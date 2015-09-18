Todas las plantillas del grupo canario de Tercera División (II)

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MARINO DE LOS CRISTIANOS
MARKO CICOVIC KALAJDZIC PORTERO
NAUZET PÉREZ RAMALLO PORTERO
JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ “JOSITO” DEFENSA
PABLO GIL REYES DEFENSA
CONNOR GILLESPIE DEFENSA
JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ “MARCHENA” DEFENSA
BRADLEY MILLS DEFENSA
JAVIER SAAVEDRA REYES DEFENSA
DOMINIQUE MENDY DEFENSA
CLAUDIO EXPÓSITO SIVERIO CENTROCAMPISTA
AIRAM GARCÍA CASTELLANOS CENTROCAMPISTA
ALBERTO RODRIGUEZ ACOSTA CENTROCAMPISTA
AARÓN MARTÍN PÉREZ CENTROCAMPISTA
KEVIN SÁNCHEZ ALVAREZ CENTROCAMPISTA
ALEXIS DÍAZ ACOSTA CENTROCAMPISTA
JESÚS GORDILLO PADRÓN “SUSO” DELANTERO
SANDRO ARMAS PÉREZ DELANTERO
GABRIEL MORALES DURÁN “GAIZKA” DELANTERO
KEVIN CASTRO CABRERA DELANTERO
DAVID AMORÍN HERNÁNDEZ DELANTERO
VIKTOR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ “VITAKA” DELANTERO
Entrenador: Constantino Tirado.
Altas: Cicovic(Sporting San José), Nauzet(At Tacoronte), Pablo y Saavedra(Laguna), Connor, Alberto, Alexis, Kevin Sánchez(Marino B), Suso(San Isidro), Claudio(Salerno), Aarón(Igara), Sandro(Las Palmas At.), Gaizka(Unión Güimar), Amorín(Vera), Vitaka(Green Gully Cavaliers), Bradley(Middleborough Academy) y Josito(Tenerife B).
SAN FERNANDO
AITOR SUÁREZ PERERA PORTERO
PABLO VARELA RODRÍGUEZ PORTERO
EDUARDO VERGARA GONZÁLEZ DEFENSA
JOSUA LARA FERNÁNDEZ DEFENSA
ISRAEL GARCÍA GUEDES DEFENSA
OSCAR OSUNA CECILIA DEFENSA
ROBERTO ESLAVA SUÁREZ DEFENSA
DAUD BARKAN BANOUAM DEFENSA
ANTONIO DÍAZ SANTANA CENTROCAMPISTA
JAVIER NAVARRO SUÁREZ CENTROCAMPISTA
CLAUDIO VALERÓN RODRÍGUEZ CENTROCAMPISTA
KARIM BOUHIT HUERTAS CENTROCAMPISTA
ALEJANDRO QUEVEDO BARRAGÁN CENTROCAMPISTA
CRISTIAN SUÁREZ MEDINA CENTROCAMPISTA
JORDI TUDELA BOSA CENTROCAMPISTA
AMADO HERNANDEZ HERNÁNDEZ CENTROCAMPISTA
JOSÉ GONZÁLEZ CASTRO " PEPOLLO " CENTROCAMPISTA
JONATHAN QUINTERO OLSSON DELANTERO
YERAY SOSA OJEDA DELANTERO
Entrenador: Suso Hernández.
Altas: Pablo Varela(Lucena), Daud(At. Tetúan B), Pepollo y Yeray Sosa(Estrella) y Amado y Roberto Eslava(Marino).
SANTA ÚRSULA
JUAN JESÚS GONZÁLEZ LEÓN PORTERO
ADRIÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ PORTERO
FRANCISCO DELGADO GONZÁLEZ DEFENSA
JORGE ENRIQUE PÁEZ PADILLA DEFENSA
VICENTE MESA HERNÁNDEZ DEFENSA
RUBÉN HERNÁNDEZ PÉREZ DEFENSA
FARUK EL MAHI ETTAIBI DEFENSA
MIGUEL RODRÍGUEZ PÉREZ DEFENSA
AZAEL DEFENSA
ALBERTO HERNÁNDEZ BÁEZ “MARCELO” CENTROCAMPISTA
IGNACIO SANABRIA TARIFE CENTROCAMPISTA
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ “JUANQUI” CENTROCAMPISTA
SERGIO DE LA ROSA "TELLO" CENTROCAMPISTA
TANAUSÚ LORENZO DÍAZ CENTROCAMPISTA
DAVID SOTO BARBER CENTROCAMPISTA
DAVID ARBELO HERNÁNDEZ CENTROCAMPISTA
GUSTAVO RODRÍGUEZ LUIS “GUTI” CENTROCAMPISTA
SALVADOR ESTÉVEZ HERNÁNDEZ CENTROCAMPISTA
NAUZET HERNÁNDEZ MÉNDEZ DELANTERO
GERARDO IZQUIERDO CRUZ DELANTERO
CRISTIAN ARVELO HERRERA DELANTERO
IVÁN CALLEJO DÍAZ DELANTERO
Entrenador: Zeben Hernández.
