Entrevista. Claudio Barragán: "El Dépor tiene esta historia gracias a Lendoiro, para la bueno y para lo malo"

Historia viva del Deportivo. Claudio Barragán será siempre una figura muy importante para el Deportivo y para todo el sentimiento blanquiazul. Para la afición, Claudio es mucho más que aquel delantero que trabajó mucho y bien para Bebeto. Claudio será siempre Claudio y así se le valora entre la parroquia deportivista. Calidad, trabajo y esa pizca de pasión que es tan necesaria en el mundo del fútbol es lo que caracterizaba a este delantero.

La UEFA, 20 años atrás

Pregunta. El tiempo pasa muy deprisa y el día 28 de septiembre se cumplieron 20 años del debut en Riazor del Deportivo en competición europea. Usted en aquel encuentro anotó un doblete y entró en la historia al ser el primer jugador español en hacerlo. ¿Cómo recuerda aquella goleada histórica, con la que el Deportivo se presentaba a Europa?

Respuesta: Pues la verdad es que desconocía ese dato, pero siempre es agradable contribuir en cierto modo con la historia del Dépor. Recuerdo que, a pesar de ser novatos en la competición, ganamos con solvencia (5-0).

P. Aunque usted no participó en aquella eliminatoria, el Deportivo comenzó con sus victorias históricas a domicilio en Europa con un triunfo en Villa Park. Fue frente al Aston Villa. Con el 0-1, el equipo blanquiazul superaba la eliminatoria con un balance de 2-1. Javier Manjarín fue el autor de aquel tanto. ¿En qué ayudó al equipo aquella importante victoria frente a un histórico del fútbol europeo?

R: Los resultados son los que te dan la confianza necesaria como para creer en lo que haces y en que puedes conseguir cualquier cosa que te propongas con trabajo. En ese caso, así fue.

P. Entre las temporadas 93-94 y 94-95, el equipo participó en la antigua Copa de la UEFA. Usted disputó nueve partidos y, curiosamente, sus cuatro tantos llegan tras sendos dobletes. Se enfrentó a rivales como el Aalborg, Innsbruck, Eintracht de Frankfurt, Rosenborg y Borussia Dortmund. En aquellos tiempos, el club era humilde en todos los sentidos, pero aquella derrota en Dortmund fue quizás la primera gran tristeza del aficionado blanquiazul en Europa. ¿Se escapó aquel encuentro por la poca experiencia a nivel internacional de aquel equipo o simplemente fue mala suerte?

R: La verdad es que guardo un agridulce recuerdo de ese partido que teníamos totalmente controlado y que al final, por pequeños detalles, se nos escapó.

P. La historia europea del equipo blanquiazul no había hecho nada más que comenzar. Tras una andadura en la Recopa de Europa, en la que usted ya se encontraba goleando en el Salamanca, llegaron los partidos de la Champions League tras haber logrado el título de Liga. ¿Cree que se volverá a repetir que un equipo de las características del Deportivo pueda lograr permanecer tantas temporadas, siendo competitivo tanto en el campeonato doméstico como en competición europea?

R: Todo es posible aunque no va a ser fácil que un equipo humilde como era el Dépor llegue a conseguir los logros que este consiguió.

P. Esta leyenda se gestó en aquella promoción con el Betis, en la que fue parte importante ya que solo se perdió 9 minutos de aquella eliminatoria. En Coruña no se pudo ver aquel encuentro y se recuerda como uno de los de mayor tensión de la historia. ¿Cómo fue aquel partido en el Benito Villamarín de Sevilla?

R: Fue un partido de mucha tensión, como tú bien dices, en el que nos jugábamos toda la temporada y hacer feliz a toda una ciudad como Coruña. También muy emocionante cuando el árbitro pitó el final y conseguimos mantener la categoría.

El fenómeno "Súper Dépor"

P. Se ha hablado mucho de Arsenio Iglesias y su magnífica forma de llevar a un equipo, pero ¿cómo valora tácticamente el trabajo que realizó "O Bruxo" en aquellos años en el Deportivo?

R: Éramos un equipo muy ordenado que rara vez se descomponía, también porque, aparte de tener una gran defensa, teníamos gente muy resolutiva y con mucho talento de medio campo para arriba, como eran Bebeto, Fran, Aldana o Manjarín, entre otros. A eso hay que añadir el trabajo táctico que el míster hacía todos los jueves moviendo al equipo.

