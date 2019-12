Una lesión que acaba con la mejor temporada de Nauzet

Después de protagonizar una temporada de altibajos durante la pasada campaña, Paco Herrera ha conseguido recuperar a un jugador que parecía perdido, pues no demostraba sobre el terreno de juego las numerosas cualidades con las que cuenta en su haber. No obstante, la buena mano del técnico catalán sirvió para que éste le aportara la confianza necesaria que, junto a diversas variaciones tácticas, han supuesto el despertar de un jugador que, tristemente, no podrá acabar la temporada junto al resto de sus compañeros, después de sufrir una lesión en el hombro durante el entrenamiento de este jueves.

La actual campaña, la mejor de su carrera

La campaña 2014/2015 se ha convertido, probablemente, en una de las mejores temporadas que ha disputado como profesional el jugador de Las Mesas en cuanto a números se refiere, pues ha anotado un total de nueve goles y ha repartido cinco asistencias, superando el curso 2010/2011, en el que consiguió ver puerta en ocho ocasiones dando 13 asistencias entre Liga y Copa del Rey, vistiendo por ese entonces la elástica del Real Valladolid. En la campaña siguiente logró su mayor cifra goleadora hasta la presente edición del campeonato nacional de liga, en la que ha anotado también nueve dianas, consiguiendo el ascenso a final de la temporada a la Liga BBVA con el conjunto vallisoletano, aunque una temporada después, decidió volver al equipo de su tierra, la Unión Deportiva Las Palmas.

Nauzet debutó con el primer equipo de la Unión Deportiva, al cual se incorporó siendo cadete, un 14 de septiembre de 2003, en un encuentro en que los amarillos se enfrentaban al CD Numancia en Los Pajaritos. Esa misma temporada, el cuadro grancanario descendería a la categoría de bronce del fútbol español permaneciendo en ella las dos siguientes temporadas. El jugador tuvo un papel importante en el regreso del equipo a la Segunda División con aquel derechazo en Anoeta en el último minuto del tiempo reglamentario que metía a los amarillos en la final del play off de ascenso.

Tras disputar las tres siguientes temporadas en la categoría de plata, decidió firmar por el Real Valladolid que por aquel entonces militaba en la élite, aunque acabaría descendiendo al final de temporada, recuperando la categoría dos años más tarde. El de Las Mesas decidió no renovar con los pucelanos y puso rumbo de nuevo a Gran Canaria para, de este modo, volver a defender hasta el día de hoy la camiseta del club de sus amores.

Un jugador recuperado

En cuanto a rendimiento, la temporada 2013/2014 fue una campaña difícil para el jugador grancanario, ya que por algún motivo o por otro no logró encontrar su mejor nivel de juego, aunque pudo aportar seis goles que, finalmente, no ayudaron a la entidad a conseguir el ansiado ascenso.

Por su parte, al comienzo del presente curso todo parecía seguir igual. El jugador continuaba sin encontrar su mejor estado de forma y ésto hacía que la afición comenzara a mostrar su desesperación, ya que no lograban ver al Nauzet Alemán que todos conocían. No obstante, Paco Herrera confió en él, alineándolo semana tras semana en el once inicial, continuando con una idea que, finalmente, llegaría a buen puerto.

La libertad de movimientos que el técnico catalán le ofreció propició una mejoría que iría aumentando con el paso de las jornadas, lo que ha supuesto que que éste se haya convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo y en el segundo máximo goleador de su escuadra. En la totalidad de la temporada ha anotado goles tan importantes como materializado ante el Recreativo, de libre directo, en el Nuevo Colombino, siendo éste un tanto que sirvió para abrir la lata tras un muy buen comienzo del conjunto local. Por su parte, otra de las dianas más destacadas podría ser la que anotó en el Mini Estadi tras un exquisito control que sirvió, de igual manera, para inaugurar el marcador en el campo del filial del FC Barcelona.

Falta de competencia

Otro de los motivos principales por los que ha contado con tanta confianza y ha continuado apareciendo en el once titular tras su irregular comienzo de liga, podría ser la falta de recursos mostradas por sus compañeros ocupantes de dicha plaza, como pueden ser Guzmán, cuyo rendimiento no está siendo el esperado. El veloz extremo aterrizado en Gran Canaria durante el pasado mercado de verano no ha tenido la continuidad necesaria para hacerse un hueco en la alineación inicial de Paco Herrera, pues más bien se ha mostrado como un revulsivo. Sus actuaciones de inicio no han sido muy destacadas, solamente la sellada en Girona, donde dos goles suyos valieron un importante triunfo.

Por su parte, el mayor de los hermanos Figueroa no ha encontrado la regularidad necesaria para ganarse un hueco en el frente de ataque amarillo. Bien es cierto que ha destacado durante algunas jornadas pero, sin embargo, su falta de ideas o carácter intermitente durante ciertos encuentros ha provocado que éste no haya contado con la predilección de Paco Herrera, aunque ésto no ha alterado a sus galones dentro del actual plante.

Finalmente, el recién llegado Jonathan Viera, no aterrizó en la isla contando con su mejor estado físico. El flamante fichaje de invierno de la escuadra grancanaria no ha encontrado la fortuna necesaria para hacerse un hueco y ganarse la confianza de un entrenador que, al igual que el resto, observó cómo éste caía lesionado ante el CD Tenerife, quedando varias semanas apartado del grupo, por lo que ésto ha sumado un inconveniente más para su readaptación. Después de firmar su regreso, Jonathan no ha contado con ninguna actuación más destacada de lo normal, salvo el gol anotado ante el Deportivo Alavés, en Mendizorroza, por lo que unido al buen hacer de Nauzet Alemán, el de Las Mesas ha tenido prácticamente su posición asegurada durante gran parte del torneo.

Baja obligada de una pieza clave

Asimismo, la lesión de hombro que le tendrá apartado entre dos o tres meses de los terrenos de juego, llega probablemente en el peor momento que podía ocurrir, justo cuando la escuadra grancanaria se lo juega todo por conseguir su objetivo principal. Con ello, el equipo pierde a uno de sus estandartes dentro del vestuario, a un hombre con carácter y cuyo entusiasmo y amor por los colores contagian al resto de jugadores.

En el ámbito deportivo, Las Palmas pierde a uno de los jugadores más importantes en ataque, que como mismo marca, asiste. La banda derecha sin él no será tan rápida ni llegarán tantos balones, pues así se ha podido observar las veces que no ha entrado en juego.

Por lo tanto, ahora es el momento de que el veterano jugador amarillo aporte su granito de arena desde fuera, que aproveche su veteranía lejos del terreno de juego, transmitiendo tranquilidad al resto de una plantilla a la que, próximamente, le llegará el momento de máyor dificultad de la temporada.