Altas: Adrián, Gerardo y Cristian(Atlético Victoria), Azael(Santa Úrsula juvenil), Soto(Sobradillo), Fran(Orotava), Guti(Laguna) y Miguel(Longuera juvenil).
SPORTING SAN JOSÉ
BRANDON RAMOS HERNÁNDEZ PORTERO
ROBERTO NARANJO MOZÓN PORTERO
JONAY SANTANA ASCANIO DEFENSA
SANTIAGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEFENSA
NAUZET REYES MEDEROS DEFENSA
PEDRO JAVIER ALEMÁN LEÓN DEFENSA
JOSÉ LUIS VALLEJO MARTÍN DEFENSA
KILIAN PITA OSSORIO DEFENSA
JOSÉ A. ALBERICHE DOMÍNGUEZ DEFENSA
JESÚS ESPINO PADRÓN CENTROCAMPISTA
EDUARDO HERNÁNDEZ SANTANA CENTROCAMPISTA
VÍCTOR PONS GUERRA CENTROCAMPISTA
LESTER VIERA DUMPIÉRREZ CENTROCAMPISTA
ABDUL FATA ÁLAMO LÓPEZ DELANTERO
JOSÉ RIVERO PÉREZ “CHATA” DELANTERO
VÍCTOR HERNÁNDEZ ARTILES DELANTERO
JOSHUA VEGA LUJÁN “RONALD” DELANTERO
Entrenador: Santi Calvo(UD Las Palmas reservas).
Altas: Roberto(Vecindario), Santi(Unión Marina), Nau, Abdul y Pedro(Las Palmas C), Pita, Alberiche y Vallejo(Acodetti), Víctor Pons(Las Palmas juvenil), Lester(Costa Ayala) Edu Hernández(Unión Viera) y Ronald(Vallinamar).
TELDE
JORGE GÁRATE PORTERO
PABLO JESÚS CUBAS AFONSO PORTERO
AIRAM MARTEL PERAZA“CALI” DEFENSA
ÁNGELO SÁNCHEZ MARTEL DEFENSA
ELVIS ROBERTO SUÁREZ PERDOMO DEFENSA
LEANDRO SOSA ROCHA DEFENSA
IRIOME BORDÓN SANTANA DEFENSA
JOSÉ MIGUEL ASCANIO QUINTANA “CHINO” DEFENSA
ALEJANDRO GONZÁLEZ ORTEGA DEFENSA
GUILLERMO JIMÉNEZ PÉREZ CENTROCAMPISTA
FABIO OLIVA SANTANA CENTROCAMPISTA
JONAY MIGUEL FLORES SANTANA “VELERO” CENTROCAMPISTA
DANIEL SANTANA GUERRA CENTROCAMPISTA
MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO TORRES CENTROCAMPISTA
DANIEL OJEDA SARANOVA DELANTERO
YERAY OJEDA HERNÁNDEZ DELANTERO
HÉCTOR MIGUEL ORTEGA SÁNCHEZ “CHOCO” DELANTERO
SAMUEL SAAVEDRA ARTILES DELANTERO
PEDRO JAVIER LUJÁN MARTÍN DELANTERO
JESÚS QUINTANA GARCÍA “CHUS” DELANTERO
JAVIER ARRAZOLA PERERA DELANTERO
Entrenador: Ángel Luis Camacho (Estrella).
Altas: Pablo y Elvis(Estrella), Jorge Gárate(San Fernando), Guille(Mensajero), Dani Ojeda(Las Palmas C), Samuel(Sporting San José), Javi Luján(Acodetti juvenil), Dani Santana(Sin equipo), Chus(Villa Santa Brígida) y Javi Arrazola(Estrella Roja).
TENERIFE B
ÁNGEL JESÚS GALVÁN RIVERO PORTERO
ÁNGEL DANIEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PORTERO
ADRIÁN GONZÁLEZ PLAZA DEFENSA
ANTONIO SAMUEL MARTÍN ARROCHA DEFENSA
FEDERICO VICENTE OLIVERA NÚÑEZ DEFENSA
JOSUA BENÍTEZ CRUZ DEFENSA
ÓSCAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ DEFENSA
NAHUEL ALBERTO OMILIANI GONZÁLEZ DEFENSA
RAFAEL ÁLVAREZ LARA DEFENSA
MIGUEL GOPAR ALCÁNTARA CENTROCAMPISTA
ROBERTO JESÚS MELIÁN BOLAÑOS CENTROCAMPISTA
ARMANDO CORBALÁN DOMINGO CENTROCAMPISTA
NADJIB MENGOUB MONTES CENTROCAMPISTA
SERGIO SIMÓN LÓPEZ CENTROCAMPISTA
BRIAN MARTÍN PAGÉS CENTROCAMPISTA
ADRIÁN GARCÍA GONZÁLEZ CENTROCAMPISTA
ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ CENTROCAMPISTA
JOSÉ OMAR PERDOMO MACHADO CENTROCAMPISTA
VÍCTOR MARRERO YUNTA CENTROCAMPISTA
DENZELL MORA GONZÁLEZ DELANTERO
YOUNOUSSE DIOP DELANTERO
HÉCTOR MESA LUIS DELANTERO
Entrenador: Quico de Diego.
