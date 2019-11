Lucas Pérez cumple 28 años

Lucas Pérez Martínez nació en A Coruña el 10 de septiembre de 1988. El futbolista empezó su andadura en el mundo del fútbol en el Victoria CF a los siete años, desde donde se fue al juvenil del Atlético Arteixo a los dieciseis. La calidad mostrada en Ponte dos Brozos hizo que el Deportivo Alavés, referente del fútbol base por aquel entonces, se fijase en el coruñés y lograra su fichaje. Pero en 2007, Pérez decide volver a su tierra. El SDC Órdenes y el Montañeros pelearon por hacerse con los servicios del delantero en edad juvenil y se produjo una duplicidad de ficha, pero finalmente la Federación Gallega le dio la razón al club ordinense y el jugador formó parte de sus filas toda la temporada.

Llegaron los 18 años, la edad de pasar a senior. Tercera División se frotaba las manos con Lucas, pero finalmente el de Monelos optó por irse a la cantera del Atlético de Madrid, donde disputó muchos minutos entre los equipos B y C del conjunto rojiblanco. A pesar de su buen hacer, no acababa de dar el salto al primer equipo y decidió poner nuevo rumbo dentro de la Comunidad de Madrid. Lucas firmó por dos temporadas con el Rayo Vallecano B. El año de su llegada jugó únicamente dos partidos con el primer equipo, que militaba en Segunda División y en el que no llegó a ver puerta. Las cosas cambiaron temporada siguiente. Con el filial (2ªB) marcó un total de cinco goles en catorce partidos, mientras que con el primer equipo marcó uno en cinco encuentros en los que salió cuatro veces como titular.

Búsqueda de oportunidades fuera de España

Debe de ser duro el tener que traspasar fronteras porque no acabas de triunfar en tu tierra. Lucas sabe lo que es eso. El Rayo subió a Primera, pero el coruñés no formaba parte de los planes de Sandoval. Ante la falta de oportunidades, el gallego decide poner rumbo a Ucrania tras firmar la carta de libertad por el club rayista en 2011. Su nuevo destino fue el Karpaty Lviv. La dura adaptación y las dificultades que Pérez se encontró el en extranjero no pudieron con él y logró debutar en Primera, disputar competiciones europeas y madurar tanto en el ámbito personal como futbolístico. Fue jugador revelación y obtuvo varios premios a nivel individual, por lo que los grandes equipos del país pusieron sus ojos sobre el delantero.

Lucas hizo las maletas para irse al Dinamo de Kiev, el mejor equipo de Ucrania. Pero nadie habla de las condiciones en las que viven sus futbolistas. Las cosas ya empezaron mal desde el principio. Lucas fue cedido al Dinamo el último día del mercado de fichajes de 2012, ya que no querían dejarlo ir libre a pesar de saber que no iban a renovarle el contrato. Una vez en la plantilla, el coruñés se encontraba en el medio de los intereses del presidente y del entrenador, quienes lo mandaron al filial y no dejaron que el delantero mostrase sus cualidades en el primer equipo como habían acordado. La situación en el equipo era tal que el propio Lucas ha reconocido varias veces que su estancia allí conforman los “cuatro peores meses de mi carrera”.

Todo trabajo tiene su recompensa. Y Pérez no iba a ser menos. El PAOK de Salónica griego fue el responsable de devolverle la ilusión al delantero coruñés. Tal y como apostaron por él desde el club griego, Lucas lo hizo con el equipo. Entre todas las competiciones nacionales e internacionales que jugaba el PAOK, Lucas jugó cincuenta y dos partidos y marcó doce goles.

