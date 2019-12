Raúl García, el brío navarro

Finalmente, y contra todo pronóstico, Raúl García seguirá vistiendo la zamarra rojiblanca. No obstante, el escudo que llevará bordado no será el mismo tras el principio de acuerdo entre Atlético de Madrid y Athletic antes de que finalizase el mercado estival. El club de Ibaigane siempre ha seguido los pasos del centrocampista navarro, desde sus inicios en Osasuna hasta su última etapa en el Atlético de Madrid, a las órdenes del Cholo Simeone. A pesar de ser uno de los pupilos predilectos del técnico argentino, Raúl García no contaba con los minutos deseados y tampoco tenía un puesto asegurado en el once colchonero, de modo que ha decidido iniciar una nueva andadura en Bilbao.

Su carácter competitivo y un desarrollado olfato goleador han sido algunas de las razones por las que Josu Urrutia ha decidido reclutar al de Pamplona, eterno deseo de la entidad bilbaína. Asimismo, la ausencia de un goleador que complemente los guarismos de Aduriz hacen que la presencia del navarro se antoje clave.

Raúl creció bajo la influencia de Osasuna

Natural de Zizur, a las afueras de Pamplona, Raúl creció bajo la influencia de Osasuna, club que le vio crecer como futbolista y le hizo debutar en la máxima categoría un 24 de octubre de 2004 frente al Barcelona. Desde sus comienzos en la disciplina rojilla jugó un papel fundamental, siendo muy importante en la clasificación para la Champions League o la excelsa actuación del equipo navarro en la Copa de la UEFA un año más tarde.

Sus dos temporadas en el primer equipo le sirvieron para llamar la atención de diversos clubs, interesados en su gran proyección. En la temporada 2007/2008 Raúl García ingresó en las filas del Atlético de Madrid, donde disputó un total de 181 partidos divididos en cinco temporadas. Su rendimiento no cumplía con las expectativas, de modo que los colchoneros decidieron ceder a Rául al club de sus orígenes durante la 2011/2012, con la esperanza de que recuperase buenas sensaciones. Lo hizo con creces, convirtiéndose en el máximo artillero del equipo.

Jugador cien por cien 'Cholo'

En su regreso al Manzanares, se notaba un cierto cambio en el juego del mediapunta. La determinación con la que se movía por el césped no era la misma que la de antaño. Su números y su protagonismo en los partidos fue in crescendo. Por otro lado, su incansable afán por ganar y su distinguido gen competitivo le hicieron ganarse la confianza del Cholo Simeone, entrenador con el qué compartiría una estrecha relación debido a sus análogos puntos de vista. Un jugador combativo, poderoso en el juego aéreo, que no da un balón por perdido, hecho por y para Diego Pablo Simeone, que no tardó en convertir al navarro en uno de sus jugadores talismán.

Hecho por y para Diego Pablo Simeone

Pese a tener el respaldo de la afición y ser uno de los jugadores que mejor representa el 'estilo Simeone', la falta de presencia en las alineaciones titulares ha provocado la salida del centrocampista, que espera gozar de mayor protagonismo a las órdenes de Valverde.

De esta forma, el Athletic, tras tantos años detrás de Raúl García, por fin le verá defender su escudo de la única forma que sabe el de Zizur: a capa y espada. Un jugador siempre controvertido debido a su excitada actitud sobre el terreno de juego, donde no contempla nada por encima de la victoria de los suyos.

Multiusos para Valverde

A diferencia de las jóvenes promesas que han llegado al primer equipo del Athletic esta pretemporada, Raúl García llega con galones y como "teórico titular", ya que las muchas bajas que sufre la plantilla en la parcela ofensiva hacen necesarios sus goles. Sus inicios como mediocentro y su capacidad de sacrificio permiten al navarro moverse con facilidad por todo el centro del campo.

Sin embargo, durante las últimas campañas en Madrid, su posición se ha visto adelantada debido a la capacidad goleadora demostrada en su segunda etapa en Osasuna, donde actuaba como mediapunta o segundo delantero. Un elaborado poderío físico le ha llevado a jugar escorado en la banda en varias ocasiones. Al mismo tiempo, su gran juego con ambas piernas sumado a un temible remate de cabeza le ha permitido desenvolverse incluso como "falso nueve". Valverde deberá aprovechar las dos semanas de parón para meter en dinámica lo antes posible a su nuevo jugador, y beneficiarse de la polivalencia de este de medio campo en adelante, donde nadie, excepto Aduriz, tiene una plaza asegurada en el conjunto vizcaíno.