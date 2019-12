Deportivo Alavés 2015/2016: soñar con el ascenso

El Deportivo Alavés afronta su tercera temporada consecutiva en Segunda tras el ascenso de hace tres temporadas. Tras una primera temporada en la que el equipo logró la salvación in extremis, la pasada temporada los de Alberto López consiguieron salvarse con comodidad, llegando a pelear por los puestos de Play-off.

El equipo vitoriano afronta la nueva temporada con muchas caras nuevas. La primera de ella estará en el banquillo, ocupado ahora por el alicantino José Bordalás. Además, han sufrido un importante lavado de cara, incorporando un total de 13 jugadores. En Vitoria, por lo tanto, este año se habla de la posibilidad de lograr algo grande, como entrar a la promoción o conseguir un ascenso directo para volver a jugar en una categoría en la que no juegan desde hace diez temporadas.

Datos del Deportivo Alavés

- Presupuesto estimado: 8 millones de euros (Temporada 2014/2015: 7,5 millones)

- Número de abonados: 9.412 abonados (a 25 de agosto)

- Twitter Oficial: @Alaves // Twitter VAVEL: @AlavesVAVEL

- Estadio y capacidad: Estadio de Mendizorrotza, 19.840 espectadores

- Temporada consecutiva en Segunda: Tercera temporada (36 en total)

- Plantilla del Deportivo Alavés 2015/2016

Porteros: Fernando Pacheco, Pau Torres e Iñaki Goitia

Defensas: Javier Carpio, Dani Estrada, Víctor Laguardia, Aritz Borda, Sergio Pelegrín, Einar Galilea y Raúl García

Centrocampistas: Manu García, Jagoba Beobide, Sergio Mora, Juli, Sergio Llamas, Kiko Femenía, Facundo Guichón y Dani Pacheco

Delanteros: Gaizka Toquero, David Torres y Manu Barreiro

¿Qué Alavés podemos esperar?

Personalidad no va a faltar este año en el Paseo de Cervantes. Bordalás sabe perefectamente imprimirle el carácter ganador a sus equipos, y cuenta con jugadores idóneos para ello. Jugadores como Manu García o Gaizka Toquero, entre otros muchos, lo darán todo en el terreno de juego para que esa premisa se cumpla.

Tácticamente hablando, se podrá ver un Alavés que juegue un fútbol directo, con mucha presión tras la pérdida de balón. Para ello tiene un papel fundamental la intensa preparación física, tanto en la pretemporada como durante el curso.Un año más, en Vitoria se espera que Mendizorrotza se convierta en un fortín donde lograr la mayoría de los puntos, como ya sucedió la temporada pasada. Además, también hay confianza en que el equipo mejore su rendimiento a domicilio.

Dentro de un posible once, sólo algunas posiciones parecen claras. Tanto Pacheco en la portería como Laguardia y Raúl García en la zaga parecen fijos, mientras que Sergio Mora será la brújula en el centro del campo. Por su parte, la calidad en la línea de tres cuartos de Kiko Femenía y la garra en ataque de Toquero gozarán de muchas titularidades.

Las bajas del Deportivo Alavés 2015/2016

Manu Fernández

El guardameta gallego comenzó la temporada como claro titular por delante de Iñaki Goitia, tras la dubitativa temporada anterior de éste. Sin embargo, con el paso de las jornadas y con algun error grave, el vasco le ganó la titularidad hasta el final de curso.

No supone una gran pérdida, ya que el club ha reforzado bien la meta. Tras su paso por Vitoria ha fichado por el Deportivo de la Coruña, con quien volverá a primera como tercer portero.

Unai Medina

Una de las pérdidas más duras del cuadro babazorro. El lateral derecho de Basauri tuvo la oferta de renovación babazorra, pero decidió declinarla para marchar al Numancia.

El Alavés pierde la capacidad física y ofensiva que gustaba en la grada de Mendizorrotza, y cuyo huevo será difícil de cubrir, especialmente tras las pobres pretemporadas de Javier Carpio y Dani Estrada.

Ernesto Galán

No se echará de menos al zaguero madrileño en Vitoria. Tras un pobre comienzo de Liga, donde fue expulsado en la primera jornada, perdió su puesto en detrimento de Unai Medina.

