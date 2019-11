Resumen temporada 2013/14 del Deportivo de la Coruña: el ascenso más necesario

La temporada que acaba de concluir no será una más en la centenaria historia blanquiazul. En primer lugar por que este ascenso no es uno más, debido a la imperiosa necesidad de recuperar la plaza en la Liga BBVA, para poder afrontar con garantías el futuro de la entidad.

Con la tercera plaza de ascenso por decidir, Eibar y Deportivo formarán parte de una Primera división de la que han descendido tres históricos como el Osasuna, el Betis y el Valladolid. Con tres meses por delante, la directiva blanquiazul encabezada por Tino Fernández ha dejado clara su postura para afrontar la próxima temporada.

Con el lema "Primeira para Sempre" desde el club encaran estos meses de verano con la intención de lograr formar un equipo de garantía para consolidar al equipo en la máxima categoría del fútbol español y afrontar los pagos anuales de su nuevo convenio de acreedores con solvencia.

La capacidad de maniobra del actual consejo para encontrar jugadores que vengan a mejorar lo que ya hay manejando poco presupuesto será clave para que este mensaje se haga realidad.

Por otro lado, el 2014 será recordado por haberse vivido el primer proceso electoral en 25 años para elegir al nuevo presidente del Deportivo de la Coruña. Tino Fernández ante la baja en la carrera electoral de Lendoiro, venció con absoluta superioridad en una asamblea extraordinaria histórica para el deportivismo. Cinco meses después ha logrado devolver al equipo, bajo su mandato a la Liga BBVA.

La especial pretemporada blanquiazul

Uno de los recuerdos que los aficionados blanquiazules no olvidarán es la noche del 31 de Julio de 2013, cuando el futuro y la desaparición del club fueron las palabras más pronunciadas durante aquella noche. Las deudas con los futbolistas no se solucionaron hasta el último momento gracias a negociaciones a tres y cuatro bandas. El Deportivo finalmente no sufrió ningún descenso administrativo gracias a un acuerdo que consistía en el abono de las cantidades adeudadas en dos plazos: el 50% lo pagaba el Deportivo antes de las 00.00 del miércoles y el 50% restante lo desembolsaría la AFE en Noviembre.

En cuanto al plano deportivo, la pretemporada continuó siendo especialmente atípica por el escaso número de futbolistas en la plantilla, debido a la tardanza en los fichajes y las bajas importantes de Riki, Valerón y Aranzubía entre otros.

El ascenso se gestó en dos fases bien diferenciadas de la pretemporada. Por un lado la estancia de 15 días en Monforte y una gira posterior de varios días por Portugal.

Para poder completar una plantilla con los efectivos suficientes para poder trabajar con un mínimo de garantías, el técnico de Castrofeito concentró a 15 jugadores del primer equipo más los 12 jóvenes del del filial y del juvenil. La irrupción de Dani Iglesias y Bicho y la grave lesión de Lemos fueron lo más destacado del período estival en cuanto a los jugadores canteranos.

Fichajes

Según avanzaba el verano, fueron llegando futbolistas como Rudy, Culio, Wilk y Luisinho y también retornaron caras conocidas con Arizmendi, Fabricio, Kaká y Lux.

Frustrada y muy comentada fue la imposibilidad de fichar el Deportivo a Álex Geijo. La administración concursal no autorizó la operación y el futbolista, terminó recalando en el Mallorca en el cual aún no sabe lo que es marcar. Sí llegó en el último día del mercado Carlos Marchena que recientemente ya ha anunciado que no seguirá en la plantilla blanquiazul el año que viene.

El mercado aún nos deparaba la última sorpresa. El portugués Bruno Gama abandonaba el Deportivo una vez ya había jugado el primer partido en Las Palmas de Gran Canaria.

Arranque irregular con derrotas en casa y victorias fuera

La temporada arrancó en tierras canarias a mediados de agosto. Insua ya comenzó en aquel partido a mostrar su fortaleza en el juego aéreo que le han llevado a ser uno de los defensas más goleadores del equipo. El Dépor se llevó los tres puntos en la despedida de Bruno Gama y el reencuentro con Valerón.

