FC Barcelona - Athletic: ilusión o anécdota

La ilusión, aquello que genera alegría y expectativas; la anécdota o lo anecdótico, algo que no crea un sentimiento distinto, que puede llegar a ser algo rutinario. Estos son dos sentimientos tan dispares como reales en el encuentro de vuelta de la Supercopa de España que disputarán el Barcelona y el Athletic en el Camp Nou este lunes a partir de las 22:00 horas.

Los rojiblancos representan la ilusión, llevan la vitola de la ilusión, las expectativas y los sentimientos que genera la opción de ganar una competición y alzar una copa 31 años después. Son muchas, seis, las finales que el Athletic ha jugado en los últimos años, pero siempre caía, veía cómo el rival, el Barcelona o el Atlético de Madrid, les ganaba esa última partida.

No obstante, ahora, aunque con la prudencia necesaria, ven cómo en esta final la ilusión se multiplica. Lo hace, eso de multiplicarse, merced al partido soberbio que realizaron los 14 jugadores del Athletic que se vistieron de corto en la ida de la Supercopa de España disputada en San Mamés y en el que los leones le endosaron un 4-0 al Barcelona gracias al tanto de San José y el hat trick de Aritz Aduriz.

El juego y la ventaja adquirida hicieron que la ilusión brotara más fuerte si cabe. No obstante, el Athletic no se puede fiar de un Barcelona, que por un motivo u otro, no mostró su mejor versión en La Catedral. Los pupilos de Luis Enrique pueden representar lo anecdótico, ya que ya saben lo que es celebrar títulos muy a menudo, buscan ese 'sextete', que puede que cambie algo el matiz que adquiere el partido, y por ello no se lo van a poner fácil al Athletic; quieren hacer todo lo que esté en su mano para revertir el resultado.

Luchar hasta el final

Aunque puede que el Barça sea más veterano en cuestiones de finales, en ganarlas, y que la Supercopa no sea tal vez el título más atractivo, los culés no van a ser meros espectadores en el partido de vuelta, porque quieren que además de que este título sea anecdótico también, quieren que lo sucedido en San Mamés sea anecdótico, que pase a la historia por el partido que hagan.

Nada más terminar el encuentro en La Catedral, Luis Enrique afirmaba que si había alguien capaz de remontar era el Barcelona, y este domingo Javier Mascherano hablaba en los mismos términos: “El Athletic viene con una diferencia, pero estamos preparados. Tendremos que ser efectivos”. De hecho, el equipo catalán ya ha conseguido remontar o igualar un resultado similar en ocho ocasiones a lo largo de su historia. “El año pasado marcamos cuatro o más goles en 19 partidos. Todo puede pasar”, afirmaba el míster.

En Barcelona sueñan con la remontada; en Vizcaya, con una copa 31 años después

El entorno culé piensa que el resultado es remontable, sabe que ese título, por mucho de anecdótico que tenga, es un título que daría fuerza al equipo para comenzar bien la Liga e irán a por ello. El Athletic, por su parte, bien sabe que el Barcelona no se va a rendir a las primeras de cambio y llegarán a la Ciudad Condal con la idea de luchar y de esforzarse en cada balón con prudencia. Será una prudencia que no les va a quitar la ilusión de estar acariciando el título, pero serán conscientes del reto que tienen por delante.

Tienen el título tan cerca y tan lejos a la vez. Los de Valverde están obligados a jugar como lo hicieron en la ida para que los minutos pasen y las posibilidades de alzar el título aumenten. Saben que ahora está en su mano, pero la ilusión no debe ser contraproducente. El club bilbaíno lo tiene que controlar, no puede permitirse que la ilusión le supere, porque seguramente el Barcelona estará al acecho. No solamente se trataría de perder este título, que tan cerca y al alcance está, sino también que pudiese repercutir en la ida de la última eliminatoria contra el Zilina eslovaco antes de entrar en la fase de grupos de la Europa League y de cara al inicio liguero.

