasiada confianza en él a lo largo de casi toda la temporada.

Ha tomado parte en 27 partidos de Liga y uno de Copa, pero sólo en diez de ellos lo ha hecho formando parte del once titular. Si medimos su participación en minutos se nota de manera más clara lo poco que ha contado para el entrenador, ya que acumula únicamente 1.217. No tomó algo de protagonismo hasta el tramo final de temporada. La posición de delantero estaba adjudicada sin discusión a El Arabi, por lo que no fue hasta la jornada 27 ante el Villarreal, y gracias a las lesiones entre otros de Piti, cuando tuvo la oportunidad de jugar pegado a la banda, y el resultado fue magnífico. Aquel partido dio un pase de gol y provocó un penalti, suficiente para que el Granada venciese por 2-0.

A partir de ahí su situación cambió, y la jornada siguiente ante el Getafe logró el primero de los tres goles que anotó su equipo para empatar a tres aquel encuentro. Era su segundo gol de la temporada, ya que el primero lo anotó en la victoria de la primera vuelta ante el Rayo Vallecano. Jugando en banda Riki empezó a mostrar su mejor versión, algo que el equipo necesitaba. Pese a que su rendimiento no ha sido el esperado, especialmente en la faceta goleadora, se espera de él que la próxima temporada mejore y de los resultados para los que se le trajo.

Youssef El Arabi

El delantero titular del Granada CF ha mejorado esta temporada sus números con respecto a la pasada, ya que ha jugado más partidos y ha marcado más goles. De hecho, sólo se ha perdido dos partidos de Liga este año, en la jornada 3 ante el Celta y en la jornada 10 ante el Elche. Curiosamente ninguno de estos partidos se saldó con derrota a pesar de no contar con su presencia.

Lucas Alcaraz ha confiado en él toda la temporada, y pese a jugar 36 partidos (34 como titular) y marcar 12 goles, no ha terminado de convencer a la afición con sus actuaciones. En muchas ocasiones se le ha acusado de no esforzarse lo suficiente sobre el terreno de juego y de fallar demasiadas ocasiones cantadas. No obstante, El Arabi no ha dejado de ser indiscutible para el entrenador, y siempre ha estado por delante de Riki e Ighalo en la competencia por la punta del ataque granadino.

Sus goles se han repartido en ocho partidos. El primero de ellos no se hizo esperar y llegó en el primer partido de Liga ante Osasuna, donde abrió el marcador de la que sería la primera victoria rojiblanca de la temporada. No volvió a marcar hasta la jornada 7 ante el Athletic, cuando hizo un doblete que le valió la victoria al Granada por 2-0. Hubo que esperar a la jornada 13 para volver a ver al ariete marroquí perforando la red rival. Lo hizo ante el Málaga, al que le endosó un hattrick. En la jornada 19 marcó uno de los tantos de la goleada ante el Valladolid por 4-0, y en la jornada 22 repitió ante el Celta, aunque en esta ocasión no sirvió de nada y el equipo cayó por 1-2. Por primera vez encadenó dos partidos seguidos marcando, fue en las jornadas 27 y 28, ante el Villarreal (victoria por 2-0) y ante el Getafe con un doblete que permitía a los granadinos sacar un empate a tres del Coliseo Alfonso Pérez. Su último tanto lo consiguió ante el Málaga en la jornada 32 en la derrota por 4-1 en el derbi andaluz.

Su irregularidad es una de las cosas que lastra a este jugador que pese a tener mucha calidad, aún debe mejorar en muchas facetas del juego. Aunque está claro que la importancia de sus goles esta temporada ha sido vital, ya que de los ocho partidos en los que ha marcado, el Granada ha puntuado en seis, con cinco victorias, un empate y dos derrotas. A esos goles hay que sumar dos asistencias, una ante el Getafe y otra ante el Elche, que también supuso la victoria del Granada, por lo que hay que reconocer la influencia de sus acciones positivas en los resultados.

Odion Ighalo

En el Granada CF desde Segunda División B, héroe de los ascensos a Segunda y a Primera con sus goles, este delantero nigeriano de tan solo 24 años lleva en sus venas sangre rojiblanca. Pese a pertenecer a Udinese, cada verano vuelve a la que es su casa, y no hay jugador más querido por la afición que él.

Esta temporada ha sido dura para él. Los pocos minutos de los que ha disfrutado, y alguna que otra inoportuna lesión, le han privado de tener todo el protagonismo que a él y a la afición les hubiera gustado. Sin embargo, no ha faltado a su habitual cita de todos los años con los goles decisivos. No ha participado más que en 16 partidos de Liga y 2 de Copa. Si bien los partidos de Copa los jugó completos como titular, marcando incluso los dos goles que dieron la victoria ante el Alcorcón en el Alcoraz por 0-2. En Liga sin embargo su presencia ha sido mucho menor, reduciéndose a 355 minutos jugados. Únicamente ha sido titular en dos encuentros de la competición doméstica, frente al Elche en el Martínez Valero y ante el Atlético de Madrid en Los Cármenes, donde marcó el gol del Granada en la derrota por 1-2.

Pero como ya hemos dicho, Ighalo siempre acude a su cita con la historia. En esta ocasión gestó su obra en Anoeta. En un partido en el que el Granada necesitaba puntuar imperiosamente, se llegó al final del tiempo reglamentario con el resultado de 1-0 favorable a la Real Sociedad. Pero en el tiempo de descuento apareció él. Le llego de rebote un balón dentro del área, y tras revolverse y golpear el esférico mordido, el balón fue al único sitio donde Bravo no podía alcanzarlo, poniendo así el empate a uno en el marcador que daba un punto de oro a los rojiblancos.