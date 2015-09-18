Todas las plantillas del grupo canario de Tercera División (II)
Imagen: CD Tenerife B (Pedro Pérez Camacho)

Todas las plantillas del grupo canario de Tercera División (II)

Segunda parte de las plantillas que componen el grupo canario de la tercera división.

pedroperezcamach
Pedro Pérez Camacho

MARINO DE LOS CRISTIANOS

MARKO CICOVIC KALAJDZIC                                                           PORTERO

NAUZET PÉREZ RAMALLO                                                               PORTERO

JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ “JOSITO”                                         DEFENSA

PABLO GIL REYES                                                                            DEFENSA

CONNOR GILLESPIE                                                                        DEFENSA

JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ “MARCHENA”                                DEFENSA

BRADLEY MILLS                                                                               DEFENSA

JAVIER SAAVEDRA REYES                                                                 DEFENSA

DOMINIQUE MENDY                                                                       DEFENSA

CLAUDIO EXPÓSITO SIVERIO                                                          CENTROCAMPISTA

AIRAM GARCÍA CASTELLANOS                                                        CENTROCAMPISTA

ALBERTO RODRIGUEZ ACOSTA                                                      CENTROCAMPISTA

AARÓN MARTÍN PÉREZ                                                                   CENTROCAMPISTA

KEVIN SÁNCHEZ ALVAREZ                                                               CENTROCAMPISTA

ALEXIS DÍAZ ACOSTA                                                                       CENTROCAMPISTA

JESÚS GORDILLO PADRÓN “SUSO”                                                 DELANTERO

SANDRO ARMAS PÉREZ                                                                  DELANTERO

GABRIEL MORALES DURÁN “GAIZKA”                                             DELANTERO

KEVIN CASTRO CABRERA                                                                DELANTERO

DAVID AMORÍN HERNÁNDEZ                                                         DELANTERO

VIKTOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ “VITAKA”                                         DELANTERO

Entrenador: Constantino Tirado.

Altas: Cicovic(Sporting San José), Nauzet(At Tacoronte), Pablo y Saavedra(Laguna), Connor, Alberto, Alexis, Kevin Sánchez(Marino B), Suso(San Isidro), Claudio(Salerno), Aarón(Igara), Sandro(Las Palmas At.), Gaizka(Unión Güimar), Amorín(Vera), Vitaka(Green Gully Cavaliers), Bradley(Middleborough Academy) y Josito(Tenerife B).

SAN FERNANDO

AITOR SUÁREZ     PERERA                                                                 PORTERO

PABLO VARELA RODRÍGUEZ                                                             PORTERO

EDUARDO VERGARA GONZÁLEZ                                                      DEFENSA

JOSUA LARA FERNÁNDEZ                                                                 DEFENSA

ISRAEL GARCÍA   GUEDES                                                                 DEFENSA

OSCAR OSUNA      CECILIA                                                               DEFENSA

ROBERTO ESLAVA SUÁREZ                                                               DEFENSA

DAUD BARKAN     BANOUAM                                                          DEFENSA

ANTONIO DÍAZ      SANTANA                                                          CENTROCAMPISTA

JAVIER NAVARRO SUÁREZ                                                               CENTROCAMPISTA

CLAUDIO VALERÓN RODRÍGUEZ                                                     CENTROCAMPISTA

KARIM BOUHIT HUERTAS                                                                CENTROCAMPISTA

ALEJANDRO QUEVEDO BARRAGÁN                                                 CENTROCAMPISTA

CRISTIAN SUÁREZ MEDINA                                                             CENTROCAMPISTA

JORDI TUDELA BOSA                                                                        CENTROCAMPISTA

AMADO HERNANDEZ  HERNÁNDEZ                                               CENTROCAMPISTA

JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO " PEPOLLO "                                           CENTROCAMPISTA

JONATHAN QUINTERO OLSSON                                                     DELANTERO

YERAY SOSA OJEDA                                                                         DELANTERO

Entrenador: Suso Hernández.

Altas: Pablo Varela(Lucena), Daud(At. Tetúan B), Pepollo y Yeray Sosa(Estrella) y Amado y Roberto Eslava(Marino).