La siguiente jornada en Riazor el Deportivo se enfrentó al Córdoba,clasificado para los playoff, que con la ley del mínimo esfuerzo se llevaría el máximo botín de La Coruña gracias a una excelente jugada de estrategia. Este tipo de goles ha impedido que el ansiado ascenso llegara con varias jornadas de antelación al suponer la pérdida de hasta 16 puntos por este tipo de jugadas.

Tras las primeras cinco jornadas el Deportivo sólo había vencido dos encuentros y ambos a domicilio y ya cosechara tres derrotas. Tras la última en El Molinón, el Deportivo se situaba en el puesto 13º, el cual es la peor clasificación de la temporada.

Dos derrotas clave para reaccionar

Los dos momentos en los que el Deportivo parece que ha querido reaccionar, coinciden con dos derrotas sin paliativos. La primera, la ya comentada frente al Sporting, que supuso el comienzo de una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. Estos 11 puntos de 15 posibles llegaron con victorias sobre el Alcorcón (casa), Hércules y Barcelona B (fuera), y dos empates en Riazor frente a Zaragoza y Mirandés.

Esta racha de encuentros sin conocer la derrota, hizo remontar muchos puestos en la tabla y alcanzar el quinto puesto, muy cerca ya de un destacado Recreativo.

El otro encuentro con más “daños colaterales” pero en este caso positivos, fue la sonrojante derrota frente al Tenerife en el Heliodoro. Tras este partido el equipo reaccionó y acumuló cinco victorias en seis partidos.

El día estaba señalado en rojo por toda la afición herculina, 24 de noviembre, Ponferrada. Los miles de deportivistas desplazados al a comarca del Bierzo convirtieron El Toralín en un pequeño Riazor. Al final de los 90 minutos, un gol de Culio daba los tres puntos al conjunto de Fernando Vázquez y con ellos, el ansiado liderato de la competición.

La navidad enfrió a un Dépor líder

Del mismo modo que jornadas atrás se encadenaban las victorias y los partidos imbatido, la victoria frente al Alavés (7 diciembre) fue la última que logró el Deportivo hasta finales de enero.

Cinco partidos sin conocer la victoria, con tres empates y dos derrotas supusieron finalmente que tras la derrota frente a la U.D.Las Palmas, el Sporting de Gijón relevase al Dépor como líder de la competición.

Le duró muy poco la alegría a los asturianos ya que una jornada después vieron como la primera victoria del Deportivo con Tino Fernández como presidente, suponía que los blanquiazules, gracias a un gol de Borja en el último minuto encabezaran la clasificación, una jornada más.

El mercado invernal, más agitado de lo habitual

Los aires de cambio en los despachos de la Plaza de Pontevedra también acompañaron al progresivo refuerzo de la plantilla durante el mes de enero. Con el Deportivo plantado en el liderato de la categoría, la directiva encabezada por Augusto César Lendoiro y el equipo de Tino Fernández -que con posterioridad relevaría en el cargo al carismático dirigente corcubionés- trabajaron tanto de forma individual como en conjunto para fortalecer la plantilla en pos del objetivo final: el ascenso directo.

Las limitaciones presupuestarias y la necesidad de estirar al máximo el dinero disponible para nuevas incorporaciones recibieron un impulso inesperado con la marcha de Culio al fútbol árabe a mediados de enero. Su traspaso al Al-Wasl dubaití reportó a la entidad herculina un ingreso de unos 300.000 euros que se sumó a unos 230.000 que el futbolista argentino perdonó al club para cerrar su partida. Con un margen más holgado para afrontar el mercado, el Deportivo se movió rápido y bien para lograr la contratación de hasta cinco futbolistas que llegaron para cubrir tanto las carencias posicionales y de juego existentes como para sustituir el adiós de Culio y Kaká.

