Entrevista. Víctor Ibáñez: "Cuando me llamó el Real Zaragoza, no escuché ni condiciones"

Víctor Ibáñez está siendo uno de los futbolistas más importantes del Real Zaragoza B en este curso liguero. Desde su llegada el pasado mes de octubre, el guardameta catalán se ha hecho con la titularidad y es el cuarto futbolista que más minutos acumula de la actual plantilla del filial zaragocista.

A Víctor (Barcelona, 21/04/1989) siempre le gustó lo de ser portero, y desde pequeño lo tuvo claro. Casi 20 años después, sigue peleando cada día por cumplir su sueño de llegar a ser un cancerbero de élite. Envergadura, técnica y seguridad en el juego aéreo no le faltan. Tampoco lo hace la constancia, uno de los pilares de su vida dentro y fuera de los terrenos de juego.

El equipo aragonés afronta el tramo final de la temporada con unos jugadores conscientes de que el objetivo de la permanencia no va a ser fácil de lograr, pero sí con firmeza y fe en sus posibilidades. La escuadra blanquilla ha mejorado considerablemente durante las últimas fechas y todos saben que solo queda seguir compitiendo al máximo nivel hasta que las matemáticas lo permitan.

Inicios y trayectoria

Pregunta: ¿Cómo empieza Víctor Ibáñez a jugar al fútbol?

Respuesta: Empecé con seis años en una escuela de fútbol. Llegué el primer día y me dijeron: "¿Y tú de qué quieres jugar?", dije que de portero, y todo el mundo se quedó sorprendido de que un niño de seis años quisiera ser portero. Desde ese momento hasta ahora, siempre portero, nunca he sido jugador ni nada por el estilo. Estuve en varias escuelas de fútbol, hasta que siendo alevín me llamó el FC Barcelona, y estuve allí desde alevín hasta primer año de juvenil.

"Todo el mundo se quedó sorprendido de que un niño de seis años quisiera ser portero"

P: ¿Cómo es dar el salto a las categorías inferiores del FC Barcelona, una de las que dicen que es de las mejores canteras del mundo? ¿Qué aprendió durante esos años?

R: Fue estar con 11 años hasta los 17 al máximo nivel en esa categoría: compitiendo, viajando... y fue súper bonito. Luego se juntaron lesiones, todavía estás creciendo, pasan muchas cosas, y no contaron conmigo.

P: Y entonces aparece el Espanyol, con el que llega a debutar en Segunda División B. ¿Qué pudo absorber durante ese tiempo de lo que supone estar en un filial?

R: Sí, el Espanyol se interesó y estuve dos años de juvenil con ellos. Fueron años increíbles, porque lo ganamos todo y tuve muchos minutos. Debuté también en Segunda B siendo juvenil de tercer año, en el campo del Alcoyano, y después continué en el Espanyol B, que bajó ese año a Tercera División. Al año siguiente, subimos y seguí jugando en Segunda B con ellos.

P: Se puede decir que a partir de entonces comenzó una dilatada carrera con el paso por equipos como Castellón, Eibar, Lleida, FC Cartagena, Almería...

R: Esa etapa en el Espanyol me sirivió para irme a Castellón, después a Eibar, de allí a Lleida... He dado bastantes vueltas. Aunque en el Castellón y en el Eibar no tuviera casi minutos, la experiencia que coges es súper importante: estar fuera de casa, pertenecer a un club que aspira a subir a Segunda División... Pero uno busca jugar, el Lleida se interesó y me fui de cabeza, donde disputé muchos minutos. Llegó el Cartagena, que tenía presupuesto y equipo para subir a Segunda, jugamos el playoff de ascenso, pero caímos. Entonces me dieron la opción de seguir allí, pero surgió la posibilidad de irme al Almería como tercer portero de la primera plantilla y jugar en el filial, y me marché porque era una oportunidad muy buena para intentar meter la cabeza en Primera División. Al final no fue posible encajar en el primer equipo.

"Lo que sucedió en el Alcorcón me ha servido para hacerme más fuerte y tener la cabeza en su sitio y los pies en el suelo"

P: Sus buenos años en el FC Cartagena y Almería B le hicieron dar el salto a Segunda el verano pasado, recalando en la AD Alcorcón, pero no salió bien. ¿Cómo vivió la situación de terminar por no contar para el equipo cuando lo habían fichdo ese mismo verano?

R: A nadie le gusta ser un descarte y la situación es difícil. Renuncias a otras ofertas por apostar por ese equipo, porque realmente ves que tienen interés, y en cuestión de 20 días te dicen que no cuentan contigo, cuando ya has renunciado a todo lo anterior. Te quedas un poco en la estacada, pero el fútbol también es eso y hay que aprender de esas experiencias. Simplemente te sirve para hacerte más fuerte, tener la cabeza en su sitio y los pies en el suelo.