Sólo volvió a la titularidad en momentos puntuales de la segunda vuelta, ya con poco en juego o con Medina no disponible. No mostró la seguridad necesaria para continuar, incluyendo algunos errores de bulto. Ha firmado por el Mirandés.

Migue

El veterano zaguero catalán llegó a Mendizorrotza después de alguna pretemporada en la que ya se había hablado de su incorporación. Comenzó como titular en el eje de la zaga junto a Laguardia, donde mostró un correcto rendimiento hasta finalizar la primera vuelta.

Sin embargo, con la llegada de la segunda vuelta bajó su rendimiento y con la vuelta de Jarosik se vio relegado a la suplencia. Ha firmado por el Huracán Valencia, donde seguirá con los últimos coletazos de su carrera.

Jiri Jarosik

El experimentadísimo defensor checo renovó una temporada su contrato tras lograr la agónica salvación en Jaen. Sin embargo, problemas físicos en verano no le permitieron debutar hasta el final de la primera vuelta.

Su llegada al once supuso un balón de oxígeno para el equipo, pero su rendimiento fue de más a menos, aunque en conjunto con una correcta valoración. Ha quedado libre y no ha encontrado equipo, por lo que puede que cuelgue las botas.

Xabi Castillo

Llegó de Las Palmas como uno de los fichajes destacados del cuadro babazorro, pero el sobresaliente rendimiento de Raúl García le cerró las puertas del once, donde sólo entró en trece ocasiones.

Su marcha ha dejado un sabor agridulce, ya que pese a no gozar de muchos minutos jugó buenos partidos, y porque el club no ha encontrado a día de hoy un recambio de garantías.

Dani Toribio

Llegó a Vitoria procedente del Murcia como uno de los últimos fichajes, pero se asentó rápidamente en la titularidad. Su claridad en el corte y trabajo defensivo fueron importantes en el cuadro babazorro, aunque su rendimiento también fue de más a menos.

Su caso guarda bastantes similitudes al de Medina, ya que decidió dejar el cuadro vitoriano rumbo a Alcorcón pese a contar con una oferta de renovación. El cuadro babazorro pierde con él a un seguro en el centro del campo, ya que tanto Manu García como Jagoba Beobide trasnmiten demasiadas dudas.

Rafa García

No fue un año fácil para el manchego, pero cumplió su papel de forma notable. Le costó conseguir la titularidad, y una grave lesión le apeó de ella por varios meses. Sin embargo, con su vuelta jugó algunos de sus mejores partidos con el Alavés.

Con su baja el Alavés pierde un centrocampista diferente, de un perfil con el que no cuenta este año. Su capacidad ofensiva y defensiva puede echarse de menos en Mendizorrotza.

Sergio Tejera

Tras media temporada cedido en Vitoria, la dirección deportiva babazorra decidió volver a solicitar su cesión, con la confianza en que recuperara el nivel que prometía cuando fue fichado por el Chelsea. Ha quedado muy lejos de ello, ya que sólo ha disputado nueve encuentros ligueros.

Con Tejera se va un jugador con una gran calidad en sus botas, pero sin la capacidad mental suficiente para triunfar en la categoría. Con su fichaje por el Nastic tendrá tal vez su última oportunidad de reivindicarse.

Juanma

Renovó sorprendentemente con el Alavés después de una pobre temporada, consciente de que debía mejorar ostensiblemente su rendimiento, muy lastrado por sus problemas físicos. Y así hizo, ya que en su segunda temporada en Vitoria fue uno de los jugadores con mayor calidad.

Hubo dudas entre los aficionados sobre su no renovación, aunque su edad ha podido pesar en su contra. Con su baja el Alavés pierde un jugador de calidad en el mediocentro, cuyo rol debe ser suplido por Sergio Mora.

Marco Sangalli

El joven guipuzcoano cedido por la Real Sociedad ha tenido en Vitoria una actuación similar a la de la gaseosa. Comenzó como titular, y en sus primeros partidos dio muestras de gran calidad en el extremo derecho. Sin embargo, con el paso de las jornadas su papel fue relegado a un segundo plano.

Madurez fue lo que le ha faltado al vasco-italiano para triunfar en Vitoria, aunque con su fichaje por el Mirandés tendrá la oportunidad de reivindicarse en la categoría de plata.

Manu Lanzarote

Llegó como cedido en el mercado de invierno, precisamente por la bajada en el rendimiento de Sangalli. Y no decepcionó, ya que demostró gran calidad en los partidos que disputó.