P. Sin duda, cuando se logró la permanencia no se imaginaba nadie cuál sería el futuro inmediato que le esperaba al club. ¿En qué momento se empezó a dar cuenta que había un proyecto serio e ilusionante?

R: A medida que se fueron dando los resultados, el equipo fue creciendo y creyendo en sus posibilidades. Aunque a veces nosotros mismos no nos creíamos lo que estábamos consiguiendo.

P. Formó una dupla de delanteros que posiblemente será la más recordada en A Coruña con Bebeto. Entre los dos firmaron 42 de los 67 goles que anotó el equipo. En Elche también se recuerda el rendimiento que tuvo aquella pareja de ataque con Sixto. Entre los dos anotaron 31 de los 62 goles que llevaron al Elche a ascender. ¿Con qué pareja se queda y en qué proporción se considera responsable del éxito goleador de su compañero de ataque?

R: No podría escoger a uno de los dos, creo que cada uno en su momento y lugar fue imprescindible. En cuanto a mí, no me gusta echarme flores, pero creo que aporté mi granito de arena con ambos.

P. En el caso de Bebeto, ¿fue complicado adaptarse a ese rol de trabajar para otro delantero? Del mismo modo que Bebeto se aprovechó de su trabajo, ¿cree que el brasileño también le benefició a usted personalmente?

R: Creo que nos complementamos muy bien y ambos salimos beneficiados, pero sobre todo el equipo. Bien es cierto que aprendí mucho al lado de Bebeto.

P. Fueron muchos los goles que anotó en su carrera. ¿Se puede contar la historia de la particular celebración tras la consecución de cada tanto?

R: (Risas) Cada gol tiene su celebración según el momento y la importancia del mismo. Sí es verdad que tenía una peculiar forma de celebrar los goles, pero era lo que sentía en ese momento. Aunque si te refieres al estilo torero, era algo espontáneo.

P. Le habrán preguntado muchas veces por el fenómeno “Súper Dépor”. Veinte años después, ¿con qué se queda de aquello y cúal fue el secreto de aquel equipo?

R: Me quedo con el cariño de la gente, era algo increíble. El secreto no creo que fuera otro que humildad y trabajo, además de que había un grupo humano espectacular en el que todos éramos una piña, y eso se reflejaba en el campo. Me sentía muy querido, valorado y feliz de ver a la gente tan ilusionada con nosotros.

P. Hubo muchas alegrías, pero aquella tarde de mayo del 94 nunca se olvidará en A Coruña. Seguramente habrá sido su mayor tristeza como futbolista. ¿Creyó que nunca más el Dépor podría aspirar a lograr un título de Liga?

R: Desgraciadamente, como tú bien dices, fue una tarde inolvidable y amarga, pero no se me pasó por la cabeza que un equipo como el Dépor, y más con la afición que tiene, bajara los brazos y se rindiera.

P. La Liga no se perdió en el penalti con el Valencia. En las jornadas anteriores se empató con el Lleida y el Rayo en Riazor sin goles. En el partido con los madrileños, Wilfred incluso detuvo un balón con la cara a bocajarro. ¿Pudo la presión en esos partidos o por el contrario se pecó de conservadurismo?

R: Yo creo que nos pudo más la presión, porque el planteamiento siempre fue el mismo.

P. Un año después, el equipo tiene la oportunidad de devolver a la afición y a ustedes mismos la alegría y el orgullo de levantar un título oficial. Todo iba por el buen camino tras adelantarse el equipo en el marcador, pero luego el empate y el diluvio posponen la celebración. ¿Qué pensaba el equipo en la concentración del madrileño Hotel Sambi?

R: Éramos conscientes de que quedaban pocos minutos por disputar y teníamos que darlo todo sí o sí. Afortunadamente en esta ocasión, la suerte estuvo de nuestro lado y le pudimos brindar a nuestra afición un título.

P. El destino hace que Alfredo Santaelena sea el encargado de anotar el gol, del mismo modo que le privó años antes de lograr la Copa con el Mallorca. ¿En qué y en quién pensó cuando el árbitro dio por finalizado ese segundo episodio de la final de Copa?

