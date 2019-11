El Atlético de Madrid es el equipo de la Champions que más faltas sufre

Acusado der ser violento en su juego desde el inicio de la temporada, el Atlético de Madrid ha tratado de demostrar una y otra vez en el terreno de juego y ante los medios de comunicación la incongruencia de tales acusaciones.

Intensidad, no violencia

El presidente de la entidad madrileña, Enrique Cerezo, calificó de "parlanchines" e "indocumentados" a todos aquellos que aseguraban que el Atleti era un equipo violento en su juego y contra los rivales. "Ya lo he dicho por activa y por pasiva, el Atlético de Madrid no es nada violento, practica un fútbol bueno, de categoría, y son unos indocumentados todos los parlanchines que dicen que el Atlético es violento. Mirad las tarjetas que tenemos y después decid cual es el resultado", aseveró el dirigente a comienzos de este mes.

No solo el presidente salió en defensa del juego del equipo. El propio técnico, Diego Pablo Simeone, ya explicó la diferencia entre esa calificativo de violencia que se les atribuía y la verdadera clave del juego del Atleti: la intensidad. "No nos consideramos un equipo violento, sí de jugar con mucha intensidad, esas fueron nuestras armas el año pasado. Debemos mantener la línea de trabajo", diferenció el Cholo. A su vez, su homólogo en el banquillo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió el estilo de juego de los colchoneros y volvió a negar que el Atleti fuese un equipo violento. "El Atlético tiene un estilo de juego con mucha intensidad. El fútbol no es un juego para señoritas".

La intensidad del Atleti en la Champions League tiene un nuevo obstáculo que superar: las faltas que recibe en cada encuentro

Numerosos jugadores han defendido también el concepto de intensidad que prima en su juego, y no el de violento. Pesos pesados de las filas rojiblancas reiteraron esta idea. Juanfran, en una entrevista para La Sexta, explicó la importancia de la intensidad en el juego del Atleti: "La intensidad es una de nuestras señas de identidad y por eso nos va tan bien las cosas", aseguraba Juanfran. Koke, por su parte, decidía no tener en cuenta todas esas opiniones en contra del estilo de juego del equipo y no contestar a aquellos que se empeñaban en seguir señalando a su equipo como violento.

Los últimos en llegar también se han unido a esta defensa del estilo de juego.^Por un lado Jesús Gámez pedía no confundir términos. "Somos intensos, no violentos. Luchamos hasta el último minuto y no bajamos los brazos", afirmó en cierta ocasión. Por otro, esta misma semana ha sido Cristian Ansaldi el que aseguró que "molesta" que el Atleti juegue como lo hace y por ello se les tachaba de jugar con violencia.

El equipo que más faltas recibe

Y mientras muchos siguen señalando al Atleti como violento, el vestuario madrileño se ha convertido en el equipo de toda la Champions League que más faltas recibe. La intensidad que el equipo colchonero ofrece en su juego tienen un nuevo obstáculo que superar, lejos ya de las meras acusaciones que le tachan de violento, y este nuevo enemigo con el que ha de lidiar son las faltas que le realizan.

Con 51 faltas recibidas el Atlético de Madrid se ha convertido en el equipo de la Champions League que más falta sufre

Tras las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la máxima competición europea, los rojiblancos han sufrido ya 51 entradas, convirtiéndose así en el equipo que más faltas recibe de los treinta y dos que actualmente disputan la Liga de Campeones.

La media asciende a que los guerreros del Cholo reciben de media 17 faltas por encuentro, más que ningún otro equipo de la Liga de Campeones. Olympiacos, Juventus y Malmö, sus rivales en el Grupo A de la Champions League han sido los que le han convertido en el que más falta sufre.

En esta clasificación, el segundo lugar lo ocpupa la Juventus de Turín, con 50 entradas recibidas. Por su parte, otro equipo italiano es el que menos falta sufre: la Roma, con apenas 23 faltas, menos de la mitad que el Atlético de Madrid.