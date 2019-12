La temporada terminó con el ascenso a Primera División del Betis y del Sporting de Gijón, pero para cuatro equipos todavía no ha concluido. Ya ha comenzado una 'nueva liga' para Girona, UD Las Palmas, Real Valladolid y Real Zaragoza. Los cuatro van a tener que luchar muy duro para conseguir el puesto vacante que da opción a jugar la próxima temporada en la mejor Liga del mundo. Los catalanes se enfrentan a los maños en una eliminatoria trepidante, mientras que pucelanos y canarios están protagonizando un envite que de momento no tiene un claro ganador, aunque sí haya uno de ellos en ventaja parcial.

El Real Valladolid y la UD Las Palmas son dos equipos muy parejos que han demostrado su igualdad durante todo el año. Desde el principio de temporada los dos conjuntos han permanecido en la zona alta de la clasificación, sin moverse de las seis primeras posiciones. El Real Valladolid fue líder en la jornada 11 y se mantuvo a rebufo del primer clasificado a lo largo de varias fechas más. La UD Las Palmas tuvo un recorrido similar al del equipo pucelano, e incluso podría decirse que fue mejor. Los canarios lideraron la tabla clasificatoria durante 20 jornadas, eran el equipo a batir de la categoría. Pero todo se torció en el partido frente al Betis en el Estadio de Gran Canaria. La dura derrota cosechada (0-3) frente a los de Pepe Mel fue el comienzo de una caída dura que hizo que se agotaran sus opciones de ascenso directo.

Una eliminatoria al nivel de Primera

Dos equipos enfrentados por un mismo objetivo. Dos ciudades ilusionadas por alcanzar una misma meta. Dos aficiones deseosas de conseguir un mismo sueño. Esto es lo que provoca el hecho de poder ascender a la Liga BBVA. Lo tienen al alcance de la mano. Solo queda un último esfuerzo. Cuatro partidos llenos de intensidad. 360 minutos de sufrimiento. Si consiguen superar estos obstáculos habrán alcanzado la gloria de jugar en Primera División.

Javi Varas y Raúl Lizoain tendrán un bonito duelo bajo los palos en la vuelta

Real Valladolid y UD Las Palmas son dos equipos al nivel de Primera. Su único objetivo es el ascenso. Las plantillas de ambos conjuntos están confeccionadas para ello, desde la portería hasta el jugador número 25. Javi Varas y Casto son dos guardametas que saben lo que es estar en la élite de nuestro fútbol. Vuelven a verse las caras después de hacerlo en varios derbis sevillanos. Seguro que por sus cabezas pasa jugar de nuevo en estadios como el Sánchez Pizjuán o en el Benito Villamarín. Además, el arquero canario cuenta con un suplente de garantías que ahora, por las lesiones de este, ha cogido el testigo y está cumpliendo, hasta el punto de haberle arrebatado el puesto en el once titular. Raúl Lizoain, aunque nada pudo hacer en el gol en Zorrilla, ha dado un paso al frente.

La línea defensiva no merece menor reconocimiento. Los hombres encargados de salvaguardar los intereses de sus equipos son jugadores curtidos en mil batallas que, sin lugar a dudas, están al nivel de los mejores defensores de este país. Chica, Peña, David Simón y Ángel son de los mejores laterales de la categoría. Samuel, Rueda, Aythami y David García, sin olvidarnos del lesionado Marc Valiente, son centrales de garantías que podrían militar en las filas de varios equipos de Primera.

Valerón es la nota nostálgica y de mayor calidad de la eliminatoria

A medida que avanzan las posiciones de los jugadores en el terreno de juego el nivel de estos también asciende. Los centrocampistas de los dos equipos son muy buenos peloteros. Los pucelanos pueden presumir de tener en su plantilla a grandes futbolistas como André Leao, David Timor, ex de Osasuna, Lluís Sastre, canterano de 'La Masía', y el gran capitán Álvaro Rubio. Los canarios no se quedan atrás, ya que en su plantilla se pueden encontrar nombres como el de Javi Castellano, Roque Mesa o Hernán Santana. Juan Carlos Valerón merece una mención aparte. 'El flaco', ese jugador excelso que tantos años ha deslumbrado con su fútbol a todos los aficionados de Europa, ha regresado al club donde se formó como futbolista para devolverlo al lugar que se merece.

