Lluis Carreras: “Me he encontrado al equipo contento y con ganas”

El conjunto blanquillo ha comenzado el nuevo año preparando el choque ante la SD Huesca. Después de la destitución de Ranko Popovic, en el derbi aragonés debutará el nuevo técnico blanquillo, Lluis Carreras. El catalán ha hecho una valoración del equipo tras su primer contacto en los entrenamientos llevados a cabo: “El equipo está bien en todos los sentidos. La llegada de un nuevo entrenador es el cambio de filosofía y cambia la forma de trabajar. Hay que explotar al máximo las condiciones de cada jugador”, ha expresado Lluis.

Además, el entrenador del Real Zaragoza no ha querido enseñar su estrategia para enfrentarse al conjunto de Anquela: “Soy una persona que intento guardarme todo. Cuanto menos detalles des, obligas al contrario a preocuparse más. Si el equipo gana mañana, no será porque soy el entrenador”. Respecto al regreso de algunos jugadores al terreno de juego como es el caso de Freddy Hinestroza y Pape Diamanka, el técnico catalán ha indicado que “están todos bien y están al cien por cien. Si no juega alguno de ellos es por la decisión del entrenador y no porque no estén recuperados”.

Tras siete años, la fiesta del futbol aragonés vuelve a Zaragoza. El equipo azulgrana visita La Romareda fuera de los puestos de descenso, pero los maños no deben acomodarse ya que arrastran una mala racha en su feudo. Ambos conjunto aragoneses necesitan la victoria, aunque con fines e intereses distintos: “Las cosas que hace sobre el campo, las hace muy bien. Las bajas que tiene igual le pueden condicionar en el planteamiento. La preocupación es general y debemos estar a la altura para frenar al Huesca”, ha confesado.

Para concluir, Lluis Carreras ha expuesto su opinión sobre su llegada a la capital aragonesa y lo que ha transmitido a los jugadores del Real Zaragoza: “La ciudad me ha recibido muy bien. El jugador no necesita un mensaje a largo plazo, sino un mensaje breve y concreto con vistas al partido. No debemos ir partido a partido, sino día a día”, ha finalizado.