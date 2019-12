Entrevista. Carlos Docando: "El Amorebieta ha crecido dando pasos poco a poco"

Nacido en Barakaldo hace 46 años, Carlos Docando Hierro despuntó como futbolista en el equipo de su localidad, con el que debutaría en 2ª B Comenzaría así un largo periplo de ocho temporadas, a las que habría que añadir otras tres en Segunda División, defendiendo por orden cronológico las camisetas de Manlleu, Sestao, Numancia, Gimnástica de Torrelavega y Gramanet, para terminar colgando las botas en 2004 en el Amorebieta de Tercera División.

El propio banquillo zornotzarra sería el primero donde, cuatro años después, se sentase como ayudante el exfutbolista vizcaíno, aunque sería en el CD Getxo donde Docando iniciaría su carrera de entrenador en solitario. Su buen hacer provocó que en 2010 el Sestao River, recién descendido a Tercera, le confiase su proyecto encaminado al ascenso. Un objetivo cumplido después de una discreta temporada regular culminada en tres agónicas rondas de playoffs, pero que no le serviría para renovar su compromiso con los de Las Llanas.Sin salir de la Margen Izquierda ni cambiar de categoría, Docando intentaría repetir el éxito en el Portugalete, su último club, pero sus dos temporadas al frente de la entidad jarrillera se saldaron con sendas clasificaciones para playoffs que no cristalizaron en ascenso.

P: Según sus propias palabras le encontramos en plena vorágine de reuniones de trabajo. Curioso contraste en unas fechas donde mucha gente del fútbol comienzan a planificar o están ya de vacaciones.

R: Imagino que muchos equipos, como nuestro caso, están empezando a trabajar ahora, que es cuando se produce todo el movimiento en el mercado. Éste es el mes clave para los jugadores, ya que se dan a conocer las bajas y se empiezan a gestionar los primeros fichajes.

P: De todas formas para alguien que viene de estar un año sin entrenar, comenzar un nuevo proyecto y además en una categoría superior debe suponer una motivación extraordinaria

R: Sí, la verdad es que vengo con muchas ganas, y para mí es muy importante este salto en lo deportivo que supone dirigir al Amorebieta. Es un reto más que añadir a los que ya he tenido anteriormente, porque subir una categoría no es algo nuevo para mí, que ya he afrontado con ilusión y con cierto éxito, creo, en otras etapas de mi carrera.

"Este año he podido ver mucho fútbol, y al Amorebieta en particular"

P:Una ilusión que parece recíproca por parte de su club, según se desprendió en la presentación ante los medios del pasado viernes. El Amorebieta viene de una temporada algo inestable deportivamente hablando, culminada con una permanencia bastante sufrida. ¿Cree que con los cambios tanto en el banquillo como en la secretaría técnica el club busca hacer ‘borrón y cuenta nueva’ ?

R: En el mundo del fútbol cada año es una historia. Está claro que entramos caras nuevas en este club, Fernando Arana en la Dirección Deportiva y yo en el banquillo, buscando nuevas metas y retos. Pero al final se trata de un proyecto de club en el que podían haber entrado otras personas, pero en el que finalmente se han decidido por nosotros de entre las muchas opciones que seguro han tenido para elegir.

P: Fue usted anunciado y presentado la semana pasada. ¿Cuál fue a grandes rasgos la cronología de las negociaciones con el Amorebieta? ¿Cuándo se iniciaron los contactos?

R: No sabría fechártelo concretamente, pero yo tuve una primera toma de contacto con la presidenta y con Fernando Arana, en la que estuvimos charlando, y quedaron en llamarme si finalmente decidían contar conmigo. Barajaban una serie de opciones y unas semanas después decidieron volver a llamarme para comunicarme que yo había sido el elegido.

P: ¿Era la del Amorebieta la única oferta que tenía?

R: Alguna cosa más había tenido además de la propuesta del Amorebieta.

P: Según parece había una lista de tres o cuatro candidatos que manejaba la dirección deportiva del club, con Isma Urzáiz como principal alternativa. Es este caso el defensa le ganó la partida al delantero. ¿Conoce las razones por las que se han decantado por usted?

R: Habría que preguntarles a ellos mejor, peromás o menos lo que comentaron tanto el Director Deportivo como la presidenta del club el día de mi presentación. Una persona que aportara frescura, con conocimiento del club – yo estuve aquí de jugador y también sentado en el banquillo como ayudante – y que se manejara bien en el entorno del fútbol vasco.