SANTA ÚRSULA

JUAN JESÚS GONZÁLEZ LEÓN                                                         PORTERO

ADRIÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ                                                           PORTERO

FRANCISCO DELGADO GONZÁLEZ                                                  DEFENSA

JORGE ENRIQUE PÁEZ PADILLA                                                       DEFENSA

VICENTE MESA HERNÁNDEZ                                                           DEFENSA

RUBÉN HERNÁNDEZ PÉREZ                                                            DEFENSA

FARUK EL MAHI ETTAIBI                                                                  DEFENSA

MIGUEL RODRÍGUEZ PÉREZ                                                            DEFENSA

AZAEL                                                                                               DEFENSA

ALBERTO HERNÁNDEZ BÁEZ “MARCELO”                                       CENTROCAMPISTA

IGNACIO SANABRIA TARIFE                                                             CENTROCAMPISTA

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ     “JUANQUI”                   CENTROCAMPISTA

SERGIO DE LA ROSA "TELLO"                                                          CENTROCAMPISTA

TANAUSÚ LORENZO DÍAZ                                                               CENTROCAMPISTA

DAVID SOTO BARBER                                                                      CENTROCAMPISTA

DAVID ARBELO HERNÁNDEZ                                                           CENTROCAMPISTA

GUSTAVO RODRÍGUEZ LUIS “GUTI”                                                 CENTROCAMPISTA

SALVADOR ESTÉVEZ HERNÁNDEZ                                                   CENTROCAMPISTA

NAUZET HERNÁNDEZ MÉNDEZ                                                       DELANTERO

GERARDO IZQUIERDO CRUZ                                                            DELANTERO

CRISTIAN ARVELO HERRERA                                                            DELANTERO

IVÁN CALLEJO DÍAZ                                                                           DELANTERO

Entrenador: Zeben Hernández.

Altas: Adrián, Gerardo y Cristian(Atlético Victoria), Azael(Santa Úrsula juvenil), Soto(Sobradillo), Fran(Orotava), Guti(Laguna) y Miguel(Longuera juvenil).

SPORTING SAN JOSÉ

BRANDON RAMOS HERNÁNDEZ                                                     PORTERO

ROBERTO NARANJO MOZÓN                                                          PORTERO

JONAY SANTANA ASCANIO                                                              DEFENSA

SANTIAGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                                             DEFENSA

NAUZET REYES MEDEROS                                                                DEFENSA

PEDRO         JAVIER ALEMÁN LEÓN                                                  DEFENSA

JOSÉ LUIS VALLEJO MARTÍN                                                             DEFENSA

KILIAN PITA OSSORIO                                                                      DEFENSA

JOSÉ A. ALBERICHE DOMÍNGUEZ                                                    DEFENSA

JESÚS ESPINO PADRÓN                                                                   CENTROCAMPISTA

EDUARDO HERNÁNDEZ SANTANA                                                 CENTROCAMPISTA

VÍCTOR PONS GUERRA                                                                    CENTROCAMPISTA

LESTER VIERA DUMPIÉRREZ                                                            CENTROCAMPISTA

ABDUL FATA ÁLAMO LÓPEZ                                                            DELANTERO

JOSÉ RIVERO PÉREZ “CHATA”                                                          DELANTERO

VÍCTOR       HERNÁNDEZ ARTILES                                                   DELANTERO

JOSHUA VEGA LUJÁN “RONALD”                                                      DELANTERO

Entrenador: Santi Calvo(UD Las Palmas reservas).

Altas: Roberto(Vecindario), Santi(Unión Marina), Nau, Abdul y Pedro(Las Palmas C), Pita, Alberiche y Vallejo(Acodetti), Víctor Pons(Las Palmas juvenil), Lester(Costa Ayala) Edu Hernández(Unión Viera) y Ronald(Vallinamar).