No obstante, su elevada ficha no le ha permitido seguir en Vitoria, por lo que ha partido al Asteras Tripolis griego en busca de oportunidades. Será una dura baja para el Alavés, que no cuenta con ningún jugador con su calidad técnica.

Toti

Sin duda, la baja más dura para los del Paseo de Cervantes. Ya comenzada la pretemporada, el club hizo oficial la marcha del extremo al Bangkok Glass de la Liga Tailandesa, que ofrecía al babazorro unas condiciones inasumibles para los alaveses.

Su trabajo en banda izquierda, así como su calidad y tesón serán dificilmente olvidables por los aficionados del Alavés, que esperan que los nuevos fichajes consigan amortiguar su pérdida.

Ranko Despotovic

El veterano ariete serbio llegó a Vitoria con la vitola de goleador que se había ganado tras despuntar en Girona temporadas atrás. Sin embargo, no llegó en ningún momento a demostrar esa faceta anotadora.

La falta de sangre, que en muchos momentos le privó de la titularidad, no le permitió demostrar en Vitoria su faceta goleadora. No obstante, el club ha reforzado bien su delantera, y David Torres tendrá el perfil que desempeñaba el yugoslavo.

Ion Vélez

Después de un buen año en que demostró buenas cualidades, aunque no encontrara el gol, renovó su contrato con los babazorros con las esperanzas de mejorar su rendimiento.

Su sacrificio no ha sido suficiente, y la competencia en el ataque, liderada por Manu Barreiro, no le han permitido repetir su rendimiento, por lo que no ha sido renovado por el club, firmando por el Mirandés. Su garra y lucha será sustituída por la de Gaizka Toquero, en el que el club tiene puestas muchas expectativas.

Las nuevas caras del Deportivo Alavés 2015/2016

Fernando Pacheco

El portero extremeño será, a priori, el portero titular del Deportivo Alavés para esta temporada. Pacheco, que se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid, ha formado parte de la primera plantilla madridista durante las últimas temporadas. Tras no tener grandes oportunidades debido a la gran competencia en ese puesto, Fernando decidió decantarse por el equipo vitoriano que mostró mucho interés por él desde principios de la pretemporada.

Pacheco llega a coste cero al Alavés y se ha comprometido para las próximas tres temporadas, con el fin de ayudar al equipo en su objetivo de volver a la Liga BBVA. El meta albiazul destaca por su buena presencia por arriba y los grandes reflejos con los que cuenta, y que demostró especialmente en su época en el Real Madrid Castilla disputando la Liga Adelante hace dos temporadas.

Pau Torres

El joven portero catalán llega a Vitoria para luchar por el puesto junto con Pacheco, y estrenarse en la Segunda División por primera vez en su carrera como futbolista profesional. Llega al Deportivo Alavés, procedente del Lleida, en el que ha estado las tres últimas temporadas, llegando a luchar por un ascenso a la Liga Adelante que finalmente no consiguió el equipo catalán.

Pau Torres destaca por ser un portero ágil bajo los tres palos, y seguro con los pies. A pesar de haber empezado la pretemporada como portero titular del conjunto albiazul, tras la llegada de Pacheco, Pau será el segundo portero del equipo aunque peleará durante todos los entrenamientos para hacerse hueco en el esquema de Bordalás.

Javier Carpio

Carpio, llega al Alavés, con la etiqueta de ocupar el hueco dejado por Unai Medina. El lateral salmantino, procedente de la Ponferradina, formará parte de la entidad vitoriana por segunda vez en su carrera, tras pasar una temporada en el filial albiazul hace varios años. Carpio, conocedor a la perfección de la Liga Adelante, intentará aportar su experiencia al bloque de jugadores del Deportivo Alavés.

El lateral diestro tiene un gran recorrido por ambas bandas, ya que puede actuar por la izquierda en caso de urgencia, y trabaja durante los noventa minutos en defensa ayudando a las coberturas de los centrales de su equipo.

Dani Estrada

El ex jugador de la Real Sociedad, que ha firmado una temporada con el Deportivo Alavés, será el compañero de Carpio en el lateral derecho del equipo. Estrada llega para dar calidad a la zona defensiva del equipo, característica que ha hecho que juegue bastantes minutos con el conjunto donostiarra en la Primera División.

