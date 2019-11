Duro 7 de agosto para el Real Murcia

La mañana del jueves 7 de agosto iba a ser muy dura y larga para los aficionados del Real Murcia. Seis autobuses, alrededor de 400 personas, se desplazaban hasta Madrid para protestar delante de la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Llegaban escoltados por la policía y a su llegada la Comisión Delegada, que estaba en el interior de las instalaciones reunida, bajó las persianas.

La reunión estaba prevista para las 11:00 horas pero la LFP decidió adelantarla, según Tebas porque “muchos tenían que irse antes”, argumento que no convenció a los aficionados desplazados hasta Madrid. La afición no estaba sola, Acciari, Miguel Albiol y Dani Toribio, junto a su entrenador Aira, se desplazaron para pedir justicia. Un dato importante de destacar es que el conjunto murciano no estuvo representado por ningún directivo en la sede de la LFP, viéndose totalmente abandonado.

Acciari, líder del Real Murcia

A falta de representación, Acciari hizo de líder del Real Murcia, como lleva haciendo desde el principio y demostrando su compromiso y fidelidad al club grana. Desde el primer momento se echó a la calle con los aficionados y en el día de ayer se desplazó hasta Madrid para intentar hablar con el Secretario de Estado y Presidente del Consejo Superior de Deportes de España, Miguel Cardenal, y con el Presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, sin éxito alguno. Miguel Cardenal no se encontraba allí con la excusa de que estaba de pesca, mientras que a los jugadores y entrenador del Real Murcia no se les permitía el paso a la sede de la LFP, la cual, supuestamente, es su casa. Acciari intentó de todas las formas posibles pasar para hablar con Javier Tebas e intentar que se mantuviese al club en Segunda División pero se encontró con la negativa.

Acciari: "Cardenal se ha ido de vacaciones y no nos abren la puerta de nuestra propia casa"

El futbolista cogió el micrófono y se dirigió a todos los presentes allí: "Cardenal se ha ido de vacaciones y no nos abren la puerta de nuestra propia casa. Con el sentimiento del Real Murcia no se juega porque hay muchos equipos que están en esta situación, no entendemos por qué el Real Murcia está sufriendo lo que está sufriendo. Vamos a seguir haciendo gestiones con el míster, con los representantes de la plantilla porque supuestamente a las 14:00 horas de la tarde es la resolución y vamos a seguir luchando. Vosotros sois grandes y el Real Murcia es grande. Los jugadores nos sentimos maltratados en nuestra propia casa. Nos trataron muy mal". Con estas palabras se dirigía a la afición antes de conocer la trágica noticia; el Real Murcia era descendido a Segunda B. El Real Murcia pagaba los platos rotos de la actualidad del mundo del fútbol español, un deporte que viene marcado por las deudas de los clubes.

Javier Tebas compareció ante los medios de comunicación

Horas más tarde Javier Tebas comparecía ante los medios de comunicación para aclarar todas las dudas y responder a las preguntas. El presidente de la LFP quiso aclarar la decisión: "El Real Murcia no ha sido inscrito porque no cumple los requisitos de los ratios económicos que la Asamblea de la LFP decidió para esta temporada. Además, el Real Murcia es reincidente en impagos a la Agencia Tributaria, con lo que el juez único de competición ha abierto otros expedientes disciplinarios y ha ratificado la no inscripción y la sanción económica de 180.000 euros. Esta temporada, el Real Murcia tiene tres expedientes disciplinarios, de los cuales dos tienen resolución firme".

Tebas: "Si un órgano judicial y administrativo nos obliga a cambiar, lo haremos"

El Real Murcia acudirá a la justicia ordinaria para intentar rebatir esta decisión y que se tenga que dar marcha atrás a la decisión tomada sobre el conjunto murciano. Sobre esta posibilidad, Javier Tebas declaró que si les obligan a cambiar la decisión, lo harán: "Si hay un órgano judicial y administrativo que nos obliga a cambiar nuestra decisión, lo haremos. Somos respetuosos con los órganos judiciales nacionales. Respetaremos cualquier decisión que se adopte. El Real Murcia tiene su derecho, y hasta su obligación, de defender sus intereses allá donde crea".

Jesús Samper no da la cara

"Samper nos ha dicho que el martes o miércoles hablará con nosotros"

La afición del Real Murcia tiene pensado manifestarse en contra de Jesús Samper para pedir su marcha del club de forma inmediata por falta de claridad y haber engañado tanto a la afición, como a los jugadores y a sus propios ayudantes. Acciari, en los micrófonos de Radio Marca, habló sobre su conversación con el presidente: "Samper nos dice que ha sido un tema personal contra él. Tiene esperanzas en el recurso". Además, el actual presidente del club grana no estuvo presente en los momentos difíciles del equipo, dejando sola a la plantilla y muchos clavos sueltos: "Nos ha dicho que sobre el martes o miércoles bajará a hablar con nosotros", mientras tanto todo el murcianismo sigue en vilo esperando próximos acontecimientos.

El Real Murcia esperará a la decisión de la justicia ordinaria aunque no puede seguir esperando, reforzando la plantilla para la próxima campaña en Segunda B, y viendo quién marcha y quién se queda. Sobre este asunto Acciari lo ha dejado claro: "Jugaría con el Real Murcia en Tercera División si hiciera falta, es más que un sentimiento". Salvo que la justicia ordinaria diga lo contrario, el conjunto murciano jugará esta campaña en el Grupo I de Segunda B, ocupando el lugar del Mirandés.