Llegada al Real Zaragoza B

P: Entonces apareció el Real Zaragoza para hacerse con sus servicios. ¿Tuvo más ofertas? ¿Por qué se decantó finalmente por el club aragonés?

R: Yo seguía entrenando en Alcorcón, pero llegó un punto en el que estaba bastante apartado y me fui para casa. En Barcelona estuve entrenando con el Espanyol B, porque con el entrenador (Lluís Planagumà) tengo relación y me dejó entrenar con ellos. Al tercer o cuarto entreno, me llamaron de Zaragoza porque estaban buscando un portero. Evidentemente, ni me lo pensé, no escuché ni condiciones. Yo quería jugar, es el Real Zaragoza, y además tengo raíces mañas, ósea que fue increíble.

"En los primeros cinco partidos, me costó adaptarme, pero a partir de entonces creo que he aportado cosas buenas"

P: Su fichaje sorprendió a todos, ya que el filial contaba con dos porteros, pero pronto se hizo con la titularidad, ¿se lo esperaba? ¿Le comentó algo Láinez sobre ello?

R: En el primer partido que jugué de inicio pensaba que no jugaría, porque vi el partido del domingo contra el Huracán Valencia, empecé a entrenar un lunes, y ese mismo domingo jugué. Me preguntó el míster que si estaba preparado, si me veía capaz, y evidentemente, aunque llevaba varios meses sin jugar un partido, te acostumbras a ello. A nivel personal me encontré los primeros cinco partidos que me costó adaptarme, pero a partir de entonces me encontré bien y creo que he aportado cosas buenas al equipo.

P: Para usted como guardameta, ¿influye de manera positiva el pasado como portero de su entrenador César Láinez? ¿Está más pendiente de ustedes?

R: Al principio, con César la comuniación era muy básica, hasta que fui hablando un poco más con él porque yo también quería que me diese sus opiniones, pero al final es el entrenador del equipo y tú tienes que guiarte, a nivel de portería, por lo que te diga tu entrenador de porteros. Por lo tanto, sí es algo que valoro y agradezco, porque me ha aconsejado alguna vez, pero al final la persona más cercana en la portería es el preparador de porteros, que es una pieza indispensable en el fútbol actual.

P: ¿Qué opina sobre la norma impuesta al club sobre que los futbolistas fichados este año no puedan subir al primer equipo? ¿Cómo la recibió? ¿Lo ve como algo negativo, o considera que pese a la norma, el primer equipo puede verles como un refuerzo para el futuro?

R: Influye, pero esto no acaba aquí. La temporada son los 38 partidos, pero la temporada que viene, ya se verá. Mi objetivo al venir aquí también era saber que podía tener el primer equipo en el futuro, a la espera de que pueda pasar algo.

Devenir de la temporada

P: Llegó cuando el equipo ya estaba inmerso en los puestos de descenso, ¿cómo afronta el grupo una situación así? ¿Con qué panorama se encontró?

R: Esta situación ya la he vivido varias veces, en el Espanyol B y en el Almería B, y en éste último equipo, cuando quedaban diez partidos empezamos a ganar y lo levantamos. Con el Real Zaragoza B estoy convencido de que también lo levantaremos. Vivir estas situaciones te curten también como jugador y es importante pasar por ellas; y tanto si pasa una cosa como la otra, el equipo está dando la cara y no se le puede reprochar nada.

"El equipo está dando la cara y no se le puede reprochar nada"

P: Noviembre y diciembre no se pudieron considerar malos meses, pese a que solo se consiguieron siete puntos en ocho partidos, pero el equipo deio un cambio y mejoró en el juego, ¿qué tecla se tocó para dar ese giro?

R: Lo primero, es importante que el equipo haga buen juego, porque a la larga tienen que salir resultados. Yo creo que se cambió el sistema de juego, la idea, y eso nos favoreció porque nos vimos más cómodos en el campo: generábamos más ocasiones, nos marcaban menos goles... y eso nos ayudó a mejorar. A raíz de eso, en la segunda vuelta han venido mejores resultados.

P: ¿Afecta verse en las últimas posiciones desde hace meses? ¿Cómo se trabaja el aspecto psicológico tras una derrota por errores puntuales cuando el equipo merece más?

R: Son mazazos importantes y se pasa mal, el equipo lo nota. Luego llegan otras situaciones parecidas en las que vas con el marcador ajustado y aparecen los fantasmas. Nos hemos sentado varias veces a hablar todo el equipo, a decirnos que somos capaces de mucho y que cuando jugamos bien y le metemos intensidad, el equipo responde, que no debemos tener nada de miedo, que esto lo sacamos. El camino es el diálogo y estar concienciados.

"Hemos tenido toda la primera vuelta para coger experiencia, así que esa excusa ya no existe"

P: El equipo ha perdido numerosos puntos en los minutos finales, ¿qué sucede para que les cueste tanto cerrar los partidos? ¿Cree que la inexperiencia juega en su contra?

