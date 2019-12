Hemorragia a domicilio

Sobrepasado el ecuador liguero el Atlético de Madrid, vigente campeón de la Liga BBVA, tiene cada vez más lejos revalidar tal honor. Con un rendimiento casi excelso en el Vicente Calderón, de donde solo el Villarreal se ha llevado el premio gordo, su irregularidad a domicilio ha lastrado parte de sus opciones. Hasta once puntos ha perdido como visitante, y eso que logró vencer en la salida más complicada: la visita al Santiago Bernabéu, de la que no solo salió indemene sino también fortalecido.

El Atleti ha sumado 16 puntos a domicilio en la primera vuelta

Los problemas han llegado en campos donde el año pasado no sufrió. Es eso, la comparación con el milagro previo, lo que ensombrece unos números que, analizados friamente, distan mucho de ser negativos. La temporada empezó con un empate a cero en Vallecas, resultado comprensible tras el esfuerzo de la Supercopa de España. En el envite liguero, el cuadro colchonero se desinfló en la segunda mitad y dio por buena la igualada gracias a un Moyá inconmensurable. Un año antes, venció en ese mismo escenario por 2-4.

La primera derrota llegó en la jornada 7. Severos fallos defensivos castigaron al Atleti en Mestalla, y en quince minutos dio alas a un Valencia que demostró que puede lucharle de tú a tú. Derrota por 3-1 en un estadio donde la temporada pasada el luminoso reflejó un exiguo pero suficiente 0-1 que dio la victoria a los rojiblancos.

Nueva vuelta de tuerca cuatro fechas más tarde en otro campo conquistado en la 2013/2014. Del 1-2 de entonces, el cuadro de Simeone pasó a caer con justicia con el marcador volteado en Anoeta ante la Real Sociedad. Segunda derrota a domicilio y, como no hay dos sin tres, llegaría la tercera. En el escenario que acogió la conquista de la Décima, el FC Barcelona se vengó con una primera parte brutal para imponerse por un contundente 3-1. El año pasado el marcador fue de 1-1.

Los números no engañan, y reflejan una realidad que no sucedió en la campaña anterior: el Atleti ya no es fiable a domicilio. Nueve puntos menos que en los mismos enfrentamientos de aquel entonces lo avalan, si bien hay que poner la estadística en perspectiva. El año pasado el equipo rindió muy por encima de sus posibilidades, sin que en el actual ninguno de los tropiezos pueda sonar chirriante. Vallecas, Mestalla, Anoeta y el Camp Nou son campos donde hasta el más pintado puede echar un borrón.

La mayoría de desplazamientos difíciles ha caído durante la primera vuelta

No se puede obviar, además, que han mediado victorias de mérito como las logradas en el Santiago Bernabéu o San Mamés, y que el calendario no ha sido benévolo. Para la segunda vuelta apenas queda el Ramón Sánchez Pizjuán como campo de enjundia, lo que debería propiciar una buena rueda de marcadores a domicilio para los rojiblancos. En el global, hasta la fecha han obtenido 16 puntos lejos del Calderón en nueve encuentros, lo cual se ajusta más que de sobra a la famosa media inglesa: ganar en casa y empatar fuera. 44 puntos con 20 jornadas a la espalda, la cosa marcha.

Sin embargo, la actual Liga española no permite que la sempiterna relación entre éxito y media inglesa tenga validez en estas fronteras. Con la dupla de FC Barcelona y Real Madrid tan por encima a nivel económico, todo lo que no sea ganar es alejarse del primer puesto. Así, los guarismos citados son insuficientes para repetir gestas pasadas, y el Atleti no tiene más remedio que habituarse a sumar de tres en tres también como visitante. Este año no lo ha hecho más de dos veces seguidas, si bien en su visita a Eibar una estadística está con él: tras sus tropiezos, siempre ha ganado. Ipurúa no puede ser el lugar donde se dé la excepción a la regla.