Asimismo, esa experiencia que tiene tras haber jugado en una categoría superior, servirá de ayuda para la plantilla albiazul y hacerlo lo mejor posible durante la temporada. Dani Estrada es un lateral de mucha proyección ofensiva, que ayudará al equipo para crear peligro en el área con sus centros, aunque sin dejar de lado el trabajo defensivo.

Sergio Pelegrín

El central diestro llega con la etiqueta de reforzar la defensa del Deportivo Alavés ante las numerosas bajas que ha tenido respecto a la pasada temporada. Pelegrín llega del Elche, equipo que ha descendido esta temporada a la Liga Adelante, y en el que ha sido un jugador fundamental en el eje de la zaga la última temporada en Primera División.

A pesar de su edad, Pelegrín destaca por sus buenos cortes de balón adelantándose a los jugadores rivales y su buen juego aéreo tanto en ataque como en defensa. Sergio está llamado a ser el jugador que acompañe a Victor Laguardia en el eje de la defensa a lo largo de esta temporada.

Aritz Borda

Borda, llega al Deportivo Alavés procedente del Rapid de Bucarest y ha firmado un contrato de una temporada con la entidad vitoriana. El central vasco cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol profesional, ya que ha estado en equipos de varias ligas europeas. Se formó en la cantera de la Real Sociedad aunque posteriormente fue pasando por varios equipos como el Athletic Club, el CD Mirandés o el Apoel FC.

Aritz ya conoce la categoría, puesto que disputó un total de 24 partidos con el Recreativo de Huelva en la temporada 2011-2012. El nuevo defensa albiazul destaca por ser un central seguro al corte por abajo y por tener buenas intercepciones de balón adelantándose a los jugadores rivales.

Sergio Mora

El centrocampista madrileño, de 35 años, está llamado a ser el nuevo cerebro del Deportivo Alavés para esta temporada. Mora llega procedente del Alcorcón, dónde ha jugado las seis últimas temporadas, y se ha comprometido con el equipo albiazul por una temporada. El mediocentro comenzó su etapa profesional en el Rayo Vallecano, aunque posteriormente fue cedido al Gandía y al Getafe. Tras no tener continuidad en el equipo vallecano, decidió firmar con el Hércules siendo partícipe del ascenso del equipo a la Segunda División.

Sergio Mora ha coincidido en varios equipos con el nuevo míster albiazul, José Bordalás, que le pidió expresamente tras saber su marcha del Alcorcón. El nuevo centrocampista del Deportivo Alavés destaca por saber manejar el tempo del partido, aportando esa experiencia que tiene, y por tener una calidad muy buena que ayudará al equipo a sacar el balón jugado desde atrás.

Dani Pacheco

La perla malagueña del Real Betis llega a Vitoria en calidad de cedido por el conjunto verdiblanco para esta temporada. Pacheco, que de joven firmó por el Liverpool, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española, y que tras su regreso de Inglaterra ha pasado por varios equipos españoles. Tras ser adquirido por el Atlético de Madrid, estuvo cedido una temporada en el Rayo Vallecano para firmar a la siguiente campaña por el Alcorcón donde coincidió con Bordalás.

Tras no haber contado mucho la temporada pasada en el Real Betis, jugando 10 partidos en la Liga Adelante, y no entrar en los planes de Pepe Mel para esta temporada, Pacheco se decidió rápido por el Deportivo Alavés donde coincidirá con varios compañeros. El joven jugador tiene una gran calidad en las jugadas a balón parado, así como rapidez por banda. Dani se desenvuelve en la posición de mediapunta, aunque dependiendo de las circunstancias del encuentro puede hacer un gran trabajo en los extremos.

Facundo Guichón

El extremo charrúa llega al Deportivo Alavés por una temporada, procedente del Alcorcón, donde fue una de las piezas claves en el esquema de Bordalás la pasada temporada. Se formó en las categorías inferiores de Peñarol, donde debutó con el primer equipo en el año 2010. El equipo uruguayo lo cedió al Racing, para posteriormente volver a su equipo y de ahí dar el salto al fútbol europeo gracias al equipo alfarero.

El joven jugador uruguayo destaca como todo jugador charrúa por su lucha en cada partido, destacándose la garra que muestra Guichón en ataque como en defensa. ‘Facu’ ha sido titular en la mayoría de sus partidos en la AD Alcorcón y asimismo ha sido uno de los mejores jugadores del equipo alfarero ya que Bordalás ha conseguido sacar lo mejor de él. El extremo uruguayo es un puñal por banda, ya que insiste una y otra vez hasta llegar arriba siempre con peligro.

