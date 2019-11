El regreso de Herrera a Zaragoza

Los tres puntos que habrán en juego en el estadio de La Romareda no serán el único aliciente del choque, ya que todas la miradas se dirigirán al banquillo visitante, puesto que el actual entrenador de Las Palmas vuelve a la que fue a su casa durante parte de la temporada pasada. Sin embargo, no guardará un recuerdo grato de su estancia por tierras aragonesas, ya que en Marzo del pasado año, y tras caer derrotado por 4-2 ante la Ponferradina, se procedió a su destitución como entrenador del primer equipo zaragocista, a pesar de que esta decisión había sido deliberada desde hace varias semanas.

Situación del equipo en aquella época

No corrían tiempos fáciles para el conjunto maño, la difícil situación en los despachos y el reciente descenso de categoría, eran algunos de los motivos por los que no era una tarea fácil coger las riendas del equipo Sin embargo, hubo un hombre que sí aceptó la propuesta de la entidad aragonesa y ese fue Paco Herrera, que decidió liderar el proyecto cuyo único objetivo era devolver al Real Zaragoza a la élite del fútbol español. Finalmente, las cosas no salieron como se esperaba y acabó siendo destituido.

Ese mismo verano, el club perdió a dos de sus estandartes que habían hecho posible la salvación en las últimas temporadas. El primero de ellos fue Hélder Postiga, que se fue en busca de nuevos retos fichando por el Valencia CF, aunque acabó la temporada en la liga italiana vistiendo los colores de La Lazio. El segundo es el conocido Apoño, que tras sufrir un altercado con los hinchas del equipo en un entrenamiento de pretemporada, decidió romper su contrato y declararse como “agente libre”, condición que le valdría a la Unión Deportiva Las Palmas para hacerse con sus servicios en la última hora del mercado veraniego.

De este modo, el club tuvo que hacer un doble esfuerzo para cubrir el vacío que estos dos jugadores dejaron con su marcha. Se puso en las manos del técnico catalán el equipo más competitivo posible para intentar que Herrera devolviera a nave blanquiazul a la élite del balompié nacional. Finalmente, el objetivo no se pudo conseguir y el equipo finalizó el campeonato en decimocuarta posición con 53 puntos, a ocho de la séptima plaza que dio acceso a las eliminatorias previas camino a la primera división.

Trayectoria durante la temporada

El Zaragoza no comenzó la temporada de mala manera, en cambio, todo apuntaba a que volvería a Primera División, ya que encuentros antes de despedir a su actual entrenador, los maños se encontraban a tan sólo dos puntos del ascenso directo, pero una mala racha de siete partidos sin sumar de a tres, y con la abultada derrota en El Toralín, acabó con el de Barcelona fuera del banquillo y con la nave a escasos puntos de pasar a ocupar las peores posiciones de la tabla clasificatoria.

Adiós a Herrera en El Toralín

Como ya se comentó anteriormente, la abultada derrota por cuatro tantos dos del Zaragoza frente a La Ponferradina, se acabó convirtiendo en el detonante que dejó al máximo dirigente técnico en el paro. El Zaragoza llegaba aquel día a Ponferrada con la única intención de romper esa mala racha de seis partidos de manera consecutiva sin conseguir la victoria pero, sin embargo, se encontró a un rival que aprovechó las oportunidades de las que dispuso para llevarse el triunfo.

El primer tanto de aquella mañana fue obra del atacante Yuri, que ponía en ventaja a los leoneses en el minuto dos de partido, pero la alegría no iba a durar demasiado, ya que en el siete empataba el ex bético Cesar Arzo. No se verían más tantos hasta pasado el primer cuarto de hora del segundo periodo. En el 62, Jonathan ponía en ventaja a los locales, mientras que Marquitos parecía sentenciar de manera definitiva el encuentro con su tanto en el 72. No obstante, aparecería el orgullo maño para acortar distancias por mediación de Esnaider. Finalmente, repetiría Yuri para darle el triunfo defintivo a la SD Ponferradina en Ponferrada.

Al siguiente lunes, mientras Paco dirigía el entrenamiento, los máximos dirigentes de la entidad se reunieron para deliberar sobre la situación actual y el futuro de su entrenador, al que finalmente le comunicaron que no continuaría al mando, deseándole suerte en su futuro y agradeciéndole su trabajo y dedicación.

El retorno a la Romareda

Este verano la Unión Deportiva Las Palmas hizo oficial el fichaje del técnico para su nuevo proyecto, después de los acontecimientos ocurridos aquel trágico 22 de junio. Llegó al equipo canario con el claro objetivo de devolverlo al lugar que le corresponde y la primera vuelta que realizó al mando de la entidad de Pío XII demostró a lo que venía, ya que el equipo finalizó la primera parte de la presente campaña liderando la categoría en solitario.

Las cosas se torcieron de manera notable en este segundo tramo, sobre todo por los malos registros que su equipo ha obtenido lejos de su feudo, por lo que ahora mismo se encuentra ocupando la cuarta posición, a seis puntos del ascenso directo y a cuatro del tercero. Él mismo podría darse por satisfecho, ya que su intención era acabar entre los cuatro primeros y eso está prácticamente logrado. Sin embargo, el objetivo del club no era volver a pasar por un playoff, aunque el presidente, Miguel Ángel Ramírez, admitiera que están contentos por haber logrado clasificarse a falta de varias jornadas, y no como en la pasada campaña que lo hizo en la última.

Este fin de semana, su actual plantel se enfrenta a su ex equipo en su antigua casa, en un partido en el que los maños se juegan el mantener la plaza de playoff, mientras que los amarillos seguirán preparándose para las eliminatorias, ya que a pesar de que aún tienen opciones matemáticas de ascender por la vía rápida, esa situación queda prácticamente olvidada, ya que tienen que pinchar los dos equipos que se encuentran por encima de los insulares. A pesar de haber sido destituido de su cargo en Zaragoza, éste declaró al Diario Marca no tener ningún tipo de rencor a su antiguo equipo, admitiendo también que su principal candidato para ascender en promoción, si no son los suyos, es el Real Zaragoza: “Si no subiéramos nosotros, que es nuestro gran objetivo, apostaría por el Zaragoza”.