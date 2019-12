Fran Escribá: "Esperamos el apoyo y la ayuda de nuestra gente"

El Villarreal recibira la visita este miércoles en la vuelta de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey a la Real Sociedad. El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que el equipo amarillo confía plenamente en conseguir la remontada para poder seguir superando rondas en la Copa del Rey. El Villarreal buscara la remontada mañana en el Estadio de la Cerámica a las 19:00. La Real Sociedad logró un resultado de 3-1 en el partido de ida de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey en el encuentro disputado en Anoeta: “Es un partido muy importante, definitivo para nosotros. Tenemos confianza de que podemos pasar si hacemos un gran partido. Vamos a jugar con el mejor once posible intentando darle la vuelta a la eliminatoria. Si salimos con una gran intensidad podremos darle la vuelta, pese a que nos enfrentamos a un magnífico rival”.

Para el técnico valenciano, el punto clave del partido de mañana es mantener la concentración durante todo partido, ya sean 90 o 120 minutos: “Estamos mentalizados para defender fuerte y sabemos que aunque encajemos tenemos potencial suficiente para marcar tres goles. La diferencia en el partido de ida estuvo en la eficacia. Ahora cuando tenemos que remontar la eficacia es muy importante. No hay que precipitarse porque la diferencia no es tan grande y no hay que buscar la heroica. Pensamos en ganar, pero no debemos salir obsesionados”.

Fran Escribá se ha mostrado muy ilusionado con hacer un gran papel en la Copa del Rey: “Me encantaría seguir en la Copa del Rey. Es una competición corta y el desgaste no es muy grande. Me ilusiona a mí, al club y a los jugadores. Nos tocó un sorteo difícil, pero tenemos mucha ilusión. Me daría mucha rabia no pasar”.