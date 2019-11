Albacete Balompié - Mallorca: dedicado a la afición

El Albacete Balompié recibe al Mallorca en el penúltimo encuentro que disputará esta temporada ante su afición. La intención del equipo manchego es brindar una victoria a la afición sin la presión de mirar a los puestos de descenso. Conocido el empate de Osasuna en la tarde del sábado, aunque el Albacete no consiguiera sumar ningún punto de los nueve que le quedan en disputa, y Racing y Osasuna lo igualaran a puntos consiguiendo ganar todo, los desempates favorecen todos al equipo manchego, que en ningún caso descendería.

Homenaje a la afición

Ante "La mejor afición". Así es como ha catalogado el club el partido ante el Real Mallorca en el que recibirá de manos de la Liga de Fútbol Profesional el premio Jugador 12, que valora el buen comportamiento de los aficionados en los estadios, la tolerancia, el juego limpio y el respeto hacia las aficiones rivales durante los encuentros.

De paso, puede servir para cerrar una semana de alegrías en la entidad. Después de conocer que la Audiencia Provincial de Albacete anunciara el pasado jueves dejar sin efecto la apertura de la fase de liquidación del club, el equipo logró vencer en tierras catalanas al Llagostera (2-3) y daba el último paso para la salvación.

Luis César, contento

"Estamos en una situación buena, no estamos salvados, pero casi. Estar en esta situación a falta de tres jornadas la habríamos firmado, yo el primero, hace meses", indicaba el técnico gallego antes de conocer el empate de Osasuna en la tarde del sábado.

"Con el esfuerzo de todos hemos conseguido llegar aquí" "Con el esfuerzo de todos y el sacrificio de mucha gente hemos conseguido llegar hasta aquí", exponía Luis César.

Con respecto al equipo que saltará al césped del Belmonte dijo: "El once no puede variar mucho, porque no somos tantos. Van a jugar hombres que están jugando todos los domingos. Pierdo dos jugadores; también tenemos a Diego Benito con una molestia en la rodilla. Tendré que analizar la situación" Sobre Pulido, era cauto: "No jugará ni irá convocado. La semana que viene, si completa una semana entera, veremos cómo está la cosa". Sobre las posibilidades de recambio de Núñez decía: "Edu Ramos, Noguerol, incluso Paredes pueden hacer de central. Mañana decidiré".

Recordando lo vivido en la primera vuelta era claro: "Ahora no nos acordamos, pero tuvimos nueve lesionados en dos meses de competición. Hay chavales jóvenes que tienen que adaptarse a la categoría y no es sencillo". Y añadía: "Si no hubiéramos hecho una primera vuelta tan mala estaríamos en playoff, pero esas cuentas no se pueden echar porque no conducen a nada y nos podrían haber pasado otras cosas".

Sobre el Mallorca indicaba no saber "cómo va a venir a jugar", ni qué hombres sacará como titulares. "No sabes si es mejor enfrentarse a alguien que se juega mucho a que se juega nada, como el Mallorca, relajado y con jugadores de gran calidad", concluía.

Soler apela a la profesionalidad

Miquel Soler, técnico mallorquinista, empezó la rueda de prensa siendo muy sincero: "Estamos matemáticamente salvados a falta de tres jornadas y es para estar relativamente contento. Teníamos que "Somos profesionales, vamos a salir a ganar" conseguir los puntos en este periodo decisivo con tres partidos en nueve días y lo hemos hecho. Ahora tenemos que quedar lo más arriba posible, somos el Mallorca y somos profesionales. Vamos a salir a ganar”, indicó.



Sobre cómo afrontará el encuentro y qué hombres jugarán dijo: “Es posible que tres o cuatro jugadores del filial vengan convocados, ahora pueden jugar aquellos que no han tenido tantos minutos porque hemos estado trabajando con una plantilla larga”.

Vidas paralelas

Tanto Albacete Balompié como Real Mallorca han vivido una temporada complicada en lo deportivo. El Mallorca no consiguió el primer triunfo de la temporada hasta la octava jornada, pero tras él vinieron cuatro consecutivos que lo dejó en la parte cómoda de la clasificación. Desde entonces siempre ha estado merodeando los puestos de descenso, pero nunca ha estado en ellos.

¿Qué decir del Albacete que no se haya dicho ya? Con la segunda vuelta que ha realizado estaría mucho más arriba y no habría tenido que pensar en el descenso durante prácticamente toda la temporada.

Altas y bajas

Vuelve a estar disponible Antoñito, que no viajó a Palamós por sanción. Los que se perderán el choque serán Rubén Cruz y Miguel Núñez, que vieron la quinta amarilla el pasado jueves. Es probable que, a sabiendas de que la salvación ya es un hecho, Sampedro dé la oportunidad a otros jugadores.

El 'Nanu' Soler se lleva a Albacete a 18 jugadores. Se quedan en la isla Xisco Jiménez, máximo goleador del equipo, y Marco Asensio, la joven perla de la cantera bermellona. Biel Company es baja por acumulación de tarjetas y Arana, que se lesionó en el último encuentro disputado ante la Ponferradina. La convocatoria del Real Mallorca está compuesta por Miño, Cabrero, Joao Víctor, Agus, Bigas, Bustos, Pereira, Javi Ros, Joselu, Saborit, Fofo, Truyols, Cendrós, Yuste, Gulan, Cedric, Cifre y Brandon.

Posibles alineaciones Albacete Balompié vs Mallorca