P: ¿ A Fernando Arana, flamante Director Deportivo, con quien vas a trabajar codo con codo, le conocía de antes?

R: Claro. Conocía a Fernando de la etapa cuando ambos éramos futbolistas y nos enfrentamos en el terreno de juego. Pero también fuera del campo, por su trayectoria posterior, siempre ligada al mundo del fútbol, ya le seguía.

P: ¿Está ya configurado el resto del organigrama técnico con el que trabajará en Urritxe? . ¿Continuará con Pablo Zuloaga de segundo?

R: Bueno, todavía estamos trabajando en ello, hay que mirar algunas circunstancias personales, pero mi intención es continuar con Pablo Zuloaga y el resto del equipo habitual que viene trabajando conmigo.

P: Como ya se ha recordado, será su debut como técnico en 2ª B, una circunstancia que ya se ha repetido con los tres últimos entrenadores que se han sentado en el banquillo de Urritxe. ¿Cree en su caso que ese hándicap se compensa con su experiencia como futbolista en la categoría?

R: Pues no lo sé. Sí es cierto que ha habido ya varios entrenadores que han debutado en la categoría en el Amorebieta, y desconozco los motivos. No sé si mi experiencia como futbolista servirá, pero sí la que ya he tenido en otros clubes importantes como entrenador antes de llegar aquí, que creo que habrá sido valorada por el club a la hora de firmarme

P: Además es de suponer que el último año sin entrenar año no ha sido tan sabático y habrá visto muchos partidos de esta categoría, y alguno que otro de su actual equipo...

R: Por supuesto, este año he podido ver mucho fútbol, tanto al Amorebieta en particular como otros muchos partidos del grupo segundo en general. Conozco bien el fútbol de la zona y la categoría en general.

"Orbegozo, Aitor Blanco, Goiria y Arriaga, continuarán de la pasada temporada"

P: ¿ Entre sus reuniones de planificación de la temporada se plantea hablar con Gallastegi, su predecesor, para elaborar los informes sobre aquellos jugadores de la pasada campaña que resulten interesantes para su proyecto?

R: La verdad es que con Gallastegi aún no he hablado. Ya se verá con el paso de los días si surge o no la oportunidad.

P: Por cierto, ¿cuál es la situación a día de hoy de la plantilla? ¿Qué jugadores tienen contrato con el Amorebieta para la próxima temporada?

R: En prinicipio cuatro jugadores, Orbegozo, Aitor Blanco, Goiria y Arriaga, continuarán de la pasada temporada. Luego habrá que negociar cuáles nos interesa renovar y a cuáles se le dará la baja.

P: Desde su ascenso hace cuatro temporadas, y con independencia de sus entenadores, el estilo de juego del Amorebieta ha sido muy definido, marcado principalmente por el predominio del juego directo y el poderío en la estrategia y el balón parado. ¿Se adaptará Docando a este perfil, o será el equipo el que se adapte a su filosofía de juego?

R: Primero tenemos que mirar de qué plantilla disponemos para ver qué perfil tenemos. El Amorebieta ha hecho grandes campañas, y llevar varias temporadas en Segunda B significa que lo han hecho bien, e intentrremos seguir comptiendo al mismo nivel. El estilo de juego ya lo iremos encontrando según la plantilla y su evolución.

P: Y ya que hablamos de juego. El estado del césped de Urritxe es algo que condicionó y mucho el juego del equipo la temporada pasada. ¿Está al tanto de ese problema y sabe si hay visos de solución?

R: Está claro que el club está haciendo todo lo posible para que el césped esté bien, también depende de la climatología, porque aquí llueve muvho en invierno y eso al final lo acaba pagando el campo. Pero todos queremos que el césped esté lo mejor posible para que llegue en buenas condiciones cuando lleguen los partidos de liga.

P: Dando un salto al pasado, usted fue un futbolista de largo recorrido en 2ª B y 2ª División, pero también se curtió en el barro antes de debutar con el Barakaldo en la categoría de bronce.

R: Pues sí, antes de llegar a Lasesarre estuve jugando en otros clubes de Vizcaya, como el Deusto de Preferente, y el Getxo en Tercera.

P: En su vasta trayectoria como futbolista, ¿quién se podría decir que ha sido el entrenador o entrenadores que más han influenciado en su forma de entrenar?

