Herrera: "Un buen resultado demostrará que el equipo aspira a ser campeón"

En cuanto al partido del próximo domingo contra el Llagostera, Herrera admitió: "Al principio dije que el Llagostera se estaba formando como equipo. Venía siendo el mismo bloque de Segunda B. Es un conjunto muy organizado aunque perdió por momentos ese orden. Es muy equilibrado y juega 4-4-2, muy juntos, en la línea del Atlético de Madrid (comparó), con todos los jugadores detrás de la peligra. El peligro del Llagostera no es cuando tiene el balón, sino cuando no lo poseen. Porque roban y hacen contras rápidas. También emplean pelotazos. Es un equipo que va a más con estas virtudes. Va a salir de ahí para ir al medio de la tabla".

"Los contratiempos nos refuerzan"

"Ortuño tiene muchas opciones de jugar"

Ante las bajas que sufre, planteó un cambio de estrategia: "Es posible que cambiemos el dibujo. "Ortuño tiene muchas opciones de jugar. Al no estar Nauzet, que estaba jugando cerca de Araujo, podríamos optar por Héctor, Ortuño o Guzmán en el partido. En el caso de Ortuño jugaría seguro. Estamos jugando con dos delanteros aunque lo disfrazamos un poco, hace que se puedan valorar otras cosas. Estoy esperando por ello a ver qué pasa mañana con Vicente o con otro jugador que también está febril: David Simón". "Los contratiempos deben de servir para reforzarnos. Si después de todo esto, cuando recuperemos jugadores, logramos un buen resultado, habremos reforzado más al equipo. Eso demostrará que el equipo tiene alma y aspira a ser campeón", finalizó.

Sobre el estado físico de los jugadores, el entrenador puso en duda el de Vicente Gómez: "Vicente no pudo entrenarse. Se tuvo que ir a casa con fiebre. Hay que esperar a mañana. Aún así tampoco sabemos cómo estará a nivel físico. Tenemos un par de futbolistas, no igual pero mejor, que tienen problemas gripales. Si Vicente no viaja somos 18 en el partido. La preocupación de las bajas por expulsiones, lesiones o enfermedad ... nos puede hacer daño. Creo que hay que es incuestionable: estarán once y encontraremos la fórmula de pelear y competir bien".

Ante la polémica generada esta semana sobre la no cesión de Figueroa al Huesca, Herrera fue franco: "No quiero entrar en debate. Yo soy el entrenador y soy el que tiene que decidir un montón de cosas. Si salen mal soy el responsable. Y en este caso digo que tenemos tres jugadores cedidos: Carlos Gutiérrez, Benja y Tyronne, y precisamente este jugador fue al Huesca. Fueron mis decisiones y ellos aceptaron al final. Les dije que era bueno para ellos porque entendía que tendrían pocos minutos. No le dije a Héctor nada distinto. Pero sí le dije que veía tan buenas cosas en él que me sabría fatal que tomara la decisión. Si la tomaba era su decisión, y si no es esta tu casa. Si alguien tiene que aparecer como responsable de que Héctor siga con nosotros, esa persona soy yo. Espero que acertemos y que Héctor acierte". "Quiero ser ese entrenador egoísta en este caso", finalizó.