Kiko Femenía

El joven jugador alicantino, llega a Vitoria con el objetivo de demostrar toda la clase que atesora en sus botas y que hizo que varios equipos de la élite europea se fijaran en él. Llega de Alcorcón, como Mora y Guichón, donde fue un jugador clave en el tramo final de temporada saliendo desde el once inicial.

Femenía comenzó jugando al fútbol en las categorías inferiores del Hércules, con el que llegó a debutar en el primer equipo siendo muy joven. Sus altas expectativas de proyección, hicieron que el FC Barcelona lo reclutara para jugar en su filial. Debido a las pocas oportunidad que iba a tener en el primer equipo azulgrana, Kiko firmó con el Real Madrid Castilla donde estuvo temporada y media antes de marcharse al Alcorcón. El nuevo jugador albiazul destaca por ser un jugador rápido y habilidoso por banda combinando bien con el resto de sus compañeros.

David Torres

El delantero alicantino será uno de los que luchen por el puesto de ‘killer’ en el Deportivo Alavés. Llega procedente del Platanias Griego y se ha comprometido por una temporada con el equipo albiazul, donde coincidirá de nuevo con Bordalás tras haber estado con él en el Alicante. A pesar de firmar este verano con el Târgu Mures de Rumanía, decidió romper el contrato y firmar con el conjunto vitoriano.

Destaca por ser un jugador de gran envergadura arriba, que puede aguantar los balones de espaldas a los jugadores y gran asistente de gol con sus compañeros. David Torres quiere volver a encontrarse con el olfato goleador de un delantero como él, tras haber marcado 18 goles en las dos últimas temporadas en Grecia.

Gaizka Toquero

El hijo pródigo del futbol alavés ha vuelto al equipo de su ciudad. Toquero decidió firmar con el Deportivo Alavés, tras desvincularse del Athletic Club donde había ido perdiendo el protagonismo a lo largo de estas dos últimas temporadas. El delantero gasteiztarra ha firmado por dos temporadas con el equipo albiazul y quiere ayudar a que el equipo vuelva a la Primera División del fútbol español.

Tras haber pasado por varios equipos a lo largo de su carrera como futbolista profesional, Toquero se dio a conocer en el equipo bilbaíno formando una gran dupla junto a Fernando Llorente. El delantero del Deportivo Alavés destaca por su garra cada encuentro, luchando por todos los balones, e incluso bajando a apoyar en defensa cuando es necesario. Un jugador de equipo que se ha ganado a la afición alavesista desde el momento de su presentación.

Dani Iglesias

Es el gran fichaje de futuro que ha hecho el Alavés en este mercado de verano. Dani Iglesias, de tan solo 20 años, llega del Deportivo de la Coruña y ha firmando un contrato de cuatro temporadas con el equipo.

Iglesias es la esperanza del Alavés para la futura delantera, y por ello lo ha cedido al CD Guadalajara para que se forme y disponga de buenos minutos en la Segunda División B. El joven delantero ya ha sido convocado por la sub 16 y la sub 17 de España donde pudo disputar varios encuentros.

Análisis por puestos

Portería

La sensación general que se respira es que se ha cubierto el puesto con más garantías que en temporadas anteriores. Primero, con la llegada de Pau Torres, se consigue el fichaje de uno de los porteros más destacados de Segunda B de los últimos años. El catalán, además, aporta mucha ilusión ante el que será su debut en la categoría de plata. Si bien su rol inicial es el de suplente, está perfectamente capacitado para jugar.

Sin embargo, hay aun mayor confianza en el que a priori será el guardameta titular del equipo, Fernando Pacheco. Se ha apostado fuerte por el extremeño, que ha firmado un contrato de tres temporadas. Aunque en Vitoria se sabe que la portería es un puesto en el que muy pocos han triunfado, se confía en que el ex del Madrid consigue asentarse en ese puesto durante años.