No obstante, a priori, parece que eso no va a ocurrir. Aunque la ilusión que tienen los jugadores es palpable y lo han trasmitido a toda la afición, la prudencia es la clave que están mostrando desde que González González pitara el final de la ida. Valverde ya demostró que no lo tienen hecho: “El Barcelona es capaz de cualquier cosa”. La misma idea quieren transmitir los jugadores, antes de que vean que el título es un hecho y que han hecho historia. “Ellos reservaron jugadores, está claro que va a ser duro. Sabemos que haciendo las cosas bien vamos a tener opciones ”, afirmó San José en la rueda de prensa de este domingo.

Sin cambios

Harían historia, pondrían en las vitrinas del club un título 31 años después, pero en esta ocasión, el club no se plantea sacar la gabarra, la embarcación emblemática, uña y carne con los títulos cosechados por el Athletic. La cercanía de viajar a Eslovaquia, el miércoles por la mañana, y el hecho de que no se trata de un torneo de tanta envergadura harán que la gabarra no surque la Ría y que en caso de alzarse con el título, la única celebración sería una recepción en el Ayuntamiento bilbaíno.

Ambos equipos tendrán las mismas bajas de cara a la vuelta

Sea como fuere, en caso de ganarla, la historia del Athletic escribiría una nueva página y la historia sería realidad gracias a todos los que formaron la plantilla del año pasado y que hicieron que el Athletic llegase a la final de la Copa del Rey, y también de aquellos que conforman la actual. Al final, como mucho y si Valverde agota los tres cambios permitidos, 14 jugadores vestirán la camiseta rojiblanca.

Ellos serán los elegidos para frenar a Messi, Suárez y todos aquellos futbolistas que Luis Enrique decida poner en el terreno de juego, y entre los elegidos no estarán Ander Iturraspe, Mikel Rico, Iñaki Williams o Iker Muniain, que están lesionados y no podrán vestirse de corto en el Camp Nou. A esas bajas seguras, hay que añadir la duda de San José que, tal y como afirmó Valverde en la rueda de prensa previa, terminó con algunos problemas el encuentro del pasado viernes. No obstante, todos los jugadores viajan a Barcelona debido a la posible celebración, y el entrenador dará a conocer la lista definitiva horas antes del partido.

Así las cosas, se prevé que Ernesto Valverde realice pocos cambios en cuanto al once que tan buen resultado le dio en San Mamés. Salvo sorpresa de última hora, volverá a apostar por los mismos jugadores, aunque podría haber algún cambio debido a la cercanía con el encuentro contra el Zilina, el próximo jueves.

En el bando contrario, en el Barcelona, no podrán ayudar a su equipo a lograr el título ni Neymar ni Jordi Alba. El brasileño lleva fuera de los terrenos de juego alrededor de diez días debido a unas paperas, mientras que el defensa lleva sin jugar más tiempo debido a una lesión en el semimembranoso de la pierna derecha. A esta lista de bajas se podría añadir Adriano, que no se ha entrenado con el resto del grupo en las dos últimas sesiones.

Iniesta, Rakitic y Piqué podrían ser titulares

Con estas bajas y a la espera de que Luis Enrique dé a conocer la lista de convocados pocas horas antes del partido, se da por hecho que el once del Barça se parezca un poco más a un once de gala culé que el que presentó en San Mamés. Es muy probable que Iniesta y Rakitic, que en el encuentro de ida comenzaron en el banquillo y saltaron al terreno de juego en la segunda mitad, estén de inicio en el Camp Nou, al igual que Gerard Piqué, que no disfrutó de ningún minuto el pasado viernes.

De esta manera, y con las mismas bajas que en la ida, un nuevo título vuelve a jugarse en el templo blaugrana. Tres meses después, los mismos contendientes se vuelven a ver las caras. La ilusión contra la anécdota, el necesitar retener el resultado o darle la vuelta. Dos prismas, dos puntos de vista de un mismo partido, de una historia en la que solo uno podrá escribir y alargarla. La ilusión o la anécdota, sólo puede quedar uno.

Convocatorias

FC Barcelona: sin confirmar

Athletic Club: todos los jugadores viajan a Barcelona.

Alineaciones probables