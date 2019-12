Nando Copete: "No hemos aprovechado las oportunidades"

En las declaraciones concedidas esta semana por Nando Copete a la web el club, el primer punto a tratar no era otro que la dura derrota frente al Fuenlabrada la pasada jornada. El conjunto fuenlabreño pasó por encima del Getafe B sin dificultad alguna, imponiéndose con un rotundo 4-2. "No salieron las cosas como esperábamos, la verdad es que nos sorprendieron mucho", apuntaba Copete. El jugador añadía que seguirán trabajando para que los errores cometidos no sucedan de nuevo.

La autodestrucción en el Fernando Torres

El Fuenlabrada hirió a los azulones de manera temprana y asestó la segunda puñalada cuando apenas habían pasado los primeros treinta minutos de encuentro. Nando Copete admite que les hicieron mucho daño a la contra. "Creo que tuvimos unos quince/veinte minutos que salimos bastante bien, teniendo la pelota y a partir de que no teníamos la pelota, ellos se vinieron arriba y de un tiro lejano que nos meten el primer gol, nos hacen mucho daño. Acto seguido damos un larguero y nos hacen el segundo y ya nos venimos abajo", explicaba el jugador.

A lo largo de la temporada, el Getafe B ha tenido la oportunidad de meterse en los puestos altos de la clasificación en varias ocasiones. Sin embargo, la suerte no parece haberles sonreído y el sueño de los playoff ha terminado por esfumarse. "Hemos tenido muchas oportunidades de meternos en el playoff. Y cada vez que teníamos la oportunidad, no la hemos aprovechado", comentaba Nando Copete.

A pesar de que las opciones de playoff se hayan volatilizado, Nando Copete asevera que el equipo siempre sale a ganar, que lo ha demostrado en campos difíciles donde se ha conseguido la victoria. Pero también mencionaba: "Aunque sí que es verdad que ha habido muchas oportunidades que han sido aquí en casa y por una cosa o por otra no han salido".

Orgullo y honor, lo que queda

El próximo rival al que batir para volver a la senda de la victoria es el Trival Valderas. Los de Alcorcón vienen con la necesidad imperiosa de ganar para poder tener opciones de mantenerse en la categoría, por lo que el jugador azulón sentencia que será un partido duro, pero que también será muy bonito. Además expone: "Sabemos cómo van a venir, cómo va a ser el grado de intensidad del partido, lo que nos van a exigir".

El Getafe B ya no se juega nada en este tramo final de temporada, con la permanencia conseguida hace semanas y los playoff como una utopía, lo único que queda es preservar el orgullo y el honor. Y así lo demostraba Copete. "Ya nosotros no nos jugamos nada, pero queremos quedar lo más arriba posible. No es lo mismo quedar noveno, que quedar decimosexto", aseveraba.

Nadie se esperaba la temporada que ha hecho el Getafe B, se le suponía sufrir por mantenerse, pero en contra de todo pronóstico ha intentado luchar por un bonito final, mirando a los peces gordos del grupo de tú a tú. "Hemos llevado en gran parte de la temporada una línea ascendente, donde las opciones de playoff se te presentan pocas veces pero yo creo que a nosotros se nos ha presentado en varias ocasiones, aunque después no las hayamos aprovechado", mencionaba Nando Copete, quién valoraba como positiva la línea de trabajo llevada a cabo.

En cuanto a ser el equipo revelación el grupo, el azulón lo tiene claro y no duda en comentar que los fuertes les temían más que a otros equipos de la parte de arriba de la tabla. "Somos un equipo que lo da todo y por cualquier cosa te puede sorprender", exponía Copete.

Nando Copete, no es oro todo lo que reluce

Personalmente, quizás Nando Copete no ha disputado todos los minutos que le hubiesen gustado. Tardó en encontrar su sitio en el equipo y no fue hasta la lesión del lateral Edu Payá cuando empezó a sumar varias titularidades consecutivas. Sobre esto también ha hablado el extremeño: "Siempre llegaba dolido a casa después de los partidos que no jugaba, pero el lunes lo afrontaba con positividad". Copete manifestaba que esta temporada no solo había ganado experiencia, sino también madurez. "Sí que es verdad que a lo mejor lo que he vivido esta temporada me llega a pasar en otra situación y me vengo abajo y no hubiese salido del bache", alegaba.

Nando Copete ha tenido mucha competencia, pero su trabajo y constancia lo han llevado a hacerse un pequeño hueco en el equipo ya sea en una u otra demarcación. "Creo que yo he trabajado, así me lo ha dicho el míster, que no ha tenido nada que echarme en cara y yo por esa parte me voy satisfecho", declaraba el azulón. Además concluía: "Quizás he podido tener más oportunidades de las que he tenido".