Tras el aterrizaje de Toché y el retorno de Diogo Salomão, los coruñeses exprimieron al máximo las posibilidades de contar con un futbolista diferencial en su once. Así, tras la cesión del joven chileno Bryan Rabello -procedente del Sevilla- y la vuelta de Albert Lopo -previa rescisión de su contrato con el Getafe-, el Deportivo anunció la incorporación de Ibrahim Sissoko, un centrocampista ofensivo propiedad del Wolfsburgo alemán. Todos ellos a coste cero. El marfileño, tras una particular puesta a punto para recuperar su mejor estado de forma, se convirtió progresivamente en uno de los jugadores más apreciados por la afición tanto por su peculiar personalidad como su talento sobre el terreno de juego.

Un invitado inesperado, el Eibar ya de Primera

Muy pocos se podrían imaginar que el conjunto vasco realizase tan buena temporada y que finalmente ya haya logrado también el ascenso de categoria, sobre todo cuando en la jornada 9 ocupaba puestos de descenso. Recién ascendido, el equipo de Garitano poco a poco, paso a paso fue escalando posiciones y desde esa jornada encadenó 22 partidos en los que sólo perdió cuatro partidos sumando 46 puntos.

El 9 de febrero lograba el liderato con su victoria por 0-2 en Córdoba. No tuvo vértigo el cuadro vasco que mantuvo los buenos resultados durante muchas jornadas, hasta que varios empates en casa y dos derrotas frente a Zaragoza y Tenerife lo apearon en favor del Deportivo de la primera posición.

Posición que ha recuperado la semana pasada con la mala racha del conjunto blanquiazul y le permitió ascender ya con dos semanas de antelación tras su victoria frente al Alavés y la derrota sorprendente de La U.D.Las Palmas frente al Recreativo.

El descuento mantiene vivo al Deportivo

Instalado un sólido Eibar en la primera posición, el Deportivo pasaba su peor momento de la temporada a pesar de los refuerzos que llegaron en el mercado de invierno. La derrota en Murcia hizo mucho daño al equipo e instaló las dudas de un sistema de juego en la afición que entendía que el equipo tenía mimbres para jugar mejor al fútbol con la llegada de Salomao, Sissokó, Rabello y Toché.

Se presentaba el Sporting de Gijón tras la derrota por la mínima en Murcia y con las dudas defensivas encima de la mesa tras la gran cantidad de goles encajados en jugadas de estrategia del rival.

Una victoria de los visitantes relegaría al Dépor a puestos de playoff viéndose superado por el Eibar, Sporting y Recreativo de Huelva.

El partido sin mucha historia. Un gran ambiente en las gradas y un encuentro frío, sin ocasiones y con pocas concesiones entre ambos equipos. Se encaraba la segunda parte por debajo en el marcador tras un gol visitante de córner y Borja fallando un penalti.

La fiesta ya era rojiblanca en las gradas cuando un córner con el tiempo de descuento ya superado y un rebote tras salto de Fabricio que golpea en Toché y se acaba colando en la meta asturiana.Un punto que fue celebrado tanto por el equipo como por la afición como no se ha celebrado otro esta campaña.

Este empate no evitaba perder el golaveraje con los asturianos pero fue un duro golpe para su rival que en febrero se veía como uno de los equipos que lucharían por una de las dos plazas de ascenso directo.

Desde esa jornada y en las trece siguientes sólo han vencido tres partidos, quedando descartados para luchar por una plaza entre los dos primeros. Los asturianos tras un buen final de liga tras la llegada de Abelardo han logrado terminar en puestos de liguilla, con la ventaja del factor campo a su favor.

Este punto en el descuento no fue el único ya que en la siguiente jornada en Alcorcón, Lopo daba los tres puntos en otro córner en el descuento. La situación se repite por tercera semana consecutiva en Riazor frente al Hércules.

En un encuentro que el Deportivo tenía controlado a la perfección con un 2-0 en el primer tiempo, tras el descanso dos zarpazos de los alicantinos hicieron peligrar hasta lograr algún punto en ese encuentro. Precisamente ese exceso del rival de querer vencer el encuentro generó una oportunidad por banda derecha de Seoane que tras un gran centro del lateral, Toché adelantándose a dos defensas logra anotar y decantar la victoria del lado coruñés.

La lesión de Salomão y la llegada de Ifrán

El partido frente al Hércules dejó una muy mala noticia para la entidad blanquiazul. Salomão se lesionaba de gravedad en la rodilla y se perdería lo que restaba de temporada. Una emotiva carta del portugués animaba al equipo a continuar y agradecía las muestras de cariño de la que él considera “su casa”.

