Owona: "Mi objetivo es seguir creciendo en cada partido"

Lucien Owona se convirtió el pasado sábado 22 de julio, en el octavo fichaje de la UD Almería de cara a la próxima temporada. El camerunés ya se ha incorporado a la disciplina del club andaluz y, además, ha hablado para UDA Radio sobre su fichaje por el club andaluz.

El defensa procedente del Alcorcón, comenzó aludiendo a sus expectativas en esta nueva etapa que afronta: "Lo que quiero es seguir creciendo como futbolista, y jugar y ganar muchos partidos esta temporada, ayudando al equipo a tirar para arriba".

El nivel de Owona físicamente no es el mejor en la actualidad, aunque el zaguero asegura que estará a plena disposición en muy poco tiempo: "Durante las vacaciones estuve entrenando un poco pero yo creo que dentro de una semana estaré a tope".

La faceta goleadora del camerunés, es una de las causas de su fichaje por la UD Almería, a la cual se refiere de la siguiente forma: "He metido algunos goles. Tengo que trabajar en este aspecto también para ayudar al equipo a meter más goles, ya que eso también es importante, que los centrales aportemos goles al equipo".

El deseo de seguir creciendo, es uno de sus objetivos: "Cada partido, me miro dentro, y pregunto lo que he fallado. Intento corregir para que en el próximo eso no pase, eso te hace crecer cada partido, cada temporada".

Lucien Owona añade que le gusta hablar solo en situaciones determinadas en el terreno de juego: "Para ordenar, me gusta hablar cuando es algo clave. No me gusta estar encima del compañero, chillando, pero cuando es algo clave, y siento que puede pasar algo en la jugada, ahí sí hablo, cuando es necesario".

"Por mi parte, en el sacrificio, no hay problemas"

La afición almeriense, pide esfuerzo y sacrificio, cualidades que el camerunés asegura que van consigo: "Es normal, en cada trabajo se pide compromiso. En ese aspecto, no creo que haya problemas. Por mi parte, en el sacrificio, no los hay".

Además, comenta cómo ha sido su llegada a Mijas, donde el cuadro dirigido por Luis Miguel Ramis se encuentra en pretemporada: "Bien, hay alguno que yo conocía, alguno con el que he jugado en contra. Estamos bien, y con Nano que lo conozco desde hace años. De momento, estoy bien aquí. Intentaré ayudar a los compañeros, porque creo que un equipo es una familia"

Por último, Owona habló sobre la dificultad de la categoría de plata: "Es muy difícil. Es muy complicado ganar tres partidos seguidos. Los equipos que lo hacen son los que aspiran a ascender a Primera. Es una categoría muy difícil, los partidos se juegan con los detalles. Hay que estar concentrado en todos los partidos y sobre todo aprovechar las ocasiones que tienes".

Avalado por Corona e Ibán Andrés

El director deportivo de la UD Almería, Miguel Ángel Corona, ha sido uno de los principales culpables de la llegada de Lucien Owona al conjunto rojiblanco.

El talaverano ha comentado cuáles han sido las razones para acometer el fichaje de Owona: "Tiene centímetros, también zancada, contundencia, como se exige en esa parcela del campo, y esperemos como a cualquier otro compañero, que venga a sumar, que esas cualidades que él tiene sean cosas que suban el nivel del equipo y que vayamos sumando aspectos del juego, que para nosotros será lo más importante".

"Individualmente los jugadores serán contundentes"

La contundencia es el objetivo principal de la defensa rojiblanca: "Eso buscamos obviamente con nuestros defensores. Al final, es su principal tarea, y confiamos en que Lucien nos sume en ese aspecto a lo que ya tenemos y consigamos armar un bloque que defensivamente también se muestre fuerte porque individualmente los jugadores serán contundentes".

Lucien Owona, demuestra un gran juego aéreo, clave para Luis Miguel Ramis: "Al final también es un aspecto que tienes que dominar, la Segunda División te lleva a esa exigencia, tanto en pelota parada como en el juego directo, y siempre es importante dominar en ese sentido el juego".

La UD Almería necesita cerrar alguna incorporación más. Sobre este tema, Miguel Ángel Corona ha añadido que a lo mejor la semana que viene vuelven a presentar alguna cara nueva.

Por último, se acercó al micro del medio de comunicación del club almeriense, el máximo culpable del nombrado fichaje, Ibán Andres.

El trabajo desde las oficinas de la entidad andaluza no se detiene: "Ahora son fechas de mucho trabajo de despacho. De vez en cuando hay que salir para ver algún partido de pretemporada, como hicimos el sábado, pero la verdad es que casi todo el tiempo nos lo tiramos en el despacho".

"La faceta más fuerte que tiene, es el juego aéreo"

Por último, el directivo de la UD Almería declaró sobre Owona: "A mí, del jugador, lo que más me sorprende es que no nota el cambio de categoría, de Segunda B, a Segunda División. Es cierto que en la segunda vuelta el año pasado en el Alcorcón no nota el cambio de categoría e incluso el mejor partido que hace es el de Copa del Rey frente al Alavés. Esperemos que nos pueda valer tanto en Segunda como en Primera División". El central de origen camerunés, tiene "una envergadura bastante grande" y es "bastante atlético", comenta Ibán Andrés.

Es por ello que el almