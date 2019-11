ENTREVISTA. Guillaume Khous: "Rechacé la propuesta de Liechtenstein para jugar con la selección absoluta"

El pasado 30 de agosto, nada más comenzar el partido de liga que enfrentaba en el Stadium Gal a Real Unión y Sestao River, eran muchos los aficionados, verdinegros o no, con dificultades para reconocer al portador del número 7 en la camiseta del River. Sin embargo, los cinco años y más de 150 partidos del dueño de ese dorsal parecieron dejar su huella impregnada en el uniforme del nuevo extremo derecho del equipo sestaoarra. No era Josu Hernáez sino Guillaume Khous quien bajaba con categoría un balón tocado desde la izquierda; no era el gran capitán verdinegro sino un recién llegado francés quien definía con insultante tranquilidad ante el veterano guardameta local. Cuatro días después, a pocas horas del partido de Copa del Rey, atendía la llamada de VAVEL confiado en repetir titularidad y superar la eliminatoria. Ni una cosa ni otra sucedieron para desgracia de un River que ya sólo piensa en el partido de Liga en Huesca, en el que el futbolista de Tremblay apunta a ser uno de los revulsivos en el once de Ángel Viadero.

PREGUNTA. ¿Guillaume o Khous? ¿Cómo prefiere que se le nombre futbolísticamente?

RESPUESTA. En el mundo del fútbol Khous, pero mis amigos me llaman Guigui.

P. Nació en Francia, pero tiene usted la doble nacionalidad de Liechtenstein. ¿Puede hablar de este pequeño país?

R. No, porque más allá de ser el origen de mi familia apenas conozco nada de Liechtenstein.

P. Sin embargo, usted ha jugado con la selección sub'17 de dicho país.

R. En efecto, en un partido amistoso. Luego la Federación me propuso jugar con la selección absoluta el año pasado, pero decidí no aceptar.

P. El pasado sábado en Irún, tras llegar su transfer, debutó con el Sestao River, y no lo pudo hacer de mejor forma: titular y gol a los cinco minutos.

R. Sí, algo así es lo que todos los jugadores sueñan para su primer partido. Haber marcado tan pronto me ha venido muy bien para mi confianza. Sólo faltó que el equipo ganara.

P. Tras jugar en Francia y Hungría, ¿cómo llega usted a Sestao?

R. Al final de la temporada pasada tenía propuestas de equipos de la 1ª División húngara pero, tras año y medio allí, quería jugar en un país más cercano a mi cultura. Entonces mi agente me propuso hacer una prueba con el Sporting de Gijón, que finalmente no fructificó. A continuación, llegó la posibilidad de probar con el Sestao. Aquí sucedió todo muy rápidamente: entrené con ellos, jugando el final de pretemporada, y me hicieron una oferta. Yo llevaba tiempo con ganas de jugar en la liga española, y decidí aprovechar la ocasión que me brindaba el Sestao.

P. ¿Conocía algo del País Vasco?

R. No, todo resulta nuevo para mí.

P. ¿Dónde vivirá durante la temporada?

R. He alquilado un apartamento en Castro Urdiales, donde también viven otros compañeros. Es una ciudad muy bonita, muy animada, y con playa, algo que me agrada a mí, pero sobre todo a mi pareja.

"Yacine me ha ayudado mucho con el idioma"

P. Sus compañeros Yacine y Yanis, de origen francés como usted, es de suponer que le ayudarán como traductores. ¿Su integración se está desarrollando bien?

R. Sí, Yacine me ha ayudado mucho con el idioma, desde el mismo momento en que llegamos al club, que lo hicimos juntos. Desde aquí aprovecho para darle las gracias ya que al principio, sin conocer la lengua, es difícil, por ejemplo, hacer todos los papeles que se necesitan. En general, mi integración creo que va genial, muy rápida, ya que hay muy buen ambiente en el equipo y el vestuario me ha acogido enseguida como uno más.

P. ¿Cuáles son las primeras palabras que conoció en español?

R. Tenía unas pequeñas nociones de español, de la época del colegio, pero tengo que decir que aquí las palabras que todo el mundo utiliza son “puta madre” y “ostia” (risas)..

P. ¿Y en euskera ya sabe algo?

R. Nada aún. Me he dado cuenta que es una lengua un poco diferente al español y me parece difícil por ahora.

P. ¿Cuál es su posición preferida en el campo?

R. Mediapunta, por detrás del delantero, ya que en los principios de mi carrera mi verdadero puesto era el “9”. Me gusta estar cerca de la portería rival, pero también me desenvuelvo muy bien jugando desde el lado izquierdo del ataque.

"Me gusta estar cerca de la portería rival"

P. ¿Se maneja bien con los dos pies?

R. Sí, mi fuerte es el pie derecho, pero no me siento incómodo usando el izquierdo.

P. ¿Cuál diría que es su principal cualidad en el campo?

R. La velocidad.

P. Por su forma de jugar, ¿con qué futbolista actual se identificaría?

R. Yo diría que Ribery.

P. ¿Y cuál es su equipo de fútbol?

R. El Real Madrid y después, a otro nivel, el Arsenal.

P. Teniendo tan cerca Bilbao, ¿irá a San Mames para ver algún partido de liga o Champions?

R. Sin duda, es un bonito campo y una gran oportunidad. Será un placer poder ir.

