Real Madrid 2014/2015: Gareth Bale

Gareth Bale, el típico jugador que a todo entrenador le gustaría tener en su plantilla pero que solo Carlo Ancelotti tiene el placer de entrenar. El Real Madrid tuvo que sufrir mucho para conseguir su fichaje, duras negociaciones con el Tottenham que llevaron a Florentino Pérez a sacar la billetera y pagar alrededor de 100 millones de euros casi finalizando el periodo de fichajes. Con la incorporación del futbolista galés, el técnico ya tenía la última pieza que le faltaba a su puzzle para formar un ataque de miedo junto a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Potencia en estado puro, un futbolista vertical, veloz, buen disparo y mucho gol. Gareth Bale llegaba para armar al Real Madrid con las balas más rápidas de la actualidad junto a la estrella portuguesa.

Su andadura por el Real Madrid no empezó como hubiese deseado, falta de ritmo al no poder realizar la pretemporada con el resto de la plantilla y malas actuaciones era la tónica dominante del futbolista. No terminaba de encontrarse cómodo en su nueva demarcación por la banda derecha, acostumbrado a la izquierda ocupada por Cristiano Ronaldo, e incluso Carlo Ancelotti intentó ubicar al portugués por el centro para retornar a Gareth Bale a su posición natural pero no terminó de cuajar. Conformen pasaban los partidos, se iba viendo una mejor versión del jugador quien fue crucial en la parte importante de la temporada para el Real Madrid.

Empezó con dudas, terminó con aplausos

Unas temporadas sensacionales en el Tottenham, haciendo las delicias por toda Europa, y levantando la expectación de los grandes clubes del mundo. Florentino Pérez puso sus ojos en él y lo trajo a la casa blanca. Su fichaje fue un poco contradictorio, muchas personas lo veían innecesario por estar cubierta esa posición con Di María y Özil, siendo precisamente este último quien tuvo que empezar otra aventura en el Arsenal de Arsene Wenger. La estrella del Tottenham durante todas estas temporadas, encaraba una nueva temporada, pero esta vez como jugador del Real Madrid, fuera de forma debido a no haber podido realizar la pretemporada con el resto de la plantilla por las largas negociaciones entre ambos clubes. Se notaba en el terreno de juego donde no terminaba de encontrarse cómodo, con varios errores inexplicables y recibiendo las críticas de los aficionados. Tuvo que realizar un plan de trabajo específico para llegar a alcanzar la forma y ponerse al nivel del resto de sus compañeros, aun así se ganó la confianza de su entrenador desde el primer momento y fue uno de los habituales en el once titular.

Gareth Bale disputó la pasada temporada 27 partidos, 24 titular, en la Liga BBVA, cosechando 2066 minutos, siendo uno de los fijos para Carlo Ancelotti. Además, consiguió marcar 15 goles en su primera temporada en el conjunto blanco.

El hombre de las finales, marcando en Copa del Rey y Liga de Campeones

El hombre de las finales, así es como ha sido bautizado el galés esta campaña por ayudar a la consecución de los títulos marcando en los momentos claves. Todo empezó en la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona donde el equipo se jugaba el primer trofeo de la temporada tras eliminar en semifinales al Atlético de Madrid. Una final igualada, ambos conjuntos llegaban a los últimos cinco minutos con el empate a uno en el marcador, pero en ese momento apareció Gareth Bale para con una cabalgada por la banda desde su propio campo, dejar atrás a un frustrado Marc Bartra quien no podía pillarlo y marcar por debajo de las piernas de Pinto el tanto de la victoria. Esa acción fue un claro ejemplo de lo que es Gareth Bale, un portento físico, velocidad, calidad y gol. En esta competición jugó 5 partidos, cosechando 387 minutos, y marcando un gol, precisamente el tanto que dio la 19ª Copa del Rey al Real Madrid.

Esto no terminó aquí. El principal objetivo de los pupilos de Carlo Ancelotti era conseguir la décima Liga de Campeones tan deseada desde muchos años. No fue fácil, un duro grupo donde pasó por gloria. En la fase de eliminatorias le tocó realizar un tour por Alemania donde eliminó al Schalke 04, Borussia Dortmund, verdugo de la última campaña, y al Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Después de muchos años el Real Madrid llegaba de nuevo a una final de la Liga de Campeones, teniendo en frente al Atlético de Madrid, y cerrando una final española. La ilusión y trabajo de los colchoneros por cosechar su primera Copa de Europa, ante el momento de los blancos quienes llevaban mucho tiempo soñando con este momento. No empezó bien con el tanto de Godín en el minuto 36 que hacía aparecer los fantasmas por la cabeza de los jugadores. El tiempo pasaba, el triunfo se veía imposible pero apareció Sergio Ramos para con un cabezazo mandar el partido a la prórroga. Los pupilos del Cholo Simeone con falta de energías, al contrario que los de Ancelotti quienes se venían arriba aprovechándose el bajón físico de su rival. Así fue como Gareth Bale, atento al rechace y cabeceando el balón, consiguió dejando casi cerrada la final y acercando el título a su equipo. De esta forma se terminó de meter a la afición en el bolsillo, jugando 12 partidos, cosechando 875 minutos, y marcando 6 tantos.

Competición Partidos Jugados Partidos Titular Minutos Jugados Goles Asistencias Liga BBVA 27 24 2066 15 13 Champions League 12 8 875 6 4 Copa del Rey 5 4 387 2 0 Total 44 36 3328 23 17

Este puede ser su gran año

Una temporada 2013/2014 de éxitos donde se cosechó la Liga de Campeones y la Copa del Rey, con el mal gusto de haber dejado escapar la Liga. Ahora el conjunto blanco afronta una nueva campaña donde quiere mejorar lo cosechado el año anterior y seguir sumando títulos, En el plano individual, Gareth Bale ha podido realizar la pretemporada completa con el resto de sus jugadores, al contrario que el verano pasado, llegando en un gran momento físico y dejándolo patente en los encuentros de preparación.

Esta temporada volverá a ser uno de los pilares del Real Madrid

Esta temporada volverá a ser uno de los pilares fundamentales de su equipo, acompañado de nuevo en ataque con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, además de la nueva incorporación James Rodríguez. El colombiano, el portugués y el galés formarán con Karim Benzema una de las delanteras más peligrosas del mundo, teniendo total libertad de movimientos y pudiendo jugar en cualquier posición ofensiva. En ese juego entra Gareth Bale, que puede jugar tanto en ambas bandas, como en la mediapunta o incluso como delantero. Haciendo valor de sus lanzamientos a balón parado.

En resumen, esta nueva temporada tiene que ser la confirmación total de Gareth Bale en el Real Madrid y en la Liga Española. Entrenando desde el primer momento con el equipo, en un gran momento de forma, y con la temporada anterior de experiencia, es el momento del futbolista galés para dar un paso al frente y conquistar Europa.