R: Alfredo y yo siempre íbamos juntos en la habitación y le dije antes de partir para el Bernabéu que me tenía que devolver lo que me quitó. Además, yo estaba convencido de que él iba a marcar. Y así fue.

P. Los éxitos llegaron con el nuevo milenio y aún seguía en activo. ¿Cómo vivió aquellos años dorados del Deportivo y la semifinal de Champions League con el Oporto?

R: Con mucha alegría y en parte sintiéndome partícipe de lo que consiguieron.

Lendoiro, Vázquez y la cantera

P. Alfredo, Paco, Djukic, Donato, Lasarte, José Ramón, Ribera, Nando… Todos estos nombres han sido compañeros suyos y a día de hoy son o han sido entrenadores, y en muchos casos al más alto nivel. ¿Había mucho “entrenador” en aquella plantilla del Deportivo?

R: Ninguno (risas). Es bonito ver que representantes de aquel "Súper Dépor" seguimos en la brecha, aunque sea como entrenadores.

P. Con la llegada de Toshack, usted se desvinculó del Deportivo. En principio, la salida fue limpia y sin problemas con el presidente. ¿Se mantiene esta buena relación con Augusto? R: Por supuesto que la tengo. La tenía cuando era jugador del Dépor y la he mantenido con los años hasta hoy. La buena relación con Lendoiro se ha mantenido hasta hoy

P. Entre aquellos jugadores también estaban Braulio, actual director deportivo del Valencia, y Emilio Viqueira, que también se estaba formando para dedicarse a los "despachos" del fútbol. ¿Qué le parecería la idea que actualmente tienen los candidatos a presidir el Dépor de incluir a exfutbolistas del Dépor en sus equipos?

R: Genial. Creo que es hasta necesario, y más esta gente que conoce y quiere al club.

P. El fútbol se ha profesionalizado mucho durante estos últimos 20 años. ¿En qué medida ha cambiado la relación entre los jugadores y el entrenador en todo este tiempo, ahora que lo puede vivir y comparar desde el otro lado?

R: Yo te diría que no ha cambiado mucho, aunque eso también depende de cada entrenador, ahora y antes.

P. Están a la orden del día las noticias referentes al futuro institucional del club. El presidente, Augusto César Lendoiro, ha confirmado su intención de presentarse a las elecciones para continuar en la presidencia. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene Augusto César Lendoiro en todo lo que es hoy en día el Deportivo?

R: Es evidente que gracias a Lendoiro el Deportivo tiene la historia que tiene. Tanto para lo bueno como para lo malo.

P. Cuando abandonó el Deportivo, el equipo blanquiazul comenzó a realizar fuertes inversiones en los fichajes de futbolistas. Mientras se mantuvieron los éxitos y clasificaciones europeas, las quejas respecto a este endeudamiento eran prácticamente inexistentes. ¿Considera acertada esta apuesta o por el contrario considera que ha habido un riesgo excesivo para la viabilidad del club?

R: A toro pasado es muy fácil opinar, pero en aquel momento estoy seguro que se hizo con toda la buena intención. Quizás la actual situación del país haya complicado el tema económico del Dépor, así como el de muchos otros clubes.

P. El club ha superado el primer match-ball institucional, pero está inmerso en el proceso concursal. Por estas limitaciones económicas, se ha apostado por un proyecto de cantera. En su día otros clubes han logrado muchos éxitos, como el Betis con la irrupción de Capi o Joaquín. ¿Cree que el Deportivo es capaz de aspirar a estar en los puestos alto de la clasificación con el concurso de muchos de los jugadores de la cantera?

R: Quién sabe, aunque ese tipo de cosas son más a largo plazo, pero tengo que decir que vi el partido del Dépor de Copa del Rey con el Córdoba y los chavales de la cantera me gustaron mucho.

P. Fernando Vázquez ascendió con el Compostela justo en la temporada en la que usted dejó de pertenecer al Deportivo, pero sí se enfrentó a su equipo, por ejemplo en el Salamanca. ¿Qué opina del actual técnico del cuadro blanquiazul? ¿Cree que es el entrenador ideal para esta fase de transición y consolidación de este proyecto?

R: Me parece un entrenador muy capacitado y el año pasado creo que lo demostró. Si el club lo ha escogido será porque consideran que es el idóneo para el nuevo proyecto.