R: Esa es una pregunta complicada que preferiría dejar sin contestar ahora.

P: Curiosamente colgó usted las botas en el Amorebieta, club donde también dio el salto a los banquillos. ¿Qué recuerda de su anterior experiencia azul? ¿Le ha dado tiempo ya a contrastar diferencias con esa anterior etapa en el club?

R: El Amorebieta ha crecido,dando pasos poco a poco . Es un club cuya estructura se está consolidando y conocía que estaba haciendo las cosas muy bien estos años, algo que me animó a valorar su oferta para entrenar. Cuando yo acabé estaba en Tercera y ahora en Segunda B, una categoría complicada para cualquier equipo del entorno, y en la que el Amore ya lleva con ésta cinco campañas consecutivas.

P: Su primera aventura como técnico en solitario fue en el CD Getxo. ¿Qué recuerda de esa etapa?

R: R: Pues salí muy contento de allí. Getxo fue un paso importante para mí porque fue mi primera experiencia en solitario. Guardo muy buenos recuerdos por haber trabajado con grupo humano fantástico, buenos jugadores y gente en el club que me ayudó mucho, tanto que hizo reafirmarme en mi idea de querer ser entrenador.

"En Sestao ascendimos a 2ª B en unas eliminatorias que voy a recordar toda la vida"

P: Pero sin duda su mejor temporada a nivel de técnico le llegó tras la oportunidad que le dio el Sestao, uno de sus exequipos. Un ascenso a Segunda B en una temporada llena de vicisitudes, y con unos playoffs que aún se recuerdan en Las Llanas.

R: Fue otra gran experiencia sin duda. En Sestao teníamos un ambiente muy bueno, con la unión que había en el vestuario, entre todos los estamentos del club y por supuesto la afición. Llegamos a los playoffs y conseguimos ascender a 2ªB en unas eliminatorias de las que se quedan ahí y voy a recordar toda mi vida.

P: Curiosa paradoja, porque a pesar de haber cumplido con el objetivo, Docando no renovaba por el Sestao. La afición estaba con usted pero quizá fue uno de los damnificados por el cambio en la directiva en aquel entonces.

R: Son cosas del fútbol, que nosotros asumíamos que podía pasar. No hay que confundir las cosas :yo salí bien de Las Llanas y por supuesto siempre le deseo lo mejor al Sestao. Tampoco sé lo que pasó realmente. Serían decisiones de la gente nueva que entró en el club, que no me parecen ni bien ni mal, simplemente las respetas y ya está.

P: Luego llegó la etapa de Portugalete, con sendas clasificaciones para playoffs pero sin poder repetir ese éxito conseguido en Las Llanas. ¿Cree que este año por fin será el del regreso de la entidad jarrillera a la categoría de bronce

R: Yo creo que sí. Les queda acabar esta eliminatoria, y ver quién les puede tocar en suerte en la siguiente y definitiva. Han llegado muy bien, haciendo una temporada regular muy buena, en la que han acabado primeros, Les queda rematar, porque es difícil siempre ascender a 2ª B.

P: Es de suponer que estará al tanto de los playoffs de Segunda B y Tercera, pensando en posibles rivales o futuros fichajes. Aunque sea pronto, ¿qué le parece lo de competir con clubes de Madrid y Castilla La Mancha? ¿Ve viable u oportuno recuperar un grupo norteño?

R: En principio con incertidumbre, como no sabes a estas alturas cómo van a acabar configurados los grupos, pues hay que ver qué equipos terminan ascendiendo. De todas formas, en principio, nos toque lo que nos toque lo veré bien. Hay que disfrutar del fútbol de la categoría, y en principio no me preocupa mucho con quién compartir grupo.

"En principio no me preocupa mucho con qué rivales compartir grupo".

P: Sea como sea, la temporada no será fácil. Los sondeos apuntan a que no pocos clubes, entre ellos el Amore, van a reducir presupuesto para el próximo ejercicio. No le vamos a preguntar por objetivos sino por su deseo para la próxima temporada.

R: Mi deseo sobre todo es que el año sea bueno en general: que la afición disfrute con el equipo, que todos en el club, desde los futbolistas a los dirigentes estén a gusto, que se respire unión entre el club y el pueblo. Luego conseguir el objetivo de mantener al Amorebieta en el sitio donde nos lo encontramos, y si a lo largo de la temporada podemos aspirar a algo más sin duda iremos a por ello.