Pepe Mel: "Queremos seguir sumando y poner distancia con el descenso"

El entrenador madrileño del Real Betis ha comparecido hoy en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Comenzó analizando a la UD Las Palmas, rival del próximo sábado en el que el equipo bético intentará mantener su buena racha fuera de Heliópolis. También valoró las bajas sensibles de Bruno y Ceballos por el que tendrá que hacer cambios en el once inicial.

El preparador verdiblanco fue cuestionado por su plan para continuar su buena racha a domicilio: “Cambiamos poco de plan, algunas veces se acierta y otras no con el mismo planteamiento. La principal preocupación de todos es tener una buena clasificación cuando se acabe la primera vuelta, que nos dé margen y confianza para encarar la segunda con tranquilidad”.

Sobre el canterano Dani Ceballos mostró su felicidad: “Estamos contentos, ha dado un paso adelante y se ha olvidado de sus preocupaciones. Ahora todo está bien y nos ha acabado demostrando el nivel que esperábamos. Su bajas nos hace ser peores, pero tenemos a otra gente dispuesta a remplazarlo como Portillo, Molina o Van der Vaart”.

Sobre la duda de Adán el míster madrileño fue bastante claro: “Tenemos una prueba importante mañana. Ya nos ha pasado varias veces que es al día siguiente cuando tiene problemas. Si pasa en condiciones el entreno de mañana podremos contar con él, pero hay que esperar”.

Ante la ausencia de Bruno Pepe Mel mostró su descontento: “Bruno está haciendo una buena campaña. Es una baja sensible. Tenemos compañeros que pueden suplirle como son Jordi Figueras y Pezzella. Cada uno tienes unas cualidades y veremos cuál es la mejor. Jordi es zurdo específico, te da salida de balón y opciones que jugando con dos centrales derechos no tenemos. Con Pezzella estamos contentos con el trabajo que hace. Aunque no haya tenido mucha suerte en los partidos que ha jugado, sabemos el potencial que tiene y que nos va a dar mucho”.

Ante la posible vuelta de Vargas a la titularidad se comentó sobre su estado físico: “Necesita estar bien físicamente. Si queremos recuperarle pronto tiene que jugar, no hay mejor entrenamiento que los partidos. En estos tres próximos partidos entre Varela y él se repartirán los minutos”.

Pepe Mel también habló sobre la posible ausencia de N’Diaye para el derbi y si le preocupaba el partido contra el Sevilla FC: “No pensamos más allá del partido contra la UD Las Palmas. Mañana Alfred no se entrena porque ha tenido problemas hoy. Su situación es difícil porque tiene cuatro tarjetas y no esta al cien por cien, la decisión de llevarlo será mia. No queremos cometer riesgos. Respecto al derbi, no me preocupa ahora mismo nada, sabemos la importancia que tiene en la ciudad pero ahora hay que centrarse en el partido contra la UD Las Palmas”.

El entrenador bético fue cuestionado por su balance en los derbis: “He jugado dos veces como entrenador en nuestro estadio y las dos hemos empatado. En el Ramón Sánchez Pizjuán he jugado tres, he perdido dos y he ganado uno. Cada partido contra el Sevilla FC es un reto para conseguir la victoria. Lo importante es encarar este partido tras una victoria contra la UD Las Palmas”.

La UD Las Palmas es un equipo difícil para Pepe Mel: “Es un rival que ha cambiado la cara en cuanto a la intención de ganar los partidos y la forma en que lo quiere hacer. Sabemos cómo juega y cómo quiere ganar los partidos. Es un equipo técnicamente muy bueno, hace bien las cosas con el balón en los pies y tiene jugadores interesantes. Otra cosa es que estamos en Primera División y la clasificación no le pone en buen lugar. La UD Las Palmas hace las cosas lo suficientemente bien como para tener más puntos. Si vamos pensando que jugamos contra el último y esas cosas nos estamos equivocando. Ellos van a salir intensos y van a querer ganar, tienen argumentos suficientes para hacer las cosas bien”.