Dos jornadas después el Deportivo ya tenía recambio para el portugués. Diego Ifrán, delantero uruguayo de la Real Sociedad aterrizaba en Alvedro con ganas de reivindicar su fútbol avalado y “convencido” por Martín Lasarte.

Su llegada tuvo su dosis de polémica, por su lesión de larga duración, su estado de forma y la nómina de cuatro delanteros, que generaba dudas respecto a la necesidad de fichar a otro punta.

Disputa sus primeros minutos en Zaragoza en la victoria del Deportivo con el gol de Laure. Sus primeros cuatro partidos parte desde el banquillo pero sus dos goles en Madrid y Riazor frente a Castilla y Recreativo respectivamente hacen que desde la jornada 35 el uruguayo sea el delantero titular respondiendo con goles a la confianza de Fernando Vázquez.

El debate sobre los delanteros se esfuma cuando Toché se lesiona en la semana anterior al viaje a tierras mañas, dejando a Vázquez de nuevo con un trío de delanteros, del cual es Luis Fernández el sacrificado.

Recupera el primer puesto empatando en casa y ganando fuera

El partido en Anduva, con muchos aficionados desplazados en un largo viaje y un rendimiento desastroso del equipo dinamitó el ánimo de la afición que de nuevo creía tras los puntos recuperados frente a Sporting, Alcorcón y Hércules.

La imagen, la escasa capacidad de reacción y las decisiones de Vázquez en el banquillo fueron el día a día que acompañó al equipo los días posteriores a ese encuentro.

La situación en la tabla, debido a la irregularidad de la Liga, era privilegiada ya que el Eibar sólo le sacaba un punto a los blanquiazules, y la ventaja sobre el Recreativo era de dos. Pero era inevitable que las dudas apareciesen de nuevo. No mejoraron esas sensaciones tras el partido frente al filial blanquiazul con la defensa de cinco del Deportivo pero los tres puntos de La Romareda anestesian este descontento.

Tras esta victoria llegaba un Tenerife pletórico con Ayoze como estrella goleadora del equipo. De nuevo Riazor mina el ánimo de la parroquia blanquiazul y la figura de Vázquez con su cambio iniciada la segunda parte a defensa de cinco, se pone en entredicho por primera vez en la temporada con gran intensidad.

Fue una semana de debates sobre la continuidad de Vázquez, de análisis de sus sistemas y la idoneidad de sus cambios.

Pero entre la tempestad, llega el liderato. Al Deportivo le basta con la media inglesa para recuperar el primer puesto con su victoria por 0-2 en Valdevebas. Llega el primer gol de Ifrán y la primera victoria por más de un gol fuera de casa desde septiembre en Alicante.

Juan Domínguez guía al Dépor como único pivote

Vázquez sorprendió a propios y extraños con su decisión táctica ante el Recreativo para afrontar las dos bajas de Álex Bergantiños y Wilk que dejaban a Juan Domínguez como único mediocentro disponible.

El técnico de Castrofeito sorprendió con el canterano como único pivote puro y lo arropó con Juan Carlos y Rabello formando un triángulo en la medular. Sin lugar a dudas fueron los mejores minutos del Deportivo de la temporada. Las dos victorias frente a Recreativo y Mallorca y cómo se produjeron elevaron las aspiraciones del equipo, el ánimo de la afición y ampliaron la ventaja frente al tercero hasta los 9 puntos tras la victoria en las Islas Baleares.

Un ascenso casi regalado

Corría la jornada 35 del campeonato liguero, cuando el Deportivo llegaba a Mallorca con la intención de seguir avanzando, paso a paso, hacia un ascenso que cada vez se planteaba más claro. Los hombres de Vázquez destrozaron al equipo insular, y se colocaron con una ventaja de nueve puntos a falta de siete jornadas, una distancia que en aquel momento, parecía la necesaria para consumar el ascenso a la Liga BBVA.

