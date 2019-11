Lucas Pérez: "Ha llegado el día del hasta luego"

Hasta luego. Con esas dos palabras se despidió el pasado viernes Lucas Pérez de la que fue su casa durante las dos últimas temporadas. A falta de escasos días para el cierre del mercado de fichajes veraniego se hizo efectiva la oferta del Arsenal, club inglés que pagó la cláusula del coruñés de un total de veinte millones de euros. Tras llegar al equipo de Tino Fernández por un millón y medio de euros, el de Monelos se va por un valor trece veces superior por el que llegó y se alza como el tercer jugador blanquiazul por el que más ingresa el club deportivista. Después de haberse despedido en una cena la noche anterior con el resto de sus compañeros y el cuerpo técnico, tocaba pasar por sala de prensa del Estadio de Riazor para despedirse del deportivismo acompañado de Tino Fernández, quien inició la rueda de prensa.

Tino Fernández: "Hacemos todos una operación buena"

El presidente comenzó dándole al delantero “muchas gracias por estos dos años de trabajo, de goles, de ilusión, de pasión, de alegrías, de tristezas, de disgustos, de todo. Dos años intensos, dos años que son muy importantes para el Deportivo y para el futuro del Deportivo y que hemos tenido la suerte de compartir con Lucas”. Tino continuó afirmando que la marcha del coruñés no supone un adiós, sino que es un “‘hasta luego’ porque Lucas siempre estará vinculado al Deportivo”. En cuanto a la operación económica que supone el traspaso del ya ex del Dépor, Fernández añadió que “todos hacemos una buena operación. El Arsenal se lleva a un grandísimo jugador. Yo estoy seguro de que va a triunfar y que va a tener grandísimo éxito. Para el Deportivo también es una operación muy importante. Si sumamos lo que ingresa el Deportivo y lo que ingresan otros clubes en los que Lucas ha jugado, pues prácticamentese multiplica el precio por diez en un plazo de dos años. Si sólo fuese la inversión económica, creo que es algo prácticamente inigualable e imbatible. Y aunque sea con ese dolor de que te gustaría mantenerlo, retenerlo y poderle dar nosotros lo que le puede dar el Arsenal, pienso que hacemos todos una operación buena”.

Lucas Pérez: "Estoy muy agradecido"

Una vez finalizadas las declaraciones de Tino, era el turno de palabra de Lucas Pérez. El momento de despedirse ante la grandísima afición del Deportivo que le ha seguido durante las últimas campañas. Afición que ha vuelto a ilusionarse con la entrada del delantero en el club y que lamenta su marcha. “Ha llegado el día del ‘hasta luego’. Para mí es un paso importante en mi carrera a nivel personal y a nivel profesional el marcharme, en este caso al Arsenal, que es un club que ha apostado muy fuerte por mí. Estoy muy agradecido, al presidente le tengo un gran cariño por todas las cosas que hemos vivido en este poco tiempo que llevo aquí. Darle las gracias a la directiva, darle las gracias a mis compañeros, darle las gracias a Richard Barral”. Estas fueron las primeras declaraciones del exdelantero del Dépor en la rueda de prensa, quien continuó diciendo que siempre va “a estar tremendamente agradecido por el cariño que me han dado porque por eso pienso que he jugado al nivel que he jugado, he dado lo mejor de mí, he sudado esta camiseta como siempre lo deseé”.

Lucas también habló sobre el malestar que le pudiera haber causado a parte de la afición herculina con su salida del club: “nadie por la calle me ha dicho absolutamente nada que no fuesen palabras de agradecimiento. Me han sacado carnets, ‘te deseo lo mejor’, ‘el Arsenal se ha ganado un nuevo seguidor más’. A nivel personal no he vivido eso de que la gente está molesta. Pienso que es una despedida muy buena donde siempre se deja la puerta abierta de mi casa. No voy a ser más deportivista ni menos deportivista por marcharme. Pienso que es una oportunidad única y a la gente que está molesta, ¿qué le puedo decir?. Si a ellos en su trabajo les saliera una oportunidad mejor donde pueden progresar y pueden crecer, si creo que no la cogerían y se quedarían en su otra empresa pues pienso que serían unos cínicos”.

En cuanto al futuro del Dépor, Pérez dijo que a partir de ahora “hay que olvidarse de Lucas. Lucas ahora mismo es pasado, es un jugador que ha jugado en el Deportivo. El Deportivo ha sido grande antes, es grande ahora y será grande. El Deportivo va a ser grande siempre. Lucas ahora es pasado, seguirá su camino y el Deportivo seguirá otro que espero que esté lleno de éxitos como un seguidor del Deportivo, aficionado que quiere a este club y a esta ciudad, como un coruñés más. Lo voy a seguir desde allí (Londres) con mi familia y estaremos apoyándolo”.

El delantero coruñés habló también sobre la posibilidad de volver a su casa blanquiazul en un futuro, ya que aún le quedan muchos años de fútbol en sus botas: “Esta es mi casa, nunca te voy a decir que no quiero volver al Deportivo, eso no se me pasa por la cabeza”. Igualmente, habló de su futuro, pero más inmediato, en el Arsenal: “La ilusión de poder jugar competiciones europeas, de pelear por títulos, de poder ir a la Selección, de crecer como jugador, de compartir vestuario con grandes jugadores como Ozil, Alexis Sánchez, Santi y Giroud. Las expectativas son las de jugar, de demostrar, sentirme orgulloso de haber salido de La Coruña y servir de ejemplo para muchos chavales”.