Previa Final Europa League 2016, Liverpool - Sevilla: no hay quinta mala

Las fechas de las finales son el 10 de mayo de 2006, 16 de mayo de 2007, 14 de mayo de 2014, 27 de mayo de 2015. Estas fechas están grabadas en este orden en la memoria de todos los sevillistas. Las ciudades elegidas y fueron Eindhoven, Glasgow, Turín y Varsovia. Los rivales con los que se enfrentaron en cada una de las finales fueron el Middlesbrough, el Espanyol, el Benfica y el Dnipro. Los jugadores a destacar en estos años, Puerta y Maresca, Palop, M´bia y Banega.

Lo único que todo esto tiene en común es el Sevilla y sus victorias en finales europeas. Este año se vuelve a cambiar de fecha, de ciudad, de equipo, pero no de mes, 18 de mayo de 2016, la ciudad es Basilea, el rival el Liverpool y el futbolista está por determinar. En tan solo 90 minutos se sabrá si los hispalenses tienen que recordar este día o tienen que olvidarlo y quedarse con tantos otros. En 90 minutos los sevillistas sabrán si su equipo ha hecho historia o si su rival lo igualará siendo los dos únicos equipos con cuatro Uefas. Soria, Mignolet, Rami, Lalana, Banega, Coutinho, Gameiro, Sturridge… todos estos futbolistas y sus compañeros de equipos de equipo están a 90 minutos de seguir haciendo grandes a sus clubes o de caer en una histórica final.

Emery está dispuesto a dejar de ser el segundo entrenador que ha conseguido dos Uefas seguidas, para convertirse no solo en el único que ha conseguido tres, sino levantarlas de forma consecutiva. El vasco se lleva toda su artillería incluyendo a todos los lesionados, menos a Krohn Dehli. Para intentar esta gesta cuenta con un Gameiro en su momento más dulce desde que está en las filas del club sevillano; una banda derecha formada por dos laterales como son Coke y Marino que se entienden perfectamente; un Banega que necesita solo un segundo para pensar para crear el caos en el equipo rival; un Vitolo trabajador que no deja de luchar ni un solo balón; un centro del campo rocoso y con salida conformado por Krychowiak y N´Zonzi; una defensa fuerte con Carriço y Rami; un lateral que atacan y defiende de igual forma y con mucha intensidad como es Escudero; y un portero que ha crecido de forma exponencial como es el caso de David Soria.

​Klopp por su parte tiene un equipo muy fuerte en el ataque pero que baja varios escalones en defensa. Mignolet no parece que vaya a seguir siendo el guardameta de los reds el año que viene posicionándose por delante el sevillista Sergio Rico para suplirlo; Clyne es un lateral con ataque pero que no defiende especialmente bien; la pareja de defensas conformada por Lovren y Sakho son muy fuertes físicamente, pero, no son muy rápidos y es fácil mandarle balones a la espalda. Alberto Moreno es muy conocido por todos ya que salió de la cantera sevillana y defendió dos años la camiseta de su rival; Milner y Emre Can crean un centro del campo que roba el balón y empieza rápido el juego para su equipo con pases certeros; Lallana es el alma del ataque por banda del Liverpool con mucha velocidad y un ataque vertical. Coutinho y Firmino se cambian la posición de media punta y de interior derecho creando muchas jugadas de peligro y siendo los que llevan la batuta en el equipo inglés; por último, Sturridge se ha convertido en el referente en ataque tras la salida de Luis Suarez, con la ayuda de Origi que cada vez que sale se hace notar en el terreno de juego.

Choque de estilos

Emery se enfrentará a Jürgen klopp, la estrategia contra el Rock and Roll. El español basa su juego en contras y jugadas ensayadas que van minando al rival aprovechando las oportunidades que tiene de cara a portería. Por su contra el alemán no se rinde hasta el último minuto como ya demostró en varias ocasiones, la más recordada la eliminatoria contra el Dromund. Mientras que el vasco ha conseguido crear un equipo equilibrado y fuerte tanto arriba como abajo manejado por Ever Banega, Klopp se ha centrado en crear una maraña ofensiva que crea muchos huecos y deja KO a los defensas rivales, haciéndoles crear muchos huecos y con pases entre líneas que dejan solo a sus artilleros antes los guardametas rivales. Un juego con mucho toque que no da tiempo a colocarse a sus contrarios. Los puntos clave de ambos equipos se centran en el último pase al delantero y en la efectividad de este en el uno contra uno. Por líneas ambos equipos son parejos, aunque el Sevilla esté un escalón por encima en alguna de ellas. La portería del Sevilla es más segura que la del Liverpool, siendo Soria especialistas en la salida por alto; la línea defensiva hispalense es igual de fuerte que la del rival, pero más rápida; En centro del campo lo domina el polaco Krychowiak por encima de los demás; Banega tiene mayor visión de juego que Firmino y Coutinho, pero estos son dos y ganan en velocidad y tiros lejanos; por la banda Vitolo es más fiable y trabajador que Lallana, y Coke es un enamorado del área; en cuanto al ataque los dos delanteros son muy rápidos, Gameiro tiene una mayor efectividad y aceleración y Sturrdge una mayor altura y corpulencia, además de mucha clase a la hora de encarar al portero.

Emery dirigiendo a su equipo

Convocatorias

Liverpool:

Sevilla: Sergio Rico, David Soria, Beto, Mariano, Diogo, Coke, Andreolli, Pareja, Rami, Fazio, Carriço, Kolo, Tremoulinas, Escudero, Krychowiak, Cristóforo, Nzonzi, Luismi, Iborra, Banega, Vitolo, Curro Sánchez, Konoplyanka, Reyes, Juan Muñoz, Gameiro y Llorente.

Posibles onces

Liverpool