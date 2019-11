Entrevista. Marcos López: "La Premier League es la competición por excelencia"

Marcos López (16 de febrero, 1975), se le considera un claro activo en cuanto a temas de fútbol se refiere. Desde sus comienzos con el blog Futbolitis que comenzó con su hermano Jorge, ya ha pasado por muchos medios tanto en radio, televisión y papel. Actualmente trabaja como comentarista en la Cadena COPE, en Atresmedia, y plasma sus textos en Marca, Sport y Negocio. Sin parar de trabajar ni un sólo día, VAVEL ha tenido el placer de conocerle más a fondo.

Pregunta: ¿Cómo surge la idea de dedicarse a esto y qué persona fue clave en la decisión de hacerlo realidad?

Respuesta: Jorge López, mi hermano y diez años más joven, estaba empeñado en que debía escribir sobre fútbol. Decía que hacía falta gente que hablase del juego, de lo que realmente sucedía. Más contenido y menos anécdota. Un día me dijo: "Chelsea - Barcelona, Mourinho contra Rijkaard, te toca escribir. Ya tengo montado el Futbolitis, hagámoslo juntos". Y fue la idea de hacerlo juntos (siempre hemos compartido grandes momentos) lo que me animó a hacerlo. A día de hoy el espíritu de Futbolitis sigue intacto.

"Lo peor del periodismo es la gente que no es capaz de entender que te debes al lector, oyente o espectador y no a tus intereses particulares"

P: ¿Es así cómo imaginaba el periodismo? ¿Qué es lo mejor y lo peor de este mundo?

R: Sí, la verdad que es un mundo bastante transparente. Desde fuera es sencillo entender los códigos a poco que le pongas un poco de atención. Lo peor es la gente que no es capaz de entender que te debes al lector, oyente o espectador y no a sus intereses particulares. Lo mejor, la experencia, el superar las barreras de cada día, y por supuesto los compañeros, algunos son amigos toda la vida.

P: Actualmente se encuentra tanto en radio como en televisión, pero si tuviese que elegir uno, ¿con cuál se quedaría?

R: Con quien confía en mí. Lo importante no es el medio sino las personas. Si entienden que puedo aportar, que soy un agregador de valor y puedo ayudar al colectivo, es muy sencillo entender que podré dar con humildad lo mejor de mi mismo. Al menos poner todo mi esfuerzo y empeño.

P: ¿Cómo ve el periodismo actualmente en España? ¿Recomendaría salir al extranjero al que hoy en día quiera dedicarse a esto?

R: No hay nada más facil que luchar por un sueño. El sector vive un mal momento pero cada uno debe invertir en si mismo, en aquello que le motive y le llene de fuerza, para entender que cada uno construye su futuro cada día poniendo empeño, dedicación y el esfuerzo que haga falta para ser no mejor sino excelente en aquello que haya decidido. El futuro está en cada uno.

Sobre el periodismo no soy quién para opinar. Vive atropellado por la inmediatez y castigado por la distancia que se ha generado (reducción de costes y de personal) con la noticia. Cortar y pegar, mala idea. Tratamiento generalista que caduca con una velocidad insospechada ya que leída una noticia, leídas todas. Falta especifidad, profundidad, debate de contenido y no de titulares, agilidad e investigación. El futuro es interconectar usuarios, trascender en mercados globales y buscar un posicionamiento de marca que no vaya a rebufo de las redes sociales, sino que vaya varios pasos por delante. Es tiempo de construir el futuro.

P: ¿Podría hacernos un comentario personal sobre cada una de las grandes ligas?

R: La Bundesliga es estructura societaria y equilibrio entre salarios e ingresos. Estadios modernos que mejoran el negocio de los clubes, llenos asegurados con entradas quizás por debajo del valor de mercado y un buen enlatado del producto. Van a más, aunque el todopoderoso Bayern castiga la emoción y la competitividad. Es complejo crecer con una liga de uno, dos a lo sumo si añado al BVB, y captar la atención del espectador.

La Premier League es la competición por excelencia. Después de la Champions es la referencia en los mercados globales. La marca Premier está bien trabajada. Los estadios están siempre llenos y los clubes están invirtiendo en infraestructuras. Los propietarios marcan la inversión, y a la vez la deuda, de un negocio que acumula partidos de valor y que gana adeptos por eso de jugar en Navidad.

"La Serie A está en plena reconversión. Deben solucionar el proceso formativo ya que los jóvenes talentos tardan demasiado en llegar al primer equipo"

La Serie A está en plena reconversión. Negocio caído, poca asistencia a los estadios y la falta de competitividad para traer a los grandes jugadores. Están entrando nuevos propietarios, construyendo estadios que mejoren el rendimiento económico, buscando patrocinadores... Deben solucionar el proceso formativo ya que los jóvenes talentos tardan demasiado en llegar al primer equipo. Reorganizar el Torneo Primavera, apostar por técnicos que sean capaces de provocar un cambio en el estilo e intensidad de juego y pensar en el espectador como sel socio necesario para crecer.

P: Un resumen de su etapa en la Roma.