Esa misma semana, el de Castrofeito se presentaba en rueda de prensa algo cauteloso sobre el ascenso del conjunto herculino, “tenemos una ventaja que nos da tranquilidad, pero tenemos que seguir esprintando porque nos pueden coger”.

Vázquez ya había vivido una situación similar en el Celta, en la jornada 35 también era líder destacado de la Segunda División con siete puntos sobre el tercero, y acabó la liga ascendiendo gracias a un triple empate y consiguiendo solamente seis puntos en siete partidos. Un precedente que obligaba al santiagués a frenar la euforia creciente, en un Riazor, que empezaba a hacer cábalas del partido que supondría el ascenso matemático.

De vuelta a la realidad

La semana posterior a la victoria en Mallorca transcurrió con una tranquilidad pasmosa en el seno blanquiazul, el siguiente rival era una Ponferradina que se presentaba en Coruña como el peor visitante de toda la competición y como el equipo que menos goles marcaba a domicilio.

Un rival 'perfecto' para continuar con la racha hacía la Primera División. Todo estaba de cara para sumar una nueva victoria, pero si algo ha demostrado esta competición es que cualquier equipo puede ganarte, los bercianos se llevaron los tres puntos, con un contundente 0-3. El equipo saltó al césped sin tensión, y se dio de bruces contra la realidad, si se quería ascender, habría que empezar a recuperar la tensión competitiva de meses anteriores.

La sensación ese día en Riazor fue que el Deportivo acababa de cuajar el peor partido de la temporada, Vázquez en la rueda de prensa posterior se mostró muy crítico con el equipo, “hemos concedido ocasiones que no concede ni un equipo de infantiles”.

Las críticas a los jugadores no tardaron en llegar, la sensación en la hinchada herculina era que la relajación se había instalado en el vestuario blanquiazul, ante un ascenso que parecía casi certificado.

Un mes sin saber lo que es ganar

Al partido de la Ponferradina le siguieron los del Lugo, Alavés y Eibar; tres encuentros en los que el conjunto gallego fue incapaz de conseguir la victoria. Tres empates seguidos que hicieron que el principal perseguidor, Las Palmas, se situara a cinco puntos de los gallegos a falta de cuatro jornadas. Relajación, tema físico, mal juego…muchas han sido las causas que se intentaron atribuir al equipo de Vázquez, durante una racha que se convirtió en la peor de la temporada, justo cuando se estaba llegando al momento decisivo de competición.

A pesar de que el Deportivo se empeñaba en complicarse la vida y dar opciones a sus perseguidores, solo Las Palmas fue capaz de aprovechar medianamente los tropiezos de los herculinos.

Así llegó la semana del duelo contra el Eibar, un duelo que en caso de no ganar podría colocar al Deportivo en una situación complicada de cara a las tres últimas jornadas. Aunque el conjunto gallego no fue capaz de llevarse los tres puntos ante el equipo vasco, la imagen no había sido tan mala como en partidos anteriores.

Las palabras de Fernando Vázquez en la previa, asegurando que el empate no era mal resultado, acabaron contagiando a los futbolistas y finalmente la igualada llegó a Riazor.

El espíritu de Xisco

Cuando el partido acabó a eso de las 14:00 horas, la afición blanquiazul sabía que si Las Palmas ganaba su partido contra el Castilla esa misma tarde, el Deportivo se habría complicado mucho su situación clasificatoria.

Los nueve puntos de ventaja, se habrían reducido a tres, y eso, con tres fechas por delante ya no parecía una ventaja tan amplia como para ir reservando sitio en la fuente de Cuatro Caminos.

Durante esa misma tarde la hinchada blanquiazul comenzaba a recordar el último ascenso de hace dos años. “Al final tendremos que volver a apelar a la épica”, o “ya podemos ir llamando a Xisco para el partido contra el Girona”, se convertían en las frases más repetidas de una afición blanquiazul, que por cuarta temporada consecutiva, se veía obligada a jugarse la vida en los últimos partidos.

Dos regalos de los canarios facilitaron el ascenso.

Tarde complicada la que se presentaba durante ese domingo 18 de mayo, los aficionados blanquiazules, televisión canaria mediante, se ponían delante de la pantalla de su ordenador para observar el partido que enfrentaba a los madrileños, contra el equipo insular.