Defensa

No se han hecho locuras en el eje de la zaga, ya que continúan dos de los cuatro jugadores que ocuparon el puesto el curso pasado. Víctor Laguardia será, a buen seguro, un fijo en ese puesto. El maño fue renovado por tres años en verano, si muestra el nivel del curso pasado el Alavés tiene a uno de los mejores centrales de la categoría. Junto a él estará Sergio Pelegrín. En la contratación del central se ha seguido el criterio que se siguió con Jiri Jarosik. Un central veterano y curtido en mil batallas, que destaca por una buena colocación y anticipación. A ellos se suman Aritz Borda y Einar. El primero de ellos llega avalado por ser un central serio en defensa, mientras que el canterano debe seguir progresando, y para ello se antoja imprescindible que goce de minutos.

Si bien es cierto que durante la pretemporada había demasiadas dudas con el flanco derecho, los primeros duelos de liga han demostrado que Javier Carpio es un lateral más que correcto. No es especialmente ofensivo, pero transmite seguridad a la linea. A él se le debe sumar Dani Estrada, que si recupera el ritmo de competición puede ser un buen fichaje, de un perfil más ofensivo. El otro lateral estará ocupado por Raúl García en exclusividad, ya que el club no ha cerrado ningún refuerzo. Puede ser un problema, ya que los jugadores que pueden ser sus suplentes no transmiten confianza en ese puesto.

Centro del campo

La parcela defensiva ya es de sobra conocida por la afición alavesista, ya que un año más allí estarán Jagoba Beobide y Manu García. Ambos son jugadores cumplidores en ese puesto, pero si el equipo busca quedar arriba en la clasifiación puede que sus prestaciones se queden escasas. Por su parte, la parcela de la creación será de Sergio Mora, que ya ha demostrado cualidades más que notables. Sin embargo, no tener un sustituto de su perfil puede ser peligroso debido a su edad y algunos problemas físicos. Por ello, se antoja necesario que Sergio Llamas goce de más minutos que el pasado curso y que de el salto de calidad necesario.

Posiblemente, la linea de tres cuartos es la zona con más calidad de la plantilla vitoriana. Jugadores como Dani Pacheco o Juli aportarán calidad y último pase, mientras que la lucha por las bandas del uruguayo Facundo Guichón y de Kiko Femenía será de calidad. De todos modos, el club echará de menos a Toti, cuya marcha a la Liga Tailandesa ha supuesto un duro golpe. Además, puede echarse de menos un jugador más en esa línea, especialmente en la banda derecha.

Delantera

Se ha producido un salto de calidad respecto al año pasado. Conscientes de que algunos de los jugadores no dieron el rendimiento esperado, la dirección deportiva sólo decidió renovar a uno de ellos, a Manu Barreiro, máximo artillero babazorro del pasado curso. A este se le unen Gaizka Toquero y David Torres. El primero de ellos desempeñará la parte de lucha que el año pasado corrió a cargo de Ion Vélez. Además, si demuestra las cualidades que le llevaron a primera puede ser un gran fichaje. Por su parte, el alicantino es la mayor incógnita de los tres. Llega con el papel de un delantero goleador, e intentará mejorar las prestaciones de Despotovic. Si goza de minutos y tiene suerte puede ser un jugador muy importante.

Cuerpo técnico

La llegada de José Bordalás al banquillo aporta la experiencia de la que carecía Alberto López. El buen hacer y el conocimiento del Alicantino, que siempre ha hecho buenos años en sus equipo, serán agradecidos en Mendizorrotza. Sólo queda por saber si desterrará el juego excesivamente físico que le ha caracterizado este último año. Un papel importante tendrán también los preparadores físicos y fisioterapeutas. Gerardo Izaguirre, clave en las preparaciones físicas de otros años, pasará a ocupar el puesto de recuperados, mientras que Javier Vidal, habitual en el Staff de Bordalás, ocupará su puesto. Viene avalado por una buena trayectoria, donde los equipos en los que ha estado han demostrado un nivel físico superior.

Sistema de juego

El nuevo Deportivo Alavés, dirigido por José Bordalás, seguirá manteniendo el mismo sistema de la temporada pasada con un 4-2-3-1 de inicio. A partir de ahí, el técnico albiazul va introduciendo cambios dependiendo la situación de cada encuentro. El conjunto vitoriano destaca por presionar muy arriba durante los noventa minutos, centrándose especialmente en los primeros minutos, en los cuales intenta romper el partido. Asimismo, tiene una gran línea defensiva que asegura buenos cortes y intercepciones a los jugadores rivales.

Once ideal

(Realizada por Alvaro Díaz y Jon Aroca)