R: Claro. Trabajé en la dirección deportiva a las órdenes de Franco Baldini y Walter Sabatini compatibilizando esto con la función de asistente de Luis Enrique. Tras abandonar la Roma me di cuenta que dejé muchos amigos que valoraban mi trabajo. Es un placer sentir Trigoria como mi casa. Así me lo demuestran cuando vuelvo. Fue una época intensa, de ilusión y esfuerzo. La Roma tenía una idea muy clara y poco a poco, más con la decisión de la llegada de Rudi García, fue clave, ha conseguido reducir distancias y que luchar por el título no sea una quimera.

​P: ¿Cómo ve el Bayern de Pep Guardiola? ¿Y esta segunda etapa de Mourinho en el Chelsea FC?

R: Guardiola es más que un entrenador. El Bayern ha ido poco a poco virando hasta encontrarse con el técnico. Ese momento de optimizar, de que Pep entienda a los suyos y que éstos entiendan con nitidez su mensaje está por llegar. Ahora o nunca. Esta temporada será sin duda un punto de inflexión. Sobre Mourinho creo que ha sido muy preciso para fichar. Chelsea ha sido el mejor equipo en el mercado. Ha respetado su estructura, ha fichado lo que necesitaba y ha ganado en calidad diferencial sobre sus competidores. Son candidatos a todo.

P: Mejor momento vivido en el periodismo.

R: El gol de Fernando Torres en la Eurocopa de 2008. Perdí la serenidad y grité aquel "tomaaa" que tantas y tantas veces había gritado antes como jugador o como espectador. Con Iniesta me salió el "tomaaa" y el "Iniesta, chaval", los nervios, supongo.

P: El peor...

R: Cualquier momento malo ejerce de palanca para crecer y mejorar. Hay que olvidarlos, tenerlos en un compartimento estanco para saber qué decisiones tomar en el futuro, de lo contrario el rencor te destruirá.

"Stop a los ambientes enfermos. Esa es la única libertad que sueño con tener"

P: ¿Qué tal la experencia de Marcos López en las redes sociales?

R: Bien. Muy bien. Intento mostrar como soy y mis valores al que ha decidido seguirme. No tengo ninguna aspiración ahí aunque recibo mucho respeto y cariño en los comentarios hacia mi. Saber aprovechar ese feedback para no dormirse y mejorar es básico para entender qué podría ocurrir en el futuro.

P: Radio, televisión, de nuevo en un club, periódicos... ¿Dónde se ve Marcos López en un futuro?

R: No lo sé, estoy en fase de aprendizaje. Necesito mejorar sin lugar a dudas. Queda mucho partido por jugar y lo mejor está por llegar. Me esforzaré al máximo, ese es mi compromiso con quien confíe en mi. En caso de que pueda elegir, sé que nunca estaré en un lugar donde el "sí", "no" u optas por el "depende" seas condenado a muerte. Stop a los ambientes enfermos. Esa es la única libertad que sueño con tener.

P: ¿Qué lugares le quedan por visitar antes de morir? ¿Y cosas por hacer?

R: Mas que visitar me gustaría vivir para sentir otras culturas de cerca. Antes de morir me gustaría ayudar a la gente, dar mi esfuerzo para que otros puedan salir de lo marginal porque no olvido que tu vida dependa en el más amplio de los sentidos del continente o país donde hayas nacido. No sé, enseñar algo a los niños. Fútbol, escribir o a leer, darles fuerza para reír. Creo que todos tenemos un compromiso con los niños.

Test personal a Marcos López (@marcoslopez)

P: Una frase.

R: "Paso a paso se llega muy lejos. Sólo los mediocres se rinden".

P: Una película.

R: Muchas, me encanta el cine: Intocable, Los Juegos del Hambre, El Padrino, Avatar, Origen, Django, El Silencio de los Corderos, Gladiator, Cinderella Man, Una Mente Maravillosa...Y otras que se me olvidan. No sé, algunas de las que no recuerdo podría ser mi favortia.

P: Un libro.

R: 'Saber perder', de David Trueba.

P: Un viaje realizado y otro por hacer.

R: Roma. Fui dos veces antes de fichar por el club y me encantó, me enamoraba mucho antes de vivir en ella. También Nueva York, me gustaría vivir allí. Tiempo al tiempo. Y por hacer... Donde digan. Me da igual. Viajar siempre es un privilegio.

P: Un grupo de música y una canción en concreta de éste.

R: Coldplay, 'Viva la vida'. Alphaville, 'Forever young'. David Guetta, 'Titanium'.

P: Un objetivo cumplido y otro por cumplir.

R: No hay metas sino valores. No he pisado a nadie para llegar a ningún lado. Prefiero pasar por ingenuo que no por un traidor. Así me lo enseñaron mis padres y creo haberlo conseguido. Sobre objetivos por cumplir ni idea, paso a paso se llega muy lejos.

P: Un partido histórico que todo el mundo tiene que ver.

R: AC Milán - Liverpool, Estambul 2005. Un partido como ejemplo de la vida misma. Tan cerca, tan lejos. La gloria se consigue luchando y no entiende de ganadores o perdedores. Ese día ganaron los dos porque en aquella batalla épica, el Liverpool consiguió ganarle al mejor equipo del mundo, el Milán.