El cumplimiento de un sueño

Numerosos viajes, búsqueda de oportunidades fuera de las fronteras y dificultades para adaptarse a equipos con situaciones complicadas tienen el leitmotiv de cumplir un sueño. Ese sueño es el de toda persona sea de la profesión que sea: ser profeta en su tierra haciendo lo que más le gusta. En el caso de Lucas, siendo futbolista y coruñés, es fácil saber cuáles eran sus máximas aspiraciones. Y lo consiguió. Pérez llega al Deportivo de La Coruña en calidad de cedido en el mercado de veraniego de la temporada 2014/15 desde Grecia. El delantero debuta en Liga con la elástica blanquiazul el 19 de octubre de 2014, tras perderse las siete primeras jornadas de la competición por lesión. Lo hizo frente al Valencia en el Estadio de Riazor marcando el dos a cero en el minuto 43. Lucas volvió a resentirse de la lesión a lo largo de la temporada, por lo que no pudo jugar todo lo que le hubiera gustado con el club herculino. Aún así, le dio tiempo a jugar veintiún partidos y anotar seis goles entre los que destaca uno de ellos por encima de los demás. El gol anotado en la última jornada el Camp Nou que valió una salvación para el equipo de Víctor Sánchez del Amo.

Una permanencia y una temporada después tocaba volver al PAOK. El sueño de Lucas de jugar en su casa tan sólo duró un año. Quizás, con suerte, algún día podría volver a defender la camiseta del Deportivo. Pero el delantero sabe que la suerte es de quien la busca. Y así fue. Tras dos partidos y dos goles en competiciones internacionales con el club griego, Lucas volvió a casa. Lo hizo en propiedad por cuatro temporadas por un valor de 1’5 millones de euros. Debido a las buenas sensaciones cosechadas en su primera estancia en el Dépor, todo el mundo confiaba en que haría una buena campaña en su retorno. Estaban en lo cierto, pero Lucas iría más allá. El gallego sorprendió a la afición con unos buenísimos números que nadie esperaba y superó las más altas expectativas.

36 convocatorias. 36 partidos jugados. 35 veces titular. 3139 minutos. 101 recuperaciones. 85 disparos a puerta. 17 goles. 8 asistencias. Participa en 25 de los 45 goles del equipo. Iguala a Bebeto marcando en siete jornadas ligueras seguidas. Cuarto goleador español de La Liga. Marca diez goles en la primeras catorce jornadas igualando los números de Makaay. ‘Premio BBVA’ como mejor jugador de La Liga en el mes de diciembre. Todo son buenas palabras para la temporada de Lucas Pérez, el jugador revelación de La Liga. Además de todo esto, vuelve a aparecer en el partido decisivo de la salvación. Anota el cero a dos en el Madrigal que certifica al Dépor como ganador de los tres puntos frente al Villarreal y lo salva matemáticamente del descenso. Otro gol de Lucas para la historia del deportivismo.

La reivindicación de Lucas es oída en Inglaterra

Los espectaculares números del coruñés en el Deportivo no hicieron más que llamar a las puertas de toda Europa. Muchos fueron los equipos que sonaron como nuevos destinos del de Monelos. Villarreal, Sevilla, Everton o Paris Saint-Germain fueron algunos de los rumores que se escucharon con más fuerza, pero finalmente el delantero puso rumbo al Arsenal de Wenger. A falta de escasos días para el cierre del mercado de fichajes veraniego se hizo efectiva la oferta del club inglés, que pagó la cláusula del coruñés de un total de veinte millones de euros. Tras llegar al equipo de Tino Fernández por un millón y medio de euros, el de Monelos se va por un valor trece veces superior por el que llegó y se alza como el tercer jugador blanquiazul por el que más ingresa el club deportivista.

En el Arsenal comparte vestuario con grandes jugadores como Giroud, Alexis Sánchez, Santi Cazorla, Ozil, Mustafi o Ramsey. Todos ellos, junto con el coruñés, afrontan en el día de hoy la jornada cuatro de la Premier Legue frente al Southampton a las 16.00h. De momento, solo Wenger sabe si Lucas debutará con la camiseta de los gunners el día de su veintiocho cumpleaños.

¡Felicidades, Lucas!