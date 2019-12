Miku: "La afición me ha apoyado desde que llegué"

Mirando más al futuro que al encuentro del que acababa de salir, Miku empezó hablando del Córdoba: "Espero un partido contra un equipo de Primera División, con jugadores profesionales que salgan a competir. Nosotros tenemos que hacer lo que el entrenador quiere para seguir optando a la séptima plaza."

Posición que, aunque parezca complicada, "las matemáticas dicen que aún es posible." El delantero venezolano es realista afirmando que "hay equipos por encima con mayor presupuesto y con obligación real de estar en esa posición," pero también está optimista y con ganas, ya que, para él "lo que no puede pasar es que se diga que el Rayo no fue ambicioso y no lo intentó."

Con mucha rabia y muchas ganas ha celebrado el segundo tanto que subió el marcador, el que llevaba su firma, aunque Miku cree otra cosa: "El gol lo he celebrado normal, con alegría" Y se explicaba: "Era ante un ex-equipo, pero estaba en mi campo, con mi gente y con una afición que me ha apoyado desde que llegué. Si hubiera sido en Getafe no lo hubiera celebrado por respeto a la afición azulona, pero un gol es un gol."

La vida con Paco Jémez

No fue fácil para él que, nada más llegar, su técnico dijera que no pidió su fichaje. Eso sí, Miku sabía lo que le esperaba: "No soy tonto. Cuando llegué sabía que físicamente no estaba a la exigencia que el cuerpo técnico y mis compañeros tenían. Tuve que esperar mi momento y ahora intento ayudar los minutos que juego." Y destacó que "lo importante es sentirse útil y dentro de la dinámica del equipo."

Hoy Paco Jémez vio el partido desde el palco por su sanción. Entre risas, el venezolano afirmó que "Sin Paco en el banquillo no hubo tantos gritos," y reconoció que "Jesús Muñoz -segundo entrenador del Rayo- tiene las mismas ideas que él y los consejos también son válidos."

"Con Paco Jémez es imposible relajarse. Todos estamos comprometidos"

"Paco vive mucho el fútbol. Eso es bueno porque no deja que nos relajemos. En nuestra situación, otros equipos se hubieran tomado estas semanas casi de vacaciones. Con Paco Jémez eso es imposible. Quien se relaje, se va fuera. Estamos todos comprometidos y él tiene la difícil tarea de elegir quién juega." Así de contundente cerraba su comparecencia ante los medios el 9 de Venezuela que anotó en la noche del lunes su segundo gol con la zamarra franjirroja.