Astray: "Vamos a seguir luchando hasta el final"

La pasada jornada el Getafe B recibió al Huesca, pero no consiguió puntuar tras un duro partido. Astray declaraba seguro: "En el cómputo general fueron ellos superiores", pero también añadía que el filial plantó cara en la primera mitad y ambos conjuntos tuvieron ocasiones. El futbolista afirmaba que tras el gol de estrategia que encajaron, el equipo se hundió literalmente: "Desde ahí el partido fue absolutamente suyo".

¿Qué faltó?

La cuenta goleadora de los azulones no variaba el pasado fin de semana, los pupilos de Mateo García no anotaron frente al Huesca. "No estamos teniendo suerte de cara a gol y para estar ahí arriba a veces es necesario", mencionaba Pedro Astray. Para el centrocampista ese puntito de suerte o calidad es lo que les faltó, un gol que les diera la tranquilidad y la confianza para plantear de otra manera el partido.

El conjunto oscense es ahora mismo el líder del grupo y para Astray es, sin duda, el mejor equipo de este. "Son jugadores con experiencia en categorías superiores y muy buenos", sentenciaba.

Nueva jornada, nueva batalla

"Vamos a seguir luchando hasta el final", Pedro Astray Pero este domingo, el Getafe B se enfrentará al Fuenlabrada. Un partido sin excesiva tensión, ambos conjuntos se encuentran en posiciones tranquilas en la tabla. Aún así, Astray exponía que ninguno saldrá relajado y que el Getafe B iba a seguir luchando hasta el final. "Y si cabe alguna posibilidad de meterse arriba, lo vamos a intentar aún", aseveraba el jugador.

El Fuenlabrada es un equipo serio y veterano, y así lo describía el futbolista azulón. "No va a dejarnos ni un minuto de tranquilidad en todo el partido, entonces yo creo que va a ser un partido bastante duro también, pero que tendremos nuestras posibilidades", expresaba Astray.

El Getafe B ha dado la campanada

La temporada que ha realizado el Getafe B hasta ahora ha dado para mucho más de lo que se esperaba, Astray la puntúa con un notable por lo realizado hasta ahora. No es la primera campaña del jugador en la entidad azulona, así que la comparó con la anterior, en la que el filial sufrió para mantenerse: "Respecto al año pasado yo creo que hemos dado un pasito más y creo que no podemos llegar a sobresaliente porque no hemos aprovechado las oportunidades en algunos momentos puntuales". También añadía que espera que el equipo acabe con un sobresaliente.

Nadie podría imaginar al comenzar la temporada la actuación que realizaría el Getafe B. El filial azulón ha sido la sorpresa del grupo y no ha dejado indiferente a nadie. Astray opina que tiene mucho mérito la campaña que han hecho: "Nos lo hemos merecido desde el principio, hemos trabajado mucho y yo creo que nos ha faltado la suerte para estar más arriba". Además sostenía que siguen y seguirán trabajando.

Una de las labores de un filial es ayudar al primer equipo, concretamente de la plantilla del Getafe B suele haber varios jugadores entrenando casi a diario con el primer equipo, así como participando en convocatorias y partidos con este. Esto, en cierto modo, puede llegar a afectar al filial. "Al final restan un poquito al filial. Lo que no quiere decir que los jugadores que hay en el filial, los que no suben, no puedan dar la talla. Pero, al final, el equipo está planteado de una forma y a veces desestructura un poco el equipo", explicaba Astray. El futbolista declaraba también que esto no era excusa, que podrían haber hecho un poco más.