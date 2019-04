Dorado: "Me cabreo conmigo cuando no estoy en el once"

José Antonio "Chechu" Dorado no está siendo protagonista en su primer año en Vallecas. El cordobés de 33 años no ha sido titular aún en ningún compromiso oficial y sólo ha jugado la segunda parte en el Camp Nou, cinco minutos ante el Sevilla y una hora de partido ante el Granada tras la expulsión de Zé Castro. "Yo siempre me veo jugando y cuando uno no está en el once se cabrea con uno mismo, porque quiere ayudar. Espero la oportunidad trabajando cada día para cuando llegue poder aprovecharla. Si no, a seguir remando y esperar", expresó el jugador.

Esa oportunidad podría llegar por la misma expulsión a Zé Castro, que Competición ha rectificado con un partido de suspensión: el próximo ante el Getafe CF en la jornada 12 de Liga. "Todos estamos preparados, siempre. Uno siempre se ve en el once y luego es el míster el que decide. Desde el primer día que empezamos a entrenar, creo que es así, que te ves dentro del once. Tanto yo como el resto de compañeros que podemos jugar en esa demarcación estamos preparados para cuando el míster lo necesite, a disposición del equipo", agregó.

Situación del equipo

El Rayo Vallecano ha llegado al parón 12º en la tabla con cuatro victorias, un empate y seis derrotas. En los últimos seis partidos suma dos victorias seguidas como local y cuatro derrotas. Dorado opina así: "Por desgracia, no hemos conseguido enganchar dos partidos seguidos, pero está claro que si conseguimos enlazar dos victorias podremos meternos arriba. El próximo rival, el Getafe, empezó mal y enganchó una buena serie de resultados, salió y ahora está otra vez mal, pero si que demuestra igualdad y lo difícil que es cada partido. Nosotros vamos a intentar enganchar una buena racha que nos permita acercarnos al tren de arriba y sumar puntos".

El propio club azulón será el rival del equipo franjirrojo en la Copa del Rey. El partido de ida de esos dieciseisavos de final está fechado para el 2 de diciembre y, por eso, Dorado prefiere no pensar en él aún. "Ya irá llegando. Primero, nos centraremos en el partido de Liga. Sobre todo porque esta semana hay que trabajar bien y desconectar un poco, que se recuperen los compañeros que están con molestias. Aunque esta semana no hay Liga, vamos enfocando ese partido".

Dorado: "Juan Carlos es un portero que sabe estar a la altura"

Tratando otros temas de actualidad, Dorado habló sobre la grave lesión de Toño y el papel que tendrá a partir de ahora Juan Carlos debajo de la portería vallecana. "Hemos visto [a Toño] animado y con ganas de que le operen, de que salga todo bien y a empezar a recuperarse. Juan Carlos está igual que siempre. El otro día le tocó una papeleta difícil... El año pasado ya demostró que es un partero que sabe estar a la altura y, si le toca jugar, va a responder como el que más. Está claro que Toño estaba a un nivel bastante bueno y tiene difícil coger ahora el testigo, pero está súper preparado y para eso estamos sus compañeros, para animarle a que lo haga bien y que se note lo menos posible la baja de Toño", dijo el andaluz.

Donde Paco Jémez no tiene tantos problemas es a la hora de elegir el delantero titular pues Javi Guerra vive en estado continuo de gol y ya suma ocho tantos. "Los delanteros van por rachas, ya se sabe. Ojalá se alargue hasta la jornada 38 y más si puede. Todo lo que toca va adentro y el beneficiado es el equipo. Que su racha se alargue lo máximo posible porque eso significaría muchos puntos para el Rayo", dijo sobre el delantero malagueño.

Sobre el Rayo OKC: "Todo lo que el club se dé a conocer, bienvenido sea".

Lejos del apartado puramente deportivo, Dorado también disertó sobre el aterrizaje del Rayo Vallecano en Estados Unidos de la mano del Rayo Oklahoma City (Rayo OKC) que jugará en la North American Soccer League (NASL) a partir de 2016. "Me enteré esta mañana. Había oído rumores antes, semanas atrás, pero no me prodigo mucho en prensa, redes sociales y demás. Entonces no estaba muy a la orden, pero todo lo que el club se dé a conocer, bienvenido sea".

Sobre "su" Villarreal

Dorado también fue cuestionado sobre el momento de forma de uno de sus ex-equipos. Desde el Villarreal dio el salto a Vallecas donde firmó hasta 2017, pero su nombre estará siempre ligado al club groguet donde permaneció desde enero de 2013 hasta el pasado vernao. "No me sorprende nada su buen momento porque las dos temporadas anteriores en las que formé parte de la plantilla se hicieron muy bien las cosas, consiguiendo cosas importantes, como la clasificación para la competición europea. Este año se han ido jugadores, pero se han reforzado muy bien y a las pruebas me remito. Es un equipo que hace bien las cosas y por eso está allí arriba, porque nadie regala nada en esta categoría".