Pero lo realmente especial de estas plantillas se encuentra en la delantera, en los hombres de arriba, en los que hacen las delicias de sus aficionados. Lo que tienen estos dos conjuntos en la zona de ataque es dinamita pura. Futbolistas que viven del gol. Jugadores versátiles y atrevidos que encandilan al público del José Zorrilla y del Estadio de Gran Canaria. Roger, el 'nueve' del Real Valladolid, llegó a Pucela con el propósito de fusilar todas las porterías de Segunda. Una lesión le ha mantenido apartado del equipo la mayor parte de la temporada, pero el valenciano ha vuelto con más fuerza que nunca y sueña con hacer el tanto que le dé el ascenso a su equipo.

Óscar González, posiblemente el jugador con más calidad de los blanquivioletas, lucha en cada partido por enfrentarse la próxima temporada a defensas como Sergio Ramos o Nicolás Otamendi. Johan Mojica llegó el pasado verano cedido por el Rayo Vallecano para hacerse el dueño de la banda izquierda. Omar Ramos, Tulio de Melo, Óscar Díaz, Jeffren y Alfaro han disfrutado de menos minutos durante este año, pero el equipo necesita la mejor versión que tengan porque quién sabe si pueden ser ellos los que den el la victoria final al Valladolid. Jonathan Pereira es uno de esos jugadores especiales con una calidad inmensa que tiene a la irregularidad como su principal enemiga. La joya de la corona, el mejor, el que siempre da la cara tiene nombre y apellidos: Hernán Pérez González. El paraguayo ha firmado una campaña casi perfecta, la guinda del pastel sería conseguir el tan ansiado ascenso –renovaría automáticamente por dos temporadas más si esto se produce–.

Araujo, goleador de Las Palmas, ya ha catado sangre

Juan Culio, Momo, Nauzet Alemán y Jonathan Viera aterrorizan a las defensas rivales cada vez que reciben el balón pegados a la línea de cal. Los hombres de banda de la UD Las Palmas son jugadores veloces y habilidosos que aprovechan cualquier error para castigar al equipo contrario. Alfredo Ortuño llegó en el mercado de invierno para reforzar la delantera amarilla, aunque su aportación no ha sido muy buena ya que solo ha anotado tres goles en 16 partidos. La referencia, el futbolista más determinante, el mejor de esta plantilla es Sergio Ezequiel Araujo. El argentino ha hecho tantos de todos los colores allí por donde ha pisado con sus botas. Este año lleva un total de 23 dianas en liga, consagrándose de esta forma como uno de los mejores finalizadores de toda la Liga Adelante.

Detalles de calidad del encuentro de ida

El partido disputado el miércoles 10 de junio en el Estadio José Zorrilla fue un auténtico lujo para los aficionados al fútbol. Los dos equipos brindaron un espectáculo formidable que deleitó a todo aquel que tuviese el placer de poder disfrutar del choque. Fueron 90 minutos en los que la intensidad no desapareció ni un solo segundo. Los jugadores se dejaron la piel en el terreno de juego y no dieron una sola pelota por perdida. Ni el mal estado del césped, provocado por la fuerte lluvia caída en la capital castellano-leonesa a lo largo de todo el día, logró empañar esta fiesta del fútbol.

Si hay que destacar a algún jugador del encuentro, existen dos nombres propios que perturban especialmente la mente de la afición rival. Ni los pucelanos desean oír hablar de Sergio Araujo, ni los canarios quieren ver ni en pintura a Hernán Pérez. Argentino y paraguayo, futbolistas de sangre caliente que tienen el don de jugar a este deporte como muy pocas personas en el mundo saben hacerlo. Araujo deshizo el empate inicial a los ocho minutos después de bajar el balón con el pecho delante de los centrales blanquivioletas y batir con un disparo raso cruzado a Javi Varas. Cada vez que 'el Chino' tocaba el balón cerca de las inmediaciones del área del Real Valladolid creaba peligro. No solo destaca por su destreza cuando está delante de la portería, sino que su habilidad y enorme talento provocan que consiga que lo difícil parezca realmente sencillo. Se asocia, juega con sus compañeros, asiste y también defiende, todo esto hace que se trate de un futbolista superlativo.

