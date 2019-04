Asdrúbal: "No hay nada hecho"

El jugador grancanario Asdrúbal Padrón, compareció ante los medios después del primer entrenamiento previo a la visita al Córdoba, en la ida de la final de los Playoff de ascenso a Primera División. El delantero declaró que hay que controlar la euforia, porque aún hay que ganar a los andaluces para poder conseguir ascender a la Liga BBVA.

Su gol en el descuento

El canterano se mostró contento y feliz, primero por pasar a la final y segundo por haber sido el protagonista del encuentro por el gol en los compases finales: “Este año me ha salido meter un par de goles de rechace, seguí la jugada, sabía que la pelota iba a caer ahí, con la suerte que me la pasó Nauzet y la pude meter”.

Para el joven jugador, que este año puede completar su primera temporada con el primer equipo de las Palmas con el ascenso a primera, se mostró muy feliz por cómo le van yendo las cosas a nivel personal: “Este año conseguí meter el día el debut, también en el último partido de Liga para meternos en playoff y ahora he conseguido meter también en el playoff, estoy muy contento por cómo ha salido este año. En un año me ha cambiado la vida, del filial a jugar los playoff de ascenso. Ahora estoy con el primer equipo, después de doce años que el equipo no estaba en Primera, si conseguimos subir no sé lo que haré”.

Las sensaciones del equipo antes de la final

Sobre la charla que recogió los micrófonos de televisión al término del encuentro de Juan Carlos Valerón, animando al equipo, el de Guanarteme comentó: “No hay nada hecho, hemos dado un paso grande contra un equipo muy fuerte, pero como dice el Flaco no hay nada hecho. El Córdoba vendrá a ascender y lo van a dar todo, como nosotros. Lo que diga Valerón va a misa, aparte que es verdad, no debemos conformarnos con esto. Es un pasito y el objetivo nuestro es el ascenso a Primera”.

El gran canario, dijo que el equipo está muy motivado y confiado de poder estar el año que viene entre los grandes del fútbol español: “Estoy con alegría por el equipo, uno entra al vestuario y es alegría. El equipo tiene buenas sensaciones, restamos consiguiendo el objetivo con buen juego, seguros. Estoy feliz por el equipo, por el juego y porque todos estamos a una”.

“Mis compañeros están pensando en el jueves, es lo primero que tenemos que tener en mente, sacar un buen resultado y lo demás si tiene que llegar llegará”. Comentó Asdrúbal.

El delantero también tuvo palabras para su próximo (y último) rival esta temporada El Córdoba, asegurando que los dos partidos ganados en la Liga, no son referentes para afrontar la eliminatoria: “Los partidos de playoff no tienen nada que ver con los partidos de Liga. Nosotros tenemos nuestras armas, tenemos que emplearnos al máximo para hacerles daño”.

Sobre la Afición

Al canario no le sorprendió que los aficionados amarillos fueran a recibirles al Aeropuerto de Gran Canaria, esperando que su apoyo sea esencial para consumar el ascenso: “No me sorprende el recibimiento, lo que siente esta afición no tiene nombre, con poco que le des va loca. A la una de la noche, la gente que tiene que trabajar el próximo día te esperan para darte las gracias”

Además, el canterano se mostró muy agradecido por el trato recibido por parte de la afición en estos playoff, afirmando que les dio fuerzas en el campo : “La afición tienen que estar con nosotros, va a ser muy difícil. Al partido del Sporting nos acompañaron muchos aficionados, nos dieron fuerza para salir al campo a matar. Ahora en Córdoba seguro que vendrán muchos aficionados, y si se consigue un resultado bueno no me imagino cómo será el domingo.