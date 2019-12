Recuerdos del pasado en Palamós

Nueve meses después, situaciones completamente opuestas, pero con el mismo objetivo entre ceja y ceja: volver a Valladolid con los tres puntos en el haber. Los blanquivioletas regresan a Palamós, donde la temporada pasada, a pesar de llegar con la condición de favoritos, no fueron capaces de superar a la UE Llagostera, y finalmente cayeron derrotados por 2-0. Este año los de Garitano viajan a tierras catalanas también con la situación, aunque en los últimos encuentros los resultados no estén acompañando y la situación en la ciudad del Pisuerga cada vez sea más complicada. Los vallisoletanos deberían ser, a priori, superiores a los blaugranas si nos fijamos en la posición que ocupan en la tabla clasificatoria, ya que estos últimos se encuentran en posiciones de descenso. Aun así, esta diferencia no es tan elevada, ya que los pucelanos únicamente aventajan a la UE Llagostera en dos puntos, y al término del encuentro podría darse el caso de que ambos equipos ocupasen puestos de descenso a 2ª División B.

Monólogo catalán

Era la última jornada de la primera vuelta de la competición liguera cuando el Real Valladolid visitaba la localidad de Llagostera. Los blanquivioletas, con bajas notables, como la de Óscar, pero con incorporaciones, como la del reciente fichaje Jonathan Pereira, se enfrentaban a la UE Llagostera, conjunto ascendido ese mismo año.

El encuentro estuvo marcado por diversos factores, como el mal juego del conjunto vallisoletano o la intensidad mostrada por los catalanes, pero el más importante de todos ellos fue el viento. En esta ocasión, el único damnificado por este fue el Real Valladolid, que encima, a pesar de las dificultades que existían para que rodase con fluidez el balón, se dedicó a golpear por alto.

Rubi planteó el partido con un once titular que contaba con la defensa habitual; con lucha y garra en el medio campo por medio del trivote formado por Álvaro Rubio, Timor y Leao; y con mucha pólvora en el aspecto ofensivo, con bandas rápidas y con un Óscar Díaz en punta con mucho que demostrar. El once era más que suficiente como para batir a los blaugranas, pero ese día los blanquivioletas al parecer no tuvieron ganas de jugar, y la UE Llagostera, cerrándose bien, presionando en todas las líneas y buscando las salidas por banda, controló el partido en todo momento.

Los catalanes vieron el punto débil castellano en la banda derecha, concretamente en Javi Chica, que no tuvo su día y se vio doblegado continuamente por Ríos. Todo el peligro de los gerundenses llegaba por esa banda, y las ocasiones de peligro cada ven aumentaban más. Junto a este, Querol también fue el encargado de hacer temblar a la defensa vallisoletana. El Real Valladolid, por su parte, parecía no haber salido del túnel de vestuarios, y las únicas ocasiones que creaba era por medio de faltas, y golpeos desde lejos, que no pusieron en peligro al guardameta local. Una de las ocasiones más claras la tuvo Mojica como fruto de un golpeo lejano, pero que finalmente quedó en nada debido a la imprecisión a la hora de centrar del colombiano.

El dominio catalán era notable, y prueba de ello es que el primer disparo a puerta del Real Valladolid fue en el minuto 45, y ni siquiera fue de los jugadores de ataque del conjunto castellano, sino que fue el capitán y mediocentro, Álvaro Rubio, el que se tuvo que encargar de chutar a portería aunque no tuviera mucha recompensa y apenas pusiera en peligro a René.

Doblegados y con razón

La segunda parte dio comienzo, pero el Real Valladolid siguió manteniendo la actitud de la primera mitad. Hasta el que nunca fallaba se contagió de sus compañeros, y cada vez que Javi Varas intervenía sembraba el pánico. El Llagostera se mostró con la misma confianza con la que estaba disputando el choque, y decidió mantener la misma intensidad, e incluso aumentarla. Y el esfuerzo tuvo recompensa. En el minuto 51, el salmantino Peña perdió el esférico al borde del área, y este fue a caer a las botas de Sergio León, que tras recortar no se lo pensó dos veces y envió un disparo a puerta que se acabó colando entre las mallas. Pudo haber hecho algo más Javi Varas, que con esto ratificó el partido que estaba haciendo.

El partido continuo con la misma dinámica, aunque sí se notó un intento por revocar la situación por parte de los pucelanos, aunque sin éxito alguno. No había fluidez en el juego, las ocasiones de peligro por banda no se culminaban, las faltas eran enviadas a las nubes. Todo este cúmulo de hechos llevó a Rubi a hacer un cambio de esquema muy ofensivo, introduciendo a Jonathan Pereira en el terreno de juego por el central Jesús Rueda.

El Real Valladolid continuó creando sus ocasiones “más claras” a balón parado, aunque la mayor parte de ellas sin peligro alguno. Tras botar un córner, uno de los jugadores catalanes peinó el balón, y Marc Valiente remató mandándolo por encima del travesaño.

Finalmente, y con un Pucela lanzado a por el empate, la UE Llagostera llevó a cabo una muy buena contra entre Querol y Eloy, que acabó con Querol plantándose ante Javi Varas y poniendo el 2-0 definitivo en el marcador.

Tras esto, los de Rubi tuvieron una ocasiones clara para maquillar el resultado, pero Chica envió el balón al palo tras una buena jugada individual del canario Omar.