Hernán Pérez decidió que era el momento de volver a demostrar su calidad y se inventó un señor gol

Hernán Pérez es la otra figura destacada del partido. Cada día parece que juega mejor. Hacía tiempo que un jugador no despertaba tanto interés entre los aficionados del Real Valladolid. Es un futbolista diferente, de esos por los que merece la pena gastarse dinero en la entrada por verle tocar el balón. En cada jugada hace algo nuevo, siempre aporta cosas positivas al equipo. Es atrevido, descarado, valiente e incluso maleducado. Sí, han leído bien, maleducado. No se piensen que es una persona irrespetuosa ni mucho menos. No van por ahí los tiros. Es maleducado porque cada vez que recibe la pelota pegado a la banda derecha se inventa un regate que podría calificarse como una enorme falta de respeto hacia el defensor. No se anda con miramientos. Recibe, encara y se va; casi siempre se va. El miércoles no iba a ser menos. En el minuto 23 decidió que ya había llegado el momento de dejar su sello de calidad. Hizo una jugada personal, recortó con la derecha en la frontal del área y ajustó un disparo raso con la zurda que entró en la portería tras pegar en el poste. El público se levantó, aplaudió y después se llevó las manos a la cabeza tras ver el golazo que acaba de marcar el extremo guaraní.

Claves para el partido de vuelta

El Real Valladolid tiene equipo de sobra para pasar a la siguiente eliminatoria. Toda la ciudad está convencida de esto. Niños, adolescentes, adultos, ancianos; nadie piensa que el Valladolid no pueda hacerlo. Pero, no va a ser nada fácil conseguirlo. Al conjunto blanquivioleta le espera un durísimo encuentro en Gran Canaria. Los jugadores deberán dejarlo todo en el campo si quieren clasificarse para la final porque no van a regalarles nada.

El primer paso es que los futbolistas se crean que pueden hacerlo. De ellos depende que así sea. Tienen que salir a disputar el partido con una mentalidad positiva, sin temores. No son inferiores a la UD Las Palmas. Lo demostraron en el partido de ida y han mostrado evidencias de que es así durante toda la temporada. Si no se arrugan, si juegan como lo hicieron en Zorrilla y si tienen una pizca de suerte –no hay que engañarse, si no tienes la suerte de tu lado es prácticamente imposible ganar– el sábado a las 22:00 horas podrán estar esperando rival para la gran final.

Una vez adoptada la mentalidad positiva el siguiente paso es que los jugadores importantes den un paso hacia delante y tiren del equipo. Todos son importantes, del primero al último. Todos deben estar metidos en el partido, con los cinco sentidos puestos en el campo. Nadie puede dejarse nada en el vestuario, porque como haya alguno que no dé el 100% el equipo lo notará. Javi Varas debe echar el cerrojo a la portería para impedir que entre un solo balón. Chus Herrero tiene que defender la banda derecha como si fuera suya. Samuel y Rueda no pueden dejar que pase ningún jugador de Las Palmas por el centro de la defensa. Peña tiene que emular al mejor Roberto Carlos para hacerse dueño de la banda izquierda del campo. Álvaro Rubio ha de demostrar porque es el gran capitán de este equipo y tiene que contagiar su orgullo al resto de compañeros para conseguir todos juntos el objetivo.

André Leao debe hacerlo fácil, control y pase, sin perder balones en zonas comprometidas y barriendo todo lo que quede suelto por el centro. Mojica tiene que volver a mostrar su mejor versión para ser un puñal por la izquierda. Óscar tiene que aparecer en tres cuartos de campo para ser ese jugador determinante que tantas alegrías ha dado a la afición pucelana. Hernán Pérez ha de ser más incisivo y ambicioso que nunca. Roger tiene que ser la referencia del equipo, el hombre gol. Tiene que intentar marcar los máximos posibles. No puede conformarse, ni él ni ningún otro jugador. Estos once, más los que salgan desde el banquillo, deben dejarse la vida en el campo por un objetivo común, remontar la eliminatoria y darle la última bala por el ascenso al Real Valladolid. El duelo para conocer al primer finalista del playoff, está servido.