Altas: Héctor(Las Zocas), Adrián y Víctor(Cedidos Las Zocas), Ale, Óscar y Roberto Bolaños(Sporting San José), Dani Hernández(Cedido Granadilla), Brian Martín, Nahuel y Nadjib(Tenerife juvenil), Ángel Galván(Racing de Ferrol), Rafa(Sevilla C) y Armando(Levante B).
SD TENISCA
AARON VARGAS GÓMEZ PORTERO
PABLO BRITO HERNÁNDEZ PORTERO
JOSÉ ÁNGEL CAMACHO RODRÍGUEZ DEFENSA
JORDAN PÉREZ MARTÍN DEFENSA
AYTHAMI MEDINA TAVÍO DEFENSA
ALAIN PÉREZ RODRÍGUEZ DEFENSA
JORGE ARIÑO MEDEROS “JORDI” DEFENSA
OMAR MARTÍN MARTÍN DEFENSA
LUIS ARRAEZ BETANCORT DEFENSA
ADONAY MELIÁN JEREZ DEFENSA
CHRISTIAN CURBELO HERNÁNDEZ DEFENSA
MARCOS SAN JUAN SAN JUAN DEFENSA
SAMUEL HERNÁNDEZ COELHO DA SILVA CENTROCAMPISTA
RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍN “RICKY” CENTROCAMPISTA
CRISTOPHER HERNÁNDEZ COELHO DA SILVA CENTROCAMPISTA
JORGE PULIDO SÁNCHEZ CENTROCAMPISTA
JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ SAN JUAN “PITTI” CENTROCAMPISTA
MARCOS JESÚS RAMOS OJEDA CENTROCAMPISTA
YERAY LÓPEZ CONDE “FLEKI” CENTROCAMPISTA
JESÚS YERAY RAMOS ARROCHA CENTROCAMPISTA
SERGIO CAMPANO FRANCO “SOTA” CENTROCAMPISTA
JESÚS DAVID ABRANTE DE PAZ “MEMO” DELANTERO
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ TAVÍO “CHEMA” DELANTERO
DIEGO RODRÍGUEZ MARTÍN DELANTERO
Entrenador: Jorge Guillermo “Willy” Fernández Arrocha.
Altas: Pablo, Pitti, Omar, Curbelo, Marcos San Juan y Yeray Ramos (Tenisca juvenil), Luis Arráez(Lanzarote), Jordi Ariño(Unión Breñas), Christopher y Samuel(At. Paso), Aythami(Sporting San José) y Diego(Los Llanos).
UNIÓN PUERTO
PEDRO OMAR GÓMEZ UMPIÉRREZ PORTERO
AITOR SANTANA VEGA PORTERO
BORJA VERA MADRID DEFENSA
EDUARDO HERNÁNDEZ VERA DEFENSA
CHEDEY SAAVEDRA ARMAS DEFENSA
ALEJANDRO QUINTANA IBRAHIM DEFENSA
KEVIN MORALES MORENO DEFENSA
MIGUEL MORALES MORALES DEFENSA
ADEX GÓMEZ UMPIÉRREZ DEFENSA
AARÓN PADRÓN URQUÍA CENTROCAMPISTA
ABRAHAM DARIAS MOLINA CENTROCAMPISTA
ADAY GOPAR FUENTES CENTROCAMPISTA
MAIKEL VEGA MORALES CENTROCAMPISTA
HÉCTOR NÚÑEZ PIZA CENTROCAMPISTA
HÉCTOR DARIAS MOLINA CENTROCAMPISTA
JUAN MIGUEL DÍAZ CASTAÑEDA CENTROCAMPISTA
IVÁN CRIADO FERNÁNDEZ CENTROCAMPISTA
ADRIÁN JESÚS SUÁREZ SUÁREZ "PERROTE" DELANTERO
RAÚL SAAVEDRA PÉREZ DELANTERO
PEDRO JAVIER DÍAZ DEL CAMPO CASTAÑEYRA DELANTERO
RYAN MCPHEE DELANTERO
Entrenador: Juan Carlos Ruiz “Coca”
Altas: Ryan(Lanzarote), Aitor(San Antonio), Juanmi y Héctor Darias(El Cotillo), Kevin(Villaverde), Héctor Núñez(Lugo), Raúl(Sotavento), Miguel e Iván(Herbania juvenil).