El rendimiento de Dani Romera

Dani Romera, una de las mayores promesas de las categorías inferiores de la UD Almería, se convirtió en el futbolista almeriense más prematuro en debutar con el primer equipo con tan solo 16 años de edad. Dos años más tarde lo haría en Primera División de la mano de Francisco Javier Rodríguez. A lo largo de su etapa en el filial del conjunto andaluz alternó entre éste y el primer equipo, algo que terminó difuminándose con la llegada de Cristian Herrera, que nunca llegaría a darle minutos. Su delicada situación sedujo a la secretaría técnica del FC Barcelona, que andaba en busca de un jugador ofensivo para reforzar el filial tras la marcha de Adama al Aston Villa y la incorporación de hombres importantes como Sandro o Munir al primer equipo. El club ya intentó su contratación cuando solo tenía 8 años, pero en ningún caso llegó a buen puerto. A pesar de que la entidad estaba atado de pies y manos por la sanción FIFA, Dani Romera vio una ocasión inigualable para seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. El 21 de septiembre de 2015 se anunció su fichaje por el filial azulgrana, lo que suponía un gran salto de calidad para una plantilla tocada anímicamente que vio cómo su nefasta temporada culminaba con el descenso a la Segunda División B.

Como anillo al dedo

Todos somos conocedores de la capacidad goleadora de Dani Romera, pero ¿cuál o cuáles han sido las claves para que el almeriense haya ofrecido un rendimiento tan alto desde el primer momento que se enfundó la camiseta?

No podemos comenzar el análisis sin antes que destacar que la ideología de Gerard López es muy similar a la línea que marca el club en cuanto estilo de juego. En ningún caso rehúye de marcar el ritmo del partido y tener el control en todo momento, pero sí que es cierto que recurre al juego directo cuando la necesidades de este lo exigen. Es decir, es capaz de adaptarse al contexto que rodea al choque. A partir de ahí, entra en escena el nombre de Dani Romera. Un jugador con gran capacidad para atacar al espacio y jugar a la espalda de los centrales, pero que no termina de encontrarse precisamente cómodo cuando se encuentra de espaldas a portería. Su intimidación en fase ofensiva obliga a los centrales a retroceder su posición varios metros y eso ofrece mucha amplitud en el juego, lo que genera espacios entre líneas y permite que la circulación sea mucho más fluida. También tenemos que resaltar que almeriense no es un delantero convencional: trabaja constantemente en campo contrario con el objetivo de ahogar la salida de balón del rival. Sin olvidar mencionar su espíritu luchador, un guerrero nato que pelea cada balón como si del último se tratara. Sus características tanto técnicas como tácticas se amoldan perfectamente a lo que pide el técnico: un delantero que incordie a los zagueros rivales, que pueda jugar entre líneas y al espacio y que tenga una sólida faceta goleadora.

Tampoco podemos olvidar las carencias ofensivas del filial en el primer tramo de temporada. La falta de acierto en los últimos metros resultó ser un constante dolor de cabeza para Gerard López, que veía cómo su grupo era inoperante en ese aspecto. Dongou enriquecía otros aspectos del juego, sobre todo el juego entre líneas, pero nunca se caracterizó por ser un delantero goleador. Sus escasos números provocaron que la secretaría técnica peinara el mercado en busca de un jugador que viviera por y para el gol. Y ahí es donde vuelve a aparecer Dani Romera. Un delantero con una enorme facilidad para definir en los metros finales, algo esencial para pelear por el ascenso en una categoría tan complicada e igualada como la Segunda División B. Y no solo eso: con experiencia en la competición tras su etapa en el filial de la UD Almería. No es ninguna casualidad que, en apenas 950 minutos de juego, haya anotado 5 goles y repartido 1 asistencia. De hecho, es el segundo máximo artillero solo por detrás de Cámara, quien ha disputado la temporada desde un inicio y que registra un total de 6 goles. Bien es cierto que Alberto Perea registra la friolera cifra de 12 goles en lo que llevamos de campaña, pero tan solo 2 de ellos han sido con la camiseta azulgrana. Más allá de los números y las estadísticas, el almeriense tiene una incidencia indirecta en otros tantos. No es un rematador puro, sino un jugador que domina varios registros que lo hacen totalmente imprevisible y que intenta siempre jugar en beneficio del colectivo.

Polivalencia por todo el frente de ataque

Otro aspecto que debemos remarcar es su capacidad para jugar en las bandas, tanto derecha como izquierda. Su posición natural, no obstante, es la del hombre más centrado, pero también ofrece un gran rendimiento enganchado a la línea de cal. Cuando recibe en una posición tan abierta, tiende a irse hacia dentro en conducción. En esta situación, la figura del lateral coge mucha más importancia a la hora de prodigarse en ataque. Ya sea Moi o Quintillà cuando se sitúa en el costado zurdo o Palencia o Godswill cuando lo hace en el contrario, su presencia ofensiva es vital para generar superioridad y dar amplitud en el juego. Para conocer en profundidad al Dani Romera extremo tenemos que retroceder en el tiempo hasta el partido frente al Alcoyano: el almeriense completó una de sus mejores actuaciones partiendo desde la banda, en este caso desde la zurda. En dicho encuentro, Gerard López apostó por Salva Chamorro como referencia para aprovechar su gran juego de espaldas y así nutrir a los extremos con balones al espacio. En el primer tanto visitante podemos observar cómo Salva Chamorro arrastra a los centrales para que Dani Romera aparezca en diagonal y aproveche la precisa asistencia de Samper para igualar el encuentro al borde del descanso. En la reanudación, volvería a anotar para darle la vuelta al electrónico que finalmente terminaría con 3-3, uno de los partidos más locos de la temporada. En este caso, Dani Romera realizó una vertical diagonal para internarse en el área y sacarse un disparo colocado en el que nada podría hacer Marc Martínez.

Sintonía con Cámara y Perea

Por último y no por ello menos importante, Dani Romera tiene una perfecta sintonía con Cámara y Alberto Perea, los dos jugadores que le suelen acompañan en ataque en condiciones normales. Se entienden y se buscan constantemente. El almeriense no duda en aprovechar la gran capacidad de los dos extremos para desbordar a su marcador para buscar el remate o combinar en corto cuando estos deciden juntarse por el centro. Los tres forman uno de los tridentes más peligrosos de la competición y son un seguro de vida para Gerard López. No obstante, por unas circunstancias u otras tan solo han coincidido en el once inicial en 5 ocasiones, 4 de ellas saldadas con victorias, entre las cuáles se incluye la caída del líder, el Villarreal B, en el Mini Estadi. Lo que parece claro es que los tres jugadores serán una de las bases del equipo la temporada que viene en caso de que continúen vinculados al club.

Cámara, Romera y Perea, un tridente letal

La gran sensación causada por Dani Romera en estos primeros meses ha sido de tal magnitud que Luis Enrique, ante el 7-0 cosechado en el Camp Nou, le premió convocándolo para disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El almeriense viajó junto a los componentes del primer equipo e incluso se sentó en el banquillo, pero no llegó a disputar ningún minuto, por lo que su sueño de debutar con el primer equipo deberá seguir esperando.