TELDE

JORGE GÁRATE                                                                                 PORTERO

PABLO JESÚS CUBAS AFONSO                                                         PORTERO

AIRAM MARTEL PERAZA“CALI”                                                         DEFENSA

ÁNGELO SÁNCHEZ MARTEL                                                            DEFENSA

ELVIS ROBERTO SUÁREZ PERDOMO                                               DEFENSA

LEANDRO SOSA ROCHA                                                                  DEFENSA

IRIOME BORDÓN SANTANA                                                            DEFENSA

JOSÉ MIGUEL ASCANIO QUINTANA “CHINO”                                  DEFENSA

ALEJANDRO GONZÁLEZ ORTEGA                                                     DEFENSA

GUILLERMO JIMÉNEZ PÉREZ                                                            CENTROCAMPISTA

FABIO OLIVA SANTANA                                                                    CENTROCAMPISTA

JONAY MIGUEL FLORES SANTANA “VELERO”                                  CENTROCAMPISTA

DANIEL SANTANA GUERRA                                                              CENTROCAMPISTA

MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO TORRES                                                  CENTROCAMPISTA

DANIEL OJEDA SARANOVA                                                              DELANTERO

YERAY OJEDA HERNÁNDEZ                                                             DELANTERO

HÉCTOR MIGUEL ORTEGA SÁNCHEZ “CHOCO”                              DELANTERO

SAMUEL SAAVEDRA ARTILES                                                           DELANTERO

PEDRO JAVIER LUJÁN MARTÍN                                                         DELANTERO

JESÚS QUINTANA GARCÍA “CHUS”                                                  DELANTERO

JAVIER ARRAZOLA PERERA                                                              DELANTERO

Entrenador: Ángel Luis Camacho (Estrella).

Altas: Pablo y Elvis(Estrella), Jorge Gárate(San Fernando), Guille(Mensajero), Dani Ojeda(Las Palmas C), Samuel(Sporting San José), Javi Luján(Acodetti juvenil), Dani Santana(Sin equipo), Chus(Villa Santa Brígida) y Javi Arrazola(Estrella Roja).

TENERIFE B

ÁNGEL JESÚS GALVÁN RIVERO                                                        PORTERO                

ÁNGEL DANIEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ                                      PORTERO                

ADRIÁN GONZÁLEZ PLAZA                                                              DEFENSA                

ANTONIO SAMUEL MARTÍN ARROCHA                                          DEFENSA

FEDERICO VICENTE OLIVERA NÚÑEZ                                              DEFENSA

JOSUA BENÍTEZ CRUZ                                                                      DEFENSA

ÓSCAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ                                                    DEFENSA

NAHUEL ALBERTO OMILIANI GONZÁLEZ                                       DEFENSA

RAFAEL ÁLVAREZ LARA                                                                   DEFENSA

MIGUEL GOPAR ALCÁNTARA                                                          CENTROCAMPISTA

ROBERTO JESÚS MELIÁN BOLAÑOS                                              CENTROCAMPISTA

ARMANDO CORBALÁN DOMINGO                                                CENTROCAMPISTA

NADJIB MENGOUB MONTES                                                         CENTROCAMPISTA

SERGIO SIMÓN LÓPEZ                                                                   CENTROCAMPISTA

BRIAN MARTÍN PAGÉS                                                                   CENTROCAMPISTA

ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ                                                          CENTROCAMPISTA

ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ                                           CENTROCAMPISTA

JOSÉ OMAR PERDOMO MACHADO                                               CENTROCAMPISTA

VÍCTOR MARRERO YUNTA                                                             CENTROCAMPISTA

DENZELL MORA GONZÁLEZ                                                          DELANTERO

YOUNOUSSE DIOP                                                                         DELANTERO

HÉCTOR MESA LUIS                                                                       DELANTERO

Entrenador: Quico de Diego.

Altas: Héctor(Las Zocas), Adrián y Víctor(Cedidos Las Zocas), Ale, Óscar y Roberto Bolaños(Sporting San José), Dani Hernández(Cedido Granadilla), Brian Martín, Nahuel y Nadjib(Tenerife juvenil), Ángel Galván(Racing de Ferrol), Rafa(Sevilla C) y Armando(Levante B).

