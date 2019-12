Una nueva maldición que romper lejos de Gran Canaria

Tras recuperar la plaza de ascenso directo la semana pasada derrotando al Girona FC en el Estadio de Gran Canaria, al conjunto dirigido por Paco Herrera no le queda otra que defenderla con uñas y dientes en cada una de las nueve finales que le restan hasta el final de la temporada regular. En la primera de ellas le tocará, no solo enfrentarse al conjunto dirigido por Carlos Terrazas, sino también a su feudo, en el que el equipo grancanario no ha sido capaz de puntuar en ninguna de sus dos visitas anteriores, por lo que la dificultad de este encuentro se multiplica.

Primera visita a Miranda de Ebro

En La temporada 2011/2012, el Club Deportivo Mirandés lograba el primer ascenso de su historia a la Segunda División tras vencer en el play off de ascenso al Club Deportivo Atlético Baleares. Este mismo año se dio a conocer en el fútbol español tras llegar a las semifinales de la Copa del Rey, llegando a eliminar del torneo a tres equipos que, por ese entonces, competían en la máxima categoría (Villarreal, Racing de Santander, y Espanyol). Finalmente, el conjunto de la Provincia de Burgos acabó siendo derrotado en las semifinales por el Athletic Club de Bilbao, algo que no empaña el buen hacer expuesto durante todo el campeonato, en el que protagonizaron una hazaña digna de admirar.

Por su parte, después de que los rojillos sellaran el ascenso a la categoría de plata, Las Palmas visitaba por primera vez la ciudad burguesa en la jornada 40 de la temporada 2012/2013, estando en plena lucha por entrar en los play off de ascenso, ronda a la que finalmente accedió tras el empate a dos tantos entre la SD Ponferradina y el CD Lugo en la última jornada.

Este encuentro acabó con victoria para los “jabatos” por un tanto a cero, gol que anotaría Muneta en el minuto 11 al transformar una pena máxima que provocó el hoy central del Inter de Milán, Jeison Murillo. Dicho partido no tendría demasiada historia, ya que el mejor jugador amarillo fue el guardameta argentino Mariano Barbosa, que con intervenciones de mucho nivel, impidió que la derrota fuera mayor en un partido irregular del conjunto dirigido en aquella época por Sergio Lobera. Tras este tropiezo, los insulares perdieron la plaza de promoción en favor de una SD Ponferradina que estaba decidida a agotar hasta el último segundo sus claras opciones de disputar las eliminatorias previas por el ascenso a Primera División.

Mismo final en la segunda cita

El conjunto grancanario volvería a Burgos para enfrentarse con el equipo rojillo el sábado 19 de abril de 2014, en la jornada 35 del campeonato nacional de Liga. Por ese entonces, la Unión Deportiva luchaba por no descolgarse del ascenso directo, llegando a dicho encuentro con la mentalidad de sacar los tres puntos y mejorar la imagen dada en este mismo escenario la temporada anterior, pero la cosa no fue como los insulares esperaban, ya que los de Carlos Terrazas se adelantarían en el marcador en el minuto 17 por medio de Garmendia.

Antes del descanso, Momo lograba empatar para los amarillos tras un pase de Aranda, pero no fue suficiente, ya que en el minuto 67 de partido, Pablo Infante lograba colocar el 2-1 definitivo tras realizar una jugada personal. El habilidoso jugador recortó dentro del área visitante y remató al palo largo de la meta defendida por Barbosa, complicando aun más las opciones de la Unión Deportiva de alcanzar una de esas posiciones de privilegio que dan acceso de manera directa a la Liga BBVA.

A raíz de dicho encuentro, el cuadro grancanario continuó con una línea de irregularidad que acabó suponiendo la destitución de Sergio Lobera a falta de solamente dos jornadas para el final del campeonato. Con uno nuevo técnico al mando, como era Josico, la nave amarilla consiguió sobreponerse y, en la úlitma jornada, se clasificó para la disputa de los play off por el ascenso a la máxima categoría. En dicho torneo, la peor de las suertes esperó a los isleños, que cayeron derrotados en el último minuto de la final.

Otra maldición que amenaza a Las Palmas

Por lo tanto, a Las Palmas le espera un nuevo desplazamiento con la firme amenaza que acarrea el propio feudo local. Durante el presente campeonato, el grupo de futbolistas liderado por Paco Herrera ha tenido que hacer frente a situaciones bastante parecidas a la que se vivirá el próximo domingo pues, por historia, ciertos Estadios dentro del territorio nacional no se le han dado nada bien a la Unión Deportiva, y Anduva es uno de ellos.

En el curso que actualmente se está disputando, la UD Las Palmas ha tenido que desplazarse a tres recintos que no acarreaban buenos recuerdos durante las últimas temporadas, continuando con dichas malas formas en tres de ellos, pues en Lugo y Soria, el cuadro grancanario no solo no fue capaz de conseguir los tres puntos, sino que sumó dos derrotas que a día de hoy merman la situación clasificatoria de la entidad. En tierras gallegas, dos tantos de Iriome voltearon el gol inicial de Nauzet Alemán (2-1), mientras que en Soria, el balón parado condenó a los amarillos a sellar un nuevo tropiezo, cayendo de una manera bastante abultada (4-2). Por su parte, el reparto de puntos firmado en Alcorcón no pudo acabar con los malos registros protagonizados durante las últimas temporadas.

No obstante, durante el encuentro disputado en el José Zorrilla, la pizara de Paco Herrera consiguió acabar con una paupérrima racha de registros en Pucela, lugar en el que la Unión Deportiva nunca había sido capaz de vencer en el campeonato liguero. No obstante, ante dicha maldición, un conjunto decidido a asaltar la máxima categoría no se amilanó, plasmó su fútbol sobre el césped y cosechó una victoria de las que hacen grupo y congratulan a equipo y afición para, juntos, seguir luchando por un sueño al que solamente restan nueve jornadas para lograr (1-2). El tanto inicial de los locales fue contrarrestado por Momo, que transformó una pena máxima y, a pocos minutos del final, una buena acción ofensiva de Sergio Araujo acabó con éste cediendo el balón a Vicente, que delante de Javi Varas definió a placer, reivindicándose así en su campo talismán.

Sin margen de error

Así las cosas, Las Palmas viaja con el objetivo de continuar lo expuesto ante el Girona, pues no tiene margen de error debido a la igualdad en cuanto a puntuación con sus rivales directos, por lo que un posible tropiezo en tierras leonesas, desplazaría probablemente a los isleños de esa zona de privilegio. Durante los nueve pasos que restan hasta el final del campeonato, el hecho de mejorar los malos registros foráneos sellados durante los últimos desplazamientos se plantea como uno de los objetivos primordiales por cumplir, mientras que la continuación de la solidez defensiva recuperada deberá seguir haciendo efecto para, de este modo, seguir facilitando victorias a un equipo necesitado de regularidad.

Por lo tanto, este fin de semana no hay margen de error para la escuadra insular. Los pupilos del técnico catalán vuelven a contar con la presión que ejercen sus rivales directos, obligando a éstos nuevamente a vencer, ya que una victoria les permitiría llegar en ascenso directo al importantísimo choque frente al Real Valladolid. la próxima semana en el recinto de Siete Palmas.