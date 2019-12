VAVELbet 2B, las mejores apuestas de la categoría de bronce: 36ª jornada

Siente la emoción de cada partido, saborea la miel de la victoria, llega a VAVEL.com una nueva sección que promete dar mucho juego, llega 'VAVELBet 2B'. Cada jornada, nuestros redactores harán pronósticos de los partidos más interesantes de los cuatro grupos de la Segunda División B, fijándose en las cuotas de webs de apuestas deportivas nacionales e intentarán ayudar, a quienes apuestan, a escoger el signo más factible con el que poder tocar la gloria.

Segunda División B Grupo 1 | UP Langreo - CD Guijuelo

Victoria del Guijuelo (cuota de 2,62€)

Pronóstico de Santi Serrano (39.21% aciertos; 20/51)

Ambos equipos llegan a este choque tras sendas derrotas que les alejan de sus respectivos objetivos. Por su parte, el conjunto langreano tras realizar un primera vuelta impecable ha visto como sus logros del primer tramo no eran suficientes hasta encontrarse a falta de tres jornadas en puestos de descenso directo a Tercera División, la llegada de Raúl González no le ha dado a los azulgranas ese plus necesario para alejarse del peligro, de hecho lo ha hundido un poco más ya que aún no ha sumado ninguna victoria. Mientras, el Guijeulo tras el revés sufrido en casa ante el Lealtad, llega a este partido obligado a ganar si quiere mantener su candidatura a los playoffs, los chacineros están al acecho de un Logroñés en horas bajas, por lo que una victoria en esta jornada podría suponer la vuelta de los de Estévez a la zona de privilegio. Un punto a favor de los charros es que el sintético de Ganzábal no será un hándicap ya que es la misma superficie en la que los blanquiverdes ejercen de locales, además quieren aprovechar las numerosas bajas del cuadro asturiano.

Segunda División B Grupo 1 | SD Compostela - Real Oviedo

Victoria del Real Oviedo | (cuota de 1,53€)

Pronóstico de Santi Serrano (39.21% aciertos; 19/51)

Tras la sorprendente derrota del pasado domingo ante el Tropezón en el Carlos Tartiere, los carbayones no quieren dejar pasar otra oportunidad para sellar su primer puesto en el grupo 1, todo lo que sea puntuar en San Lázaro serviría para lograr esta meta que facilitaría un poco el ascenso, los de Sergio Egea llevan sin perder lejos de Oviedo desde la jornada 12. Por su parte, el cuadro gallego llega a este encuentro en buena racha, no pierde desde el 7 de marzo lo que le ha permitido seguir soñando con ocupar un plaza de promoción de ascenso que está a tiro de piedra, solo tres puntos les separan del cuarto clasificado, pero los de Iñaki Alonso no suelen responder bien en su feudo ante los equipos más potentes del grupo.

Segunda División B Grupo 2 | Sestao River - Rayo B

Victoria del Sestao o empate (Cuota de 1'57€)

Pronóstico de Adrián Barrios. (47'82% aciertos, 22/46)

Los de la Margen Izquierda reciben a otro de los filiales madrileños, el Rayo B. Los franjirrojos están muy necesitados por puntuar, están en puestos de descenso y, tras la victoria del Amorebieta, ya prácticamente solo pueden optar a los puestos de playouts. Por ello, aquí abogamos a que esa necesidad puede ser una losa demasiado grande en un campo difícil como Las Llanas y ante un rival tan experimentado que está sacando buenos resultados como locales en las últimas semanas.

Segunda División B Grupo 2 | Real Sociedad B - RM Castilla

Victoria del Real Madrid Castilla (cuota de 2'10€)

Pronóstico de Adrián Barrios. (47'82% aciertos, 22/46)

Los de Zinedine Zidane están ante su último tren por los playoffs. Perder en Zubieta significaría decir ya adiós al cristalino objetivo estipulado desde el comienzo de temporada en los despachos de Valdebebas, es decir, el ascenso. Se enfrentan a un filial donostiarra un tanto irregular, capaz de lo mejor y de lo peor y con la categoría a un paso de estar salvada.

Segunda División B Grupo 3 | Huracán - Sant Andreu

Más de 2,5 goles (cuota de 2,07€)

Pronóstico de Isma Delgado (52,08% aciertos, 25/48)

La lucha por ser campeón de grupo ha finalizado, pero con la derrota la pasada semana en Tarragona ha provocado que el Hércules se haya puesto a solo dos puntos y, lo más importante, el Reus, quinto clasificado, a cuatro. No hay nada decidido todavia sobre qué tres equipos acompañarán al Nàstic en los playoffs. Los de Toni Seligran no pueden despistarse ante un Sant Andreu que acudió a la épica la semana pasada para seguir vivos. Los cuatribarrados saldrán a morir en Torrent sabedores que una derrota los podría mandar casi definitivamente a Tercera División. Los nervios permitirán que se creen muchos espacios en la defensa, cosa que podría transformarse en muchos goles.

Segunda División B Grupo 3 | Reus - Alcoyano

Victoria del Reus (cuota de 1,80€)

Pronóstico de Isma Delgado (52,08% aciertos, 25/48)

Toca asaltar el liderato. Los rojinegros están en su mejor momento de la temporada y quieren seguir metiendo presión a un Lleida al que visitan la semana que viene. El Reus está tan solo a un punto de los leridanos y ante el Alcoyano, que tiene posibilidades de meterse en los playoffs, aunque remotas, quieren seguir siendo fuertes en su feudo. Hombres como Marc Sellarès o Édgar Hernandez pueden hacer de punto de inflexión para llevarse la victoriam y es que en Reus se empieza a soñar con los playoffs.

Segunda División B Grupo 4 | Villanovense - Arroyo

Victoria del Villanovense | (cuota de 1,67 €)

Pronóstico de Juan Carlos Mendo (53,84% aciertos; 21/39)

Penúltimo derbi extremeño de la temporada con claro color local donde el conjunto serón buscará asentarse en la cuarta posición conquistada la semana pasada. Enfrente tendrá a uno de los peores visitantes del grupo con sólo una victoria fuera de su estadio.

Segunda División B Grupo 4 | Córdoba B - Cádiz CF

Gana o empata el Córdoba B | (cuota de 1,87€)

Pronóstico de Juan Carlos Mendo (53,84% aciertos; 19/37)

El colista recibe a un conjunto amarillo que ya es campeón de liga y que probablemente esté pensando en reservar futbolistas de cara al playoffs de ascenso. Por parte local, quemarán las últimas bazas de salvación que se encuentra a dos puntos.