SD TENISCA

AARON VARGAS GÓMEZ                                                               PORTERO

PABLO BRITO HERNÁNDEZ                                                          PORTERO

JOSÉ ÁNGEL CAMACHO RODRÍGUEZ                                            DEFENSA

JORDAN PÉREZ MARTÍN                                                                DEFENSA

AYTHAMI MEDINA TAVÍO                                                              DEFENSA

ALAIN PÉREZ RODRÍGUEZ                                                             DEFENSA

JORGE ARIÑO MEDEROS “JORDI”                                                  DEFENSA

OMAR MARTÍN MARTÍN                                                                DEFENSA

LUIS ARRAEZ BETANCORT                                                             DEFENSA

ADONAY MELIÁN JEREZ                                                                 DEFENSA

CHRISTIAN CURBELO HERNÁNDEZ                                               DEFENSA

MARCOS SAN JUAN SAN JUAN                                                      DEFENSA

SAMUEL HERNÁNDEZ COELHO DA SILVA                                    CENTROCAMPISTA

RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍN “RICKY”                                      CENTROCAMPISTA

CRISTOPHER HERNÁNDEZ COELHO DA SILVA                              CENTROCAMPISTA

JORGE PULIDO SÁNCHEZ                                                               CENTROCAMPISTA

JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ SAN JUAN “PITTI”                               CENTROCAMPISTA

MARCOS JESÚS RAMOS OJEDA                                                     CENTROCAMPISTA

YERAY LÓPEZ CONDE “FLEKI”                                                        CENTROCAMPISTA

JESÚS YERAY RAMOS ARROCHA                                                   CENTROCAMPISTA

SERGIO CAMPANO FRANCO “SOTA”                                             CENTROCAMPISTA

JESÚS DAVID ABRANTE DE PAZ “MEMO”                                      DELANTERO

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ TAVÍO “CHEMA”                                     DELANTERO

DIEGO RODRÍGUEZ MARTÍN                                                         DELANTERO

Entrenador: Jorge Guillermo “Willy” Fernández Arrocha.

Altas: Pablo, Pitti, Omar, Curbelo, Marcos San Juan y Yeray Ramos (Tenisca juvenil), Luis Arráez(Lanzarote), Jordi Ariño(Unión Breñas), Christopher y Samuel(At. Paso), Aythami(Sporting San José) y Diego(Los Llanos).

UNIÓN PUERTO

PEDRO OMAR GÓMEZ UMPIÉRREZ                                               PORTERO

AITOR SANTANA VEGA                                                                  PORTERO

BORJA VERA MADRID                                                                     DEFENSA

EDUARDO HERNÁNDEZ VERA                                                       DEFENSA

CHEDEY SAAVEDRA ARMAS                                                           DEFENSA

ALEJANDRO QUINTANA IBRAHIM                                                 DEFENSA

KEVIN MORALES MORENO                                                           DEFENSA

MIGUEL MORALES MORALES                                                        DEFENSA

ADEX GÓMEZ UMPIÉRREZ                                                             DEFENSA

AARÓN PADRÓN URQUÍA                                                             CENTROCAMPISTA

ABRAHAM DARIAS MOLINA                                                          CENTROCAMPISTA

ADAY GOPAR FUENTES                                                                 CENTROCAMPISTA

MAIKEL VEGA MORALES                                                               CENTROCAMPISTA

HÉCTOR NÚÑEZ PIZA                                                                    CENTROCAMPISTA

HÉCTOR DARIAS MOLINA                                                             CENTROCAMPISTA

JUAN MIGUEL DÍAZ CASTAÑEDA                                                  CENTROCAMPISTA

IVÁN CRIADO FERNÁNDEZ                                                           CENTROCAMPISTA

ADRIÁN JESÚS SUÁREZ SUÁREZ "PERROTE"                                DELANTERO

RAÚL SAAVEDRA PÉREZ                                                                DELANTERO

PEDRO JAVIER DÍAZ DEL CAMPO CASTAÑEYRA                           DELANTERO

RYAN MCPHEE                                                                              DELANTERO

Entrenador: Juan Carlos Ruiz “Coca”

Altas: Ryan(Lanzarote), Aitor(San Antonio), Juanmi y Héctor Darias(El Cotillo), Kevin(Villaverde), Héctor Núñez(Lugo), Raúl(Sotavento), Miguel e Iván(Herbania juvenil).
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