Villarreal CF - Granada CF: Champions contra permanencia

El Villarreal volverá a jugar ante su afición una semana después del partido disputado en Barcelona. Pese al buen juego y la gran imagen dada en el Camp Nou, los amarillos no consiguieron salir victoriosos. El Barça acabó imponiéndose después de dar la vuelta al marcador tan solo cuatro minutos después del segundo gol visitante. Con esta derrota, el Villarreal cerraba así su meritoria racha de 18 partidos sin perder. Pese a este fracaso, los de Marcelino suman un partido más a la escandalosa cifra de 25 partidos consecutivos marcando al menos un gol.

Los amarillos lograban adelantarse hasta en dos ocasiones. Cheryshev abría la lata a los treinta minutos de juego y no sería hasta el 45 -al borde del descanso- en el que Neymar igualaba el marcador. Los primeros diez minutos de la segunda parte fueron de locura futbolística y un verdadero espectáculo para la afición. E igual que en el primer tiempo, otra vez iba a ser el Villarreal el equipo en adelantarse, esta vez obra de Luciano Vietto. No tardaría el Barça en responder, y no habían pasado ni cinco minutos cuando el resultado se había tornado a su favor -Rafinha y Messi, respectivamente- dejando un resultado final de 3-2 para los azulgranas.

Los de Marcelino reciben al Granada con el objetivo de recuperar los buenos resultados y no alejarse de los puestos Champions. El equipo sigue muy pendiente de la cuarta plaza. Aunque parece estar disputada entre Sevilla y Valencia, los castellonenses no pierden la esperanza y se ven con posibilidades de entrar en esta pugna. Por ahora llevan 38 puntos, a solo tres del Valencia y a cuatro del Sevilla, el último en puestos Champions.

Por su parte, el Granada viene de derrotar al Elche por 1-0, y con ello, conseguir salir de esa temible última posición. Pese a esta victoria, los de Abel Resino continúan en posiciones de descenso, ocupando el puesto 18, empatados a puntos con el Córdoba, en el 17. Este año la zona baja de la tabla está muy igualada, y los granadinos son uno de los equipos que van a pelear hasta final de temporada por no descender. Pero no lo tendrán fácil, ya que hay muchos equipos metidos en ese pozo del que es no es sencillo salir.

Pese a llevar trayectorias opuestas, el conjunto andaluz no se lo pondrá nada asequible a los de Marcelino. La necesidad de salir de los puestos de abajo es la principal motivación que tienen para no dejar escapar ni un punto más. Este partido podría ser clave para el porvenir del equipo. Las incorporaciones de Robert Ibáñez y Adrián Colunga han reforzado al grupo en la zona ofensiva. Dos jugadores de gran calidad que pueden dar ese plus que necesita el equipo para desequilibrar un partido.

Precedentes en liga

Estos dos conjuntos solo se han visto las caras en cinco ocasiones -todas en primera división- con un resultado de igualdad absoluta; con dos victorias para el Villarreal, otras dos para el Granada, y un empate. Este último se produjo en el partido de ida de la presente temporada, que finalizó 0-0.

La clasificación y las buenas sensaciones dan como favorito al Villarreal, pero como ya se sabe, el fútbol es impredecible, y en noventa minutos puede pasar cualquier cosa.

Convocatorias

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha dado la lista de los 18 convocados que recibirán al Granada. Destaca la ausencia de Pina, por molestias en los aductores de la pierna izquierda; y la presencia -otra vez- de Joel Campbell, del cual se espera ver ese gran juego que le avala. A la baja de Pina se le suma las habituales bajas de Jokic y Adrián Marín por lesión.

La lista de convocados del Villarreal la componen:

Porteros: Juan Carlos y Asenjo. Defensas: Mario, Rukavina, Jaume Costa, Víctor Ruiz, Dorado y Musacchio. Centrocampistas: Bruno, Trigueros, Jonathan dos Santos, Moi Gómez, Cheryshev y Campbell. Delanteros: Uche, Vietto, Gerard Moreno y Giovani.

Por su parte, Abel Resino, también ha dado a conocer los 18 convocados que viajarán a Villarreal, en la que destaca la presencia del recién incorporado, Adrián Colunga, y la ausencia de El Arabi, por decisión técnica, y el guardameta Roberto, por problemas físicos.

La lista de convocados del Granada la componen:

Porteros: Oier y Dimitrievski. Defensas: Nyom, Foulquier, Mainz, Babin, Cala e Insúa. Centrocampistas: Javi Márquez, Iturra, Fran Rico, Rubén Pérez, Candeias y Robert. Delanteros: Jhon Córdoba, Piti, Lass y Colunga.

Posibles onces del Villarreal - Granada