P. Bicho y Dani Iglesias han debutado en Segunda División con 17 años. Usted lo hizo con 16, con el Levante frente al Granada, como titular, disputando 31 minutos. Posteriormente salió cedido y anota su primer tanto en categoría profesional un Día de Reyes del año 1985. ¿Qué le pasa por la cabeza a un futbolista de esa edad al ver que sus sueños empiezan a hacerse realidad?

R: Pues eso, que a veces los sueños no solo se roncan, también se cumplen. Que con trabajo y humildad, como he dicho antes, se puede.

La seleccion española y los éxitos actuales

P. Estas grandes actuaciones en el Dépor le llevaron a ser convocado con la selección. Invicto con la camiseta de la absoluta. Fue titular en Belfast frente a Irlanda, compartiendo el ataque con Manolo. ¿Es el partido frente a Irlanda uno de los momentos más importantes de su carrera, tanto por la importancia del partido como por ser su debut con la absoluta?

R: Posiblemente. Para un futbolista no creo que haya nada más grande que defender los colores de tu país como mejor sabes hacer, que es jugar al fútbol. Aunque ha habido otros momentos importantes.

P. ¿Le ha quedado la espina de no haber podido anotar ningún gol en estos seis partidos con el combinado nacional?

R: A todo delantero le gusta marcar goles y más si es con tu selección, pero no tuve el acierto.

P. En aquella época comenzó la selección a ser un combinado fijo en las máximas competiciones internacionales. Desde la afición y desde desde la prensa se demandaban éxitos deportivos que quizás no correspondían con la realidad. La “furia roja” fue un tópico que quizás no ayudó al combinado nacional. ¿Cree clave para estos triunfos la ruptura que hace Luis Aragonés con esta filosofía de juego?

R: El fútbol tiene sus momentos y apareció una generación totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Se creyó en ese módelo de juego y a la vista está que fue un acierto. Es más, ahora mismo la selección tiene mucho fondo de armario.

P. ¿Pensó en alguna ocasión que sería posible alcanzar lo que en la actualidad se ha logrado?

R: Creo que a nadie se le pasó por la cabeza, aunque se trabajara para conseguirlo. Lo que está haciendo esta selección tardará mucho tiempo, si es que se vuelve a repetir.

P. ¿Es para usted, como aficionado, la mejor selección de todos los tiempos a nivel mundial?

P. R: Para mí es la mejor selección del momento.

La Liga Adelante 2013-14

P. Parece muy complicado por cómo ha arrancado la temporada que pueda existir algún equipo que se distancie del resto. Al margen de los recién descendidos, ¿a qué equipos ve más fuertes para estar luchando seriamente por el ascenso de categoría?

R: Es evidente que estos parten como favoritos, pero la Segunda División es muy igualada y larga, y cualquiera puede ganar a cualquiera, es pronto para vaticinar qué equipos estarán arriba al final, porque en esta categoría hay que ser muy regular y siempre hay sorpresas.

P. Siete jornadas de Liga y siete líderes distintos en cada jornada. ¿Cree que es un acierto la inclusión de los playoff para evitar que los equipos en el mes de marzo se desentiendan de la competición?

R: Por supuesto que sí, así la emoción dura hasta el final.

P. Todos los entrenadores de la Liga Adelante son españoles y solo seis de los veinte equipos de la Liga BBVA son extranjeros. ¿Qué le parece este hecho y esta tendencia que ya se ha consolidado en el fútbol español?

R: Demuestra que hay un buen nivel y, por encima de todo, ganas de trabajar.

Ponferrada y su proyecto

P. Olvidándonos un poco de la competición, en una tierra como Ponferrada, en la que la naturaleza está en todos los rincones, ¿aprovecha usted este entorno idílico para alguna actividad al aire libre y liberar un poco esa presión del fútbol?

R: ¡¡Cómo lo sabes!! (Risas) Siempre tengo mis momentos para desconectar y disfrutar de mis hobbies.

P. Cuando renovó con su actual club, tenía ofertas para entrenar a otros conjuntos. Aparte de un proyecto atractivo personalmente, ¿qué busca Claudio Barragán o qué espera de la ciudad que lo acoge?

R: Respeto por mi trabajo y que la afición esté con el equipo a muerte.

P. Para ir avisando a los clubes que se interesen en usted, ¿con qué se conquista a Claudio Barragán para lograr que se embarque en un proyecto?

