Valencia - Villarreal: derbi de contrastes

El Villarreal no atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Los tres enfrentamientos -casi consecutivos- contra el Sevilla han dejado muy tocados a los de Marcelino. El del domingo puede ser el mejor partido para recuperar las buenas sensaciones. El buen estado de los de Nuno difiere por completo del de los castellonenses. Pese a este contraste de resultados, los amarillos intentarán aprovechar su potencial ofensivo para tornar en buena esta mala racha que arrastran desde hace un mes.

En Villarreal veían el último partido antes del parón -ante el Sevilla- como la ocasión perfecta para volver a los buenos resultados. Pretendían tomarse la venganza ante el conjunto hispalense, que recientemente los había eliminado de la UEFA Europa League. Pero esta revancha no pudo consumarse. Desgraciadamente, la efectividad venció al buen juego. El gran trabajo de los de Marcelino no fue suficiente para doblegar a un Sevilla que aprovechó las pocas ocasiones que tuvo. Entre los palos y Sergio Rico las oportunidades se iban perdiendo. El conjunto castellonense no lograba acertar ninguno de sus innumerables ataques. Y como si perdonas, lo acabas pagando, el Sevilla no dejó pasar las pocas oportunidades de las que dispuso. Los de Emery fueron eficientes y no desaprovecharon sus ofensivas. Dos goles en la segunda mitad dejaron al submarino hundido y casi sin tiempo para reaccionar. El Sevilla se ha convertido en su gran rival en Liga y su principal verdugo, ya que no le ha conseguido vencer en ninguna de las cuatro veces que se han enfrentado esta temporada.

El Villarreal llega a Mestalla con el objetivo de asegurarse un puesto en Europa League. Acercarse a la cuarta plaza es una tarea complicada. El Atlético de Madrid es el club que cierra los puestos de Liga de Campeones, y está a diez por delante. El submarino, con 49 puntos, es sexto en la clasificación a nueve del quinto, el Sevilla (ya ha jugado), y a cinco del séptimo (Málaga). Ahora mismo se encuentra en tierra de nadie. Difícil lo tienen los amarillos si quieren aspirar a algo más. Tendrán que mirar más a menudo por el retrovisor para no perder la plaza europea.

Por su parte, el Valencia se encuentra en un estado de forma magnífico. El domingo reciben a los amarillos después de derrotar al Elche a domicilio por 0-4. En Mestalla, los valencianos solo han tropezado dos veces esta temporada. Un empate ante el Athletic Club (0-0), y una derrota por la mínima frente al Barça (0-1) son las únicas decepciones que se han llevado los aficionados valencianistas en la capital del Turia. A estas alturas, su objetivo más ambicioso, la Liga. Los de Nuno saben que su meta real es clasificarse para Champions, pero en el fondo, ven los diez partidos que quedan como diez finales, y no descartan llevarse el título. Ya lo dijo Paco Alcácer en rueda de prensa: “Si nos vemos con posibilidades, ¿por qué no vamos a soñar?”.

De ese sueño pretende el Villarreal despertarles. Pese a no ser los favoritos, el conjunto ‘groguet’ no se lo pondrá nada fácil al Valencia. El mal momento por el que pasan los de Marcelino, añadido a las bajas importantes que acumulan y al hecho de jugar en Mestalla solo hacen que presagiar una victoria ‘Che’. Pero no hay que olvidar que se trata de un derbi, y del Villarreal, que ya ha conseguido plantarles cara a equipos como Barça o Madrid, llegando a empatar contra este último, en el Bernabéu.

Precedentes en liga

Desde que el Villarreal está en la máxima categoría, este partido se ha convertido en el derbi por excelencia de la Comunidad Valenciana. Ambos equipos acostumbran a ocupar las plazas altas de la clasificación, y esto les ha hecho que cada vez la rivalidad vaya a más.

El partido de la primera vuelta se cerró con un solvente 1-3 a favor de los valencianistas. El tanto tempranero de Manu Trigueros en propia puerta decantó pronto el partido a favor de los visitantes. Ya en la segunda parte, Mustafi sentenciaría el partido anotando dos goles. Con el 0-3 en el marcador, y ya a dos minutos del final, Trigueros puso el 1-3 con el que terminaría el choque.

Históricamente el Valencia ha sido superior al Villarreal. Esto se ha visto reflejado en los últimos cinco encuentros disputados entre ambos. De estos, el conjunto valenciano ha conseguido tres victorias, por una del Villarreal, y un empate. Pero viendo los resultados, en estos partidos no ha habido un dominador claro. La balanza se puede decantar del lado de cualquiera.

Convocatorias

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha dado la lista de los 18 jugadores que viajarán a Valencia. El asturiano no podrá contar con Bruno Soriano, Cheryshev y Adrián Marín por lesión. Tampoco podrá alinear a Víctor Ruíz por una cláusula en el contrato, ni a Moi Gómez por acumulación de tarjetas.

La lista de convocados del Villarreal la componen:

Porteros: Asenjo y Juan Carlos. Defensas: Mario, Jaume Costa, Musacchio, Eric Bailly, Rukavina, Jokic y Dorado. Centrocampistas: Pina, Jonathan dos Santos, Trigueros, Sergio Marcos, Campbell y Alfonso. Delanteros: Vietto, Gerard Moreno, y Giovani.

Por su parte, el míster del Valencia, Nuno Espírito Santo, ha dado a conocer la lista de los 18 jugadores que recibirán al Villarreal. Pese a las molestias que arrastraba Gayà, al final, el técnico portugués podrá contar con su presencia entre los convocados. Sí es baja Enzo Pérez, que aún no se ha recuperado de su lesión muscular.

La lista de convocados del Valencia la componen:

Porteros: Diego Alves, Yoel. Defensas: Joao Cancelo, Barragán, Mustafi, Otamendi, Lucas Orbán y José Gayà. Centrocampistas: Tropi, Javi Fuego, André Gómes, Dani Parejo, Feghouli y Rodrigo de Paul. Delanteros: Piatti, Rodrigo, Alcácer y Negredo.

Posibles alineaciones