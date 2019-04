Cala: "Es una realidad jugar en el Getafe"

Juan Cala, nuevo refuerzo azulón para la próxima temporada, empezó su intervención en la sala de prensa en el día de su presentación dando las gracias al presidente como a la directiva por la confianza mostrada durante tantas veces, recalcando que es una “realidad” jugar en el Getafe tras oficializarse su fichaje por el club.

"He estado muchos años en el Sevilla, en el primer equipo tres o cuatro y en la última temporada he estado en tres equipos. Tengo ganas de afianzarme en un proyecto y el Getafe ha hecho una renovación de la plantilla y me ha incluido a mí como una de las incorporaciones. Tengo ilusión por estar muchos años aquí. Ojala pueda crecer personalmente y profesionalmente", dijo Cala ante los medios de comunicación.

Asimismo, el central tuvo palabras para su nuevo entrenador, Fran Escribá, del cual dijo que es un entrenador “ordenado”. "Sabe adaptarse al sistema de juego y a los jugadores que tiene, eso con más detalles que puede aportar y es lo que le ha llevado a tener éxito en el Elche. Ha sido la revelación durante tres años, teniendo muchos problemas. Es una apuesta buena que hace el club y llega con mucha ilusión como nosotros, que queremos volver a ilusionar a la gente de nuevo", comentó.

No obstante, el ex del Granada confesó que aún no ha hablado con su nuevo entrenador: "No sabemos el sistema de juego del mister, y aún no nos hemos sentado a hablar. Cuando empecemos a entrenar aportaremos trabajo de la mejor manera posible y disciplina. Los detalles se irán viendo en el campo", finalizó.