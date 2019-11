Real Sporting de Gijón - CD Leganés: ¿qué pasó en la primera vuelta?

Hasta el descuento y con remontada incluida tuvo que esperar el Real Sporting para lograr la victoria en la primera vuelta ante el Leganés. Los rojiblancos dominaron de cabo a rabo el partido, con bastantes llegadas y opciones de gol, pero como viene siento habitual esta temporada, la efectividad ante el marco rival es una asignatura pendiente para los asturianos y cedieron varias ocasiones claras de gol que por poco terminan pagando en los minutos finales del encuentro.

Primera parte: monólogo local

El conjunto de Abelardo salió a por todas y en el minuto 2 de partido, Carmona tuvo en sus botas la primera ocasión, pero su disparo se fue flojo a las manos del cancerbero visitante. La siguiente gran ocasión estuvo firmada por la sociedad Guerrero - Pablo. El de Borox presionó la salida de balón y en una jugada rápida, sirvió un al gijonés que no logró conectar con el balón por centímetros dejando pasar la oportunidad de abrir la lata. El Sporting no se rendía y continuó con el acoso a la portería de Queco Piña, pero sin mucha suerte. En la siguiente ocasión, Pablo quedó en un mano a mano con el portero blanquiazul, pero este último acertó a interceptar el balón. Los madrileños no sé quedaron de brazos cruzados y en una jugada con varios rechaces y con aparente caos, Velasco soltó un zapatazo desde lejos pero sin mucha suerte ya que se marchó sin inquietar la portería de Cuellar. El portero sportinguista disfrutó de una primera parte como un meró espectador, estrenándose solamente con un cabezazo flojo de Borja Lázaro al borde del descanso. Para terminar una primera parte negada al gol, Carmona volvió a rematar, no sé sabe muy bien como, para desperdiciar un disparo solo ante el portero para poner por delante el Sporting. No se llevó el premio del gol el conjunto rojiblanco pese a disponer de las opciones más claras durante esta primera mitad y sin más pena ni gloria terminó la primera parte con el 0-0 en el marcador.

Segunda parte: susto y remontada rojiblanca

Como si no se hubiera parado el partido al descanso el partido continuó con la misma tónica, un Sporting volcado en busca del gol pero sin mucha suerte. Con pocas oportunidades, y bastante más soso que la primera parte, ni unos ni otros lograban llegaban con claridad ante el marco contrario. El posterior héroe del partido entró el campo en esta parte, disfrutando de la primera oportunidad para el conjunto local en dicha parte. Un disparo que volvió sacar Piña con una buena intervención dejando muy vivo al conjunto madrileño. Parecía estar escribiendo el guión alguien del Leganés ya que, cual animal que se hace el muerto, ante una presa más fuerte para que está pare de atacarle, los pepineros no se dejaron ver en toda la segunda parte por el área local, hasta el minuto 78 cuando lograron abrir la lata en su primer disparo a puerta del partido. Sin hacer mucho ruido los madrileños aprovecharon un error de la defensa para que fuera Diego Aguirre el que aprovechase la ocasión y adelantar en el marcador a falta de 10 minutos para el final a los pepineros. Pero este grupo dirigido por Abelardo, junto a una afición entregada, no bajaron los brazos y en la siguiente jugada aprovecharon para devolver el gol y poner la igualada en el marcador. Guerrero fue el encargado de poner tablas con un derechazo en un rechace de la defensa del "Lega". Con el subidón producido por la igualada, los rojiblancos jugaron casi en el área visitante el resto del partido. El momento mágico de Carlos Castro estaba al llegar. En un balón que centró Santi Jara, encontró al de Ujo en el área que remató a la cepa del poste en el último minuto del añadido, haciendo justicia con el 2-1 a lo sucedido en el partido.

La anécdota: cuatro cartulinas amarillas en el gol

Si la grada estalló de jubilo, el banquillo rojiblanco no iba ser menos. Como si fuera una final de “Champions” los suplentes sportinguistas saltaron a hacer piña al campo para celebrar el tanto de Castro que les daba la victoria. Como es habitual, el primero en llegar fue Alberto, y le siguieron Sergio Álvarez, Isma López y Pablo Pérez. Aspecto que no pasó desapercibido para el colegiado, el cual les mostró una amarilla a cada uno de la que volvían al banquillo para reanudar los escasos segundos que quedaban de partido. Poco les importó esa cartulina a los integrantes del banquillo que no podían ocultar la alegría como el resto de sportinguistas conocedores de que en estos partidos, ante rivales a priori de mitad de la tabla es donde se deciden las ligas y ascensos. Tres puntos importantes y que dejaron al Sporting tercero en la tabla.