R: Siempre afecta algo la inexperiencia, pero hemos tenido toda la primera vuelta para coger experiencia, así que esa excusa ya no existe. Si que, depende del equipo al que te enfrentes, te sabrá jugar un partido u otro, pero la ventaja que nosotros tenemos es que gente joven significa gente que aguante mejor los partidos que un equipo veterano.

P: La regularidad está siendo su punto débil. En casa durante las últimas semanas se han hecho fuertes, además contra rivales directos (CD Eldense y Olìmpic), pero no consiguen mantener esa dinámica como visitantes, donde solo se ha ganado un partido en toda la temporada, ¿dónde cree que reside el problema?

R: En casa, por ejemplo en La Romareda, las condiciones son muy buenas porque no hace aire y el terreno de juego está muy bien; y como nuestro fútbol es de buen trato del balón, se dan las condiciones idóneas para jugar. Luego te vas a otros campos de Segunda B donde ese juego no puedes hacerlo, y por eso nos condiciona mucho el lugar donde se juega. No es una excusa, pero sí es un detalle importante a tener en cuenta a la hora de afrontar los partidos. Todo ello, sumado a lo que hablábamos anteriormente de los fantasmas de los últimos minutos y esas cosas, junta varios factores que te condicionan mucho.

P: Son el equipo más goleado del grupo (48 tantos) y, sin duda, eso condiciona a la hora de ganar un partido, ya que casi siempre se necesita anotar más de un gol. ¿Cómo trabajan el aspecto defensivo y la concentración?

R: Somos uno de los equipos más goleados de Segunda B, pero desde el cambio de sistema no somos un equipo que encaja muchos goles. Sí que ha habido partidos en los que nos han anotado más, pero hay otros en los que hemos conseguido mantener la portería a cero o perder por la mínima. Ese cambio de acumular mucha gente en el centro del campo ha hecho que a los rivales les cueste mucho más generarnos ocasiones; creo que estamos más sólidos. Cuando empezamos encajando, es una losa importante, pero el nivel defensivo no creo que sea ahora mismo un problema.

Tramo final de la competición

"Es importante tener claro que nos estamos jugando mucho; sin presión, pero sí siendo muy conscientes"

P: ¿Afrontan el partido ante el Nàstic como una final o intentan quitar la presión?

R: Esta semana (derrota ante el Elche Ilicitano) fue un punto de inflexión que, o nos daba un empujón para arriba o nos lo daba para abajo. Si hubiéramos ganado, tendríamos un poco más de aire en este choque, pero ahora tenemos la obligación de ganar. Llevamos diez partidos que cada partido es una final, y quedan siete partidos que cada partido será una final. No lo tenemos que tener como una presión, pero sí como un requisito de hambre, porque nos va la vida para poder sacar esto; y Zaragoza tiene que tener a su equipo en Primera División y al filial, como mínimo, en Segunda B. Por ello, es importante tener claro que nos estamos jugando mucho; sin presión, pero sí siendo muy conscientes.

P: ¿Cuál cree que es el mayor peligro de los catalanes? ¿Qué esperan encontrarse? De perder, ¿comenzarían a ver la salvación muy complicada?

R: La dinámica positiva que lleva, y que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, una plantilla espectacular. Además, tiene un manejo del fútbol y del balón muy bueno. Pienso que nos tocará sufrir, porque es un equipo que nos va a jugar, pero si aguantamos esos arreones que puedan tener y hacemos nuestro juego, vamos a tener muchas opciones de sacar el partido. No me planteo la opción de la derrota.

"Zaragoza tiene que tener a su equipo en Primera División y al filial, como mínimo, en Segunda B"

P: Esperan semanas complicadas. Quedan siete jornadas y tienen que jugar contra equipos de la zona alta (Nàstic, Hospitalet y Hércules) y otros con los que van a pelear de manera directa por la salvación (Sant Andreu y Atlético Baleares), ¿cómo las afrontan? ¿Cuáles cree que son las claves para poder pelear hasta el último día por la salvación?

R: Los partidos que quedan van a ser guerras contra gente que se está jugando, en muchos casos, el pan de su familia. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que nos van a poner las cosas muy complicadas, sobre todo en los partidos contra rivales de la zona baja que compiten por lo mismo que nosotros. La clave va a ser no desistir mientras exista la opción de poder salir de abajo, y estar convencidos de que haciendo bien las cosas vamos a conseguir el objetivo.

Plano personal

P: Un ídolo en el mundo del fútbol.

R: Siempre lo ha sido Buffon, pero ahora el fútbol ha evolucionado. Buffon sigue siendo un gran portero, pero pasan los años y para mí ahora mismo el número uno es Neuer.

P: Una anécota en el mundo del futbol.

R: Quizás lo de que todos los niños de pequeños quieren ser jugador, y yo de inicio ya quería ser portero. Siempre me ha gustado.