Hicieron falta solo tres minutos para que Las Palmas se adelantara en el marcador, y con ello, se colocara a tres puntos del club gallego. Lo que vino después fue la historia de esta Liga Adelante, donde cualquiera puede ganar a cualquiera. Tras el pitido final en Valdebebas, el empate ante el Eibar supo a victoria, y a pesar de estar un mes sin ganar, el Deportivo se encontraba a tan solo una victoria de certificar su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

La victoria no llegó en Soria, de nuevo el equipo no ganaba su partido y desaprovechó el primer match-ball para lograr el ascenso. La derrota se antojaba preocupante ya que Las Palmas ya ganaban por 2-0 al Recreativo. Un espejismo ya que los andaluces en 20 minutos le direon la vuelta al marcador y precipitaron el cese de Lobera y descartar virtualmente cualquier posibilidad de ascenso directo.

Esto ponía en bandeja el ascenso del Deportivo con la necesidad de lograr un sólo punto para ser matematicamente equipo de primera.

Marchena se despide del Deportivo con el gol del ascenso

La semana pasada el central andaluz anunció en rueda de prensa que no continuará en el Deportivo la próxima campaña. El recuerdo que dejará el defensa internacional será el mejor posible. Su gol frente al Jaén tras un lanzamiento de falta de Diego Ifrán, pasará a la historia como pasaron los de Stojadinovic y Xisco más recientemente.

El partido prácticamente se terminó con el gol y el Deportivo se dedicó a mantener el control del esférico y salvo un gol anulado a los andaluces fue un pártido muy cómodo para el Deportivo. Al Dpeortivo le hubiese valido incluso perder, ya que ni Sporting ni Las Palmas lograron vencer sus encuentros frente a Zaragoza y Mallorca.

La fiesta fue total y la celebración por parte de la plantilla y cuerpo técnico en el terreno de juego estuvo llena de alegría. Un Vázquez eufórico y liberado y Sissokó como maestro de ceremonias monopolizaron las imágenes más destacadas sobre el césped.

La celebración continuó en Cuatro caminos

Por primera vez en la historia se preparó la plaza de Cuatro Caminos para una fiesta conjunta entre equipo y afición. Una pasarela permitió a los futbolistas ser partícipes con la hinchada blanquiazul de ese momento de alegría máxima tras la consecución del ascenso.

Uno a uno los futbolistas fueron presentados por el 'speaker' y pudieron cantar y saltar con los miles de aficionados que abarrotaban la plaza. Vázquez dio rienda suelta a todo su repertorio de gestos y canciones para con la gente que se había congregado para celebrar y homenajear a 'sus futbolistas'.

Tras permitir 24 h de descanso a la plantilla y cuerpo técnico tras las celebraciones del sábado, el lunes comenzaron las distintas visitas a los patrocinadores para culminar con la tradicional visita al ayuntamiento. Tras la recepción en el salón de plenos, los capitanes y Fernando Vázquez le hablaron a la afición y entonaron cánticos de celebración y ánimo al equipo.

Despedidas de pesos pesados y la 'columna vertebral'

Primero ha sido Marchena el que ya ha anunciado su marcha del Deportivo pero las bajas pueden no terminar en él. Mientras que Lopo aún no ha renovado, Germán Lux podría abandonar el Deportivo, sonando con fuerza su retorno a Argentina, al Lanús. Aumentan los rumores respecto a la vuelta de Dani Aranzubía, actual campeón de Liga con el Atlético de Madrid.

En el aire, las posibles salidas de dos de los futbolistas sobre los que debería girar el proyecto blanquiazul. Insua y Juan Domínguez estarán en las listas de muchos clubes para incorporarlos a su respectivas plantillas. La gran temporada del central ha disparado la rumorología, pero tras la renovación sólo una importante cantidad o la claúsula de rescisión llevaría a Insua a marcharse del Deportivo.

Por otro lado Juan Domínguez ha sido relacionado ,junto con Luisinho, con el Sevilla. Los hispalenses tendrían en la agenda a ambos futbolistas para la campaña que viene.

