Pezzella: "Queremos ser un equipo regular, con identidad y que se vea desde fuera a qué juega"

Finalizada la pretemporada para los de Gustavo Poyet y a pocos días del comienzo de Liga, el zaguero verdiblanco Germán Pezzella, ha concedido una entrevista al club de Heliópolis para dejar claro el deseo y las ganas que tiene de seguir formando parte del cuadro bético.

“Hemos estado un tiempo importante haciendo hincapié en lo físico, pero han sido entrenamientos muy agradables porque el balón ha estado muy involucrado” El futbolista argentino de Bahía Blanca afronta su segunda temporada en el Real Betis y espera ser un fijo en el centro de la zaga como la pasada temporada.Como se ha visto en los entrenamientos, la pretemporada se ha caracterizado por la constancia y exigencia del técnico uruguayo y su cuerpo técnico: "Estamos contentos, los partidos amistosos han servido para ir agarrando cosas, ir soltándose y poner en práctica todos los conceptos tácticos que hemos trabajado detenidamente en el día a día".

En cuanto a los encuentros amistosos, Pezzella confirma que el equipo se ha ido adaptando a la idea de Gustavo Poyet. El argentino cree que el cuadro bético ha obtenido buenos números en pretemporada y ha transmitido buenas sensaciones. No obstante, el jugador piensa que hay que seguir mejorando en todas las líneas.

También ha querido hablar sobre el técnico uruguayo: "Sus ideas son distintas a las de otros técnicos que hemos tenido anteriormente. Hemos tratado de acoplarnos rápidamente a ellas, entenderlas y plasmarlas en el campo. Los amistosos han servido para ir viendo esta nueva idea en un grupo que también es nuevo. Se está comprobando que al técnico le gusta que estemos mucho en contacto con el balón y presionemos muy fuerte arriba. Él es claro cada día con su mensaje y nosotros tratamos de hacer lo que nos pide".

“Todos los partidos son diferentes” Poyet ha utilizado diferentes sistemas en distintos encuentros, dos o tres centrales. El central piensa que en muchos de los partidos van a tener protagonismo o en otros tendrán que estar replegados. Pezzella afirma que el mister insiste en tener compromiso con el compañero de defensa y ser once dentro del campo: "Los que estamos atrás tenemos que intentar darle a los compañeros de arriba el apoyo necesario y repartirnos entre todos la responsabilidad para que puedan estar tranquilos".

El argentino asegura que el técnico bético quiere que los jugadores tomen el riesgo de jugar siendo consciente de cuándo se puede y cuándo no. Por otra parte, el futbolista asegura que Poyet no es exigente a nivel individual, sino que exige a todos los compañeros de posición que se encarguen de la salida del balón por igual. También pide a los centrales que no ordenen desde atrás para que cuando tengan la pelota arriba no les pillen al contragolpe.

Además, Pezzella cree que la llegada de Mandi va a sumar mucho al cuadro verdiblanco: “En la posición de central va a haber una competencia buena, eso es lindo porque le hace a uno potenciarse y no relajarse. Todos vamos a tirar hacia adelante para jugar. Ya luego el míster decidirá a quién le toca y a quién no. Tanto Mandi como los otros compañeros van a llevar a que todos queramos superarnos cada día para tener la oportunidad”.

Sin embargo, el zaguero considera que no parte con ventaja respecto a sus compañeros: “Ahora hay un técnico nuevo, nos conocía de vernos en los vídeos, pero no había trabajado con nosotros a diario. Hay también muchos compañeros nuevos y arrancamos en la misma posición”. Pezella piensa que todos parten de cero y pelean por su puesto ya que el equipo se va formando en base a una nueva idea.

El jugador no se relaja al haber formado ya parte del club bético y asegura que se exige cada vez más y más: “El reto de querer superarse y ser un poco mejor todos los días está en cada uno. Más allá de que te lo exija el cuerpo técnico, si no te metes eso en la cabeza no sirve para nada. Voy a ser el primero que me voy a exigir como también lo hará el cuerpo técnico para que cada uno dé el máximo”. Pezella deja claro que no mira el pasado e intenta dar cada día más de sí mismo centrándose en mejorar a diario".

El central verdiblanco ha anotado un gol en la pretemporada pero piensa que los que están atrás están para ayudar más que para anotar goles y prefiere que “Además de Rubén, que siempre es el que más hace, hagan goles otros compañeros. Que Ceballos haga 7, Musonda otros 7 y Nahuel 8”.

También respondió a la pregunta elaborada por la afición de si será esta temporada el líder de la zaga: “Ojalá Dios lo quiera así, pero luego el técnico decidirá quién juega y quién tiene mayor protagonismo. Yo trabajo cada día para eso”. Los canteranos han tenido un papel fuerte en este periodo de preparación, sobre todo el central José Carlos: “Uno ha pasado por esta situación de dar sus primeros pasos en Primera División y a veces es necesario que alguien te marque ciertos aspectos para darse cuenta de algo que hay que mejorar. No soy quien para andar corrigiendo, pero tengo buena relación con José Carlos y ambos nos permitimos, tanto yo a él como él a mí, darnos alguna indicación dentro de la cancha. Es un ida y vuelta que ayuda”.

“Queremos ser un equipo regular, que tenga una identidad y que se vea desde fuera a lo que juega” El futbolista argentino asegura que el equipo apunta más alto que la temporada anterior y no quieren mirar para abajo.

La palabra Europa les trae muchos recuerdos a los aficionados béticos y mantienen la ilusión de volver a la competición: “Europa es una ilusión grande y un deseo que tenemos todos, pero hay que ser cautos. Estamos a punto de comenzar una nueva temporada después de trabajar desde julio con una idea nueva. Conforme vayan pasando los partidos iremos ganando en confianza y veremos a qué lugar podemos llegar”. Sobre las nuevas incorporaciones al equipo, Pezzella afirma que ha llegado gente muy trabajadora, con buenas capacidades y ganas de progresar.

"Si no tenemos confianza en nosotros mismos nadie la va a tener" En la primera jornada, los pupilos de Poyet tendrán que enfrentarse al FC Barcelona en una dura prueba. El argentino confirma que el equipo verdiblanco trabaja para tener una identidad, respetan los conceptos que les da el técnico y dan lo máximo de cada uno. El futbolista confía en sus compañeros y asegura que van a jugar como en un partido local.

Por último se le preguntó por la opinión del vestuario sobre el calendario del inicio de La Liga y asegura que no están pendientes de eso y sí de hacer una buena pretemporada y llegar bien al arranque: “Tratamos de no ponernos un parámetro de sumar un número determinado de puntos en las primeras cinco fechas en la que tenemos la visita al Camp Nou y el primer derbi, sino ir transcurriendo partido a partido".