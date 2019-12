Sevilla - Almería: avivar la llama

Dos equipos casi sin objetivos se miden en la penúltima jornada liguera, ya que las opciones de entrar en Champions vía liga del Sevilla se agotan y la salvación liguera en primera división del Almería se consuma partido tras partido. Éste último tendrá que acostumbrarse a ver a Unai Emery en el banquillo, aunque esta vez del contrario.

Sevilla FC y el éxtasis europeo

El pase a la final del equipo de Nervión en competición europea ya es un hecho. Tras haber ganado 0-2 a la Florencia en Italia, 5-0 a favor del Sevilla en el global, el jueves se ponía la guinda a un pastel más que hecho y listo para servir, la UEFA Europa League, la cuál tendrá ganador de esta edición el 27 de mayo entrada la noche, cuando Sevilla y Dnipro se den cita en el Estadio Nacional de Varsovia.

No hay éxtasis liguero

El último partido de Liga BBVA enfrentó a los de Nervión con el Celta en Balaídos, con la principal ausencia de uno de los máximos artifices del éxtasis europeo sevillista, Unai Emery, tras la muerte de su padre. El partido, sin el técnico de Hendorribia, se complicó cada vez más y acabó en terreno de los celtiñas, quienes hicieron inutil el tempranero gol de los hispalenses. Aún con esto, aún es posible avivar la llama de un fuego que aún puede traer candela al Valencia.

El ausente en dicho encuentro, Unai, sabe que aún deben tener esperanzas en competir en la competición de la regularidad: “Es obvio que la Europa League nos está dando mucho, está muy reciente el pase a la final, pero con todo, nosotros marcamos nuestra ruta en el partido de mañana ante el Almería y el del Málaga. Tenemos un camino hacia el cuarto puesto abierto todavía que nos da para jugar la previa de la Champions”.

UD Almería, equipo que le dio a conocer

Tras el Lorca Deportiva CF, su destino, en 2006, fecha de pleno auge del rival en este domingo, fue el Almería, equipo al que entrenó hasta 2008, abandonándolo más tarde para recaer en Valencia, Spartak de Moscú y Sevilla. Respecto a su enfrentamiento particular de afecto con esta entidad, el vasco dice: “Es el último partido de Liga ante nuestra afición y todo lo que implica; luego está el otro equipo, un Almería que me dio la oportunidad de trabajar allí y eso no se me olvida. Desde el máximo respeto mañana vamos a querer ganarles pero eso no quita que quiera ganarles y que se salven. Son situaciones incómodas pero que se dan en el fútbol".

¿Champions mediante liga?

Los locales, con 70 puntos a falta de dos partidos, batiendo récords del mejor Sevilla de la historia, afronta ahora la dura lucha que puede llevarle a jugar Champions la próxima temporada sin necesidad de ganar la UEFA. Esta pelea la pugna con el Valencia, al que tan solo tiene a tres puntos de seis que quedan en juego. Más adelante, en la tercera plaza, está un Atleti (77 puntos) que tiene su puesto asegurado a no ser que el Valencia crea que la verdadera guerra no la tiene en el sur sino en la capital, concretamente en el Manzanares.

Almería y la salvación

Los visitantes, por su parte, llegan en una situación muy diferente a la que viven los de Sevilla. Los almerienses tendrán que sacar algo positivo de lo que se ha denominado como un feudo, en el que en un año y dos meses solo ha ganado el Real Madrid. Es el Ramón Sánchez,Pizjuán. El otro equipo andaluz se encuentra en la plaza 16 con 32 puntos, debajo de Getafe con 36 y encima del Deportivo de la Coruña (31).

Situación convulsa

Miguel Ángel Corona, destacó en la rueda de prensa previa al encuentro la confianza en el equipo por el buen trabajo que realizó con el Celta o el Málaga, y poder repetirlo ante el rival hispalense: "Estamos siendo capaces de llegar con muchas opciones al área rival y si lo volvemos a hacer, y creo que Sevilla es un campo que se presta para que haya mucho juego y muchas alternativas, tenemos que confiar en que el fútbol nos pueda devolver lo que no nos dio el otro día".

Aunque el técnico almeriense no opina lo mismo. Ante la dejadez y falta de actitud que el míster vio en los entrenos, dijo, decidido, en rueda de prensa: "Es la primera vez, desde que estoy aquí, que estoy decepcionado con parte del grupo, por la actitud y el comportamiento de algunos. Creo que esta no es la manera de ir a disputar la permanencia. Tenía un equipo titular y seguramente lo cambie porque no estoy contento con la gente. Se piensan que van a jugar porque vienen siendo titulares y se les olvidan las cosas, y así no vamos a ningún lado”, quedando así en desacuerdo con las declaraciones de Miguel Ángel, el capitán.

"El Sevilla es un martillo pilón que va a full en todas las jugadas"

No obstante, no solo tuvo malas palabras para su equipo, sino que reconoció la gran labor de quien será su rival esta jornada: “El Sevilla es un martillo pilón que va a full en todas las jugadas. Diría que es el equipo que más corre de toda Europa y hemos trabajado para pararles. Tienen una plantilla muy amplia y cualquier jugador puede afrontar el partido con garantías de éxito. Puede gustar más o menos el juego que realizan, pero es muy efectivo. Hemos de intentar que los tiempos del partido los manejemos nosotros".

Enfrentamientos entre ambos

No es, ni mucho menos, la primera vez que se enfrentan, ya que desde el año 2007, cuando Almería ascendió a Primera División. El balance es favorable al Sevilla, y no por poco. De los 14 encuentros disputados entre ambos conjuntos, no hubo empates, pero sí nueve victorias del cuadro hispalense frente a 3 del Almería.

El último partido entre ambos se lo llevó, también, el Sevilla por 0 goles a 2 en el estadio Juegos del Meditarráneo. Este resultado seguía poniendo en alza la gran racha del Sevilla, que iba encaminado a puestos Champions y seguía imbatido casi un año en liga, situación que perduró hasta la visita del Real Madrid al Sánchez-Pizjuán. El año pasado fue también el Sevilla quien se llevó la palma también en territorio almeriense por 1 gol a 3.

Otra iniciativa para adornar Nervión

Como ya se vio en #NervionHastaLaBandera, la gran iniciativa de @DatosSFC, la afición respondió ante la oportunidad de dar un color especial a las gradas del Sánchez-Pizjuán. Ahora, la misma persona, propone el #Mosaico90min, que consiste en que las personas abonadas o con entradas en gol norte y sur (tribuna alta o baja) acudan de blanco, mientras que fondo y o preferencia lo haga de rojo.

Además, el club lanzó la iniciativa de poder adquirir dos entradas al precio de una, con la que por 20 euros podrían acudir dos personas al campo a ver el partido, el último de la temporada en casa para el Sevilla. También puedes seguirlo en VAVEL.com.

Posibles alineaciones

Sevilla FC: Beto; Diogo, Kolo, Arribas, Trémoulinas; Iborra, M’Bia; Vitolo, Banega, Reyes; y Gameiro.

UD Almería: Rubén; Casado, Trujillo, Ximo, Dubarbier; Verza, Thomas, Corona; Espinosa, Thievy, Wellington.