R: Como has dicho antes, con un proyecto humilde pero atractivo, con ganas y con interés porque yo esté en ese proyecto.

P. Nos cuentan que la gente de Ponferrada está encantada con el Claudio entrenador, pero también como persona. ¿Ha logrado integrarse plenamente en la vida diaria de un ciudad que puede guardar ciertas similitudes con A Coruña?

R: Me alegra que me digas eso. No me ha sido fácil integrarme aquí, pero he de decir que con trabajo he conseguido ganarme el respeto y el reconocimiento de la gente. Y eso es muy bonito. Es una ciudad muy tranquila y en cierto modo sí que se parece a A Coruña. La verdad es que me siento muy a gusto aquí.

P. Ha demostrado, con su renovación con la Ponfe, que su implicación con el proyecto es total. A pesar de que su contrato termina al finalizar esta campaña, ¿le gustaría ampliar su vinculación a largo plazo como los períodos de los entrenadores en la liga inglesa?

R: Es algo que a día de hoy no me he planteado. Esto es muy largo y lo que hoy es blanco, mañana es negro. El tiempo dirá.

P. La campaña pasada estuvo a un partido de poder optar a meterse en la lucha por el playoff de ascenso. A pesar de este éxito, ¿sigue manteniendo que el objetivo es lograr la permanencia?

R: Por supuesto. Todo lo que no sea pensar eso es un error. Hay que tener los pies en el suelo e ir paso a paso.

P. En muchas ocasiones se desconoce el día a día de los equipos de fútbol. En el caso de la Ponferradina, nos consta que existen muchas limitaciones a la hora de medios y campos de entrenamiento. ¿Cómo se logra competir al mismo nivel con equipos e instituciones con muchos más medios?

R: Es cuestión de adaptarse a las circunstancias. Hay que trabajar con lo que se tiene, intentando mejorar cosas día a día, pero sin excusas. Creo que se da en el fútbol y en cualquier deporte. La cuestión es competir.

Dos delanteros frente al 4-2-3-1 dominante

P. En cuanto al sistema táctico que usa en sus equipos, mantiene un sistema que parece que ha ido desapareciendo del panorama futbolístico. Hablamos de los dos delanteros. ¿Le ha influido su pasado como jugador ofensivo, en el que compartía ataque siempre con otro delantero?

R: Quizás inconscientemente sí, pero no por el hecho de jugar con más delanteros te garantiza más victorias o goles.

P. Existe un debate en el fútbol actual respecto a la importancia de la posesión. Equipos como el Madrid y actualmente el Atlético del 'Cholo' Simeone han demostrado que dominar la posesión no es el único modo de ganar encuentros. En sus equipos intenta juntar líneas en defensa pero luego, cuando el equipo logra tener el esférico, siempre busca un juego elaborado, saliendo con el balón jugado desde atrás y buscando la movilidad de los cuatro jugadores de ataque. ¿Es esta su idea de fútbol o se ha adaptado usted a los jugadores que se ha encontrado en su actual club?

R: Yo tengo mi forma de ver el fútbol, mi forma de pensar, pero también he de adaptarme a los futbolistas que tengo y sacarles el máximo rendimiento a ellos y al equipo en cada partido.

P. Yuri está destacando en las primeras jornadas. Compartió vestuario con Charles, actualmente brillando en la Liga BBVA. ¿Ve a Yuri al mismo nivel que su compatriota del Celta de Vigo?

R: Yuri está a un gran nivel, y por sus condiciones podría estar perfectamente en Primera División.

P. Le han entrenado técnicos como Arsenio Iglesias, Felipe Mesones, Kubala, Serra Ferrer, Lillo, D´Alessandro o Goikoetxea, entre otros. ¿Se aprende como futbolista de sus entrenadores para luego formarse en la dirección técnica de un equipo?

R: Supongo que algo te queda de cada uno, a partir de ahí eres tú el que tiene tu propia idea y debe tomar sus decisiones en cada momento.

P. Hay entrenadores que comentan que ya de jugador pueden ver a algún técnico en potencia. ¿En qué momento supo que se quería dedicar a dirigir un equipo de fútbol?

R: La verdad es que tarde. Empecé a darme cuenta cuando estuve de segundo entrenador. Ahí fue cuando verdaderamente me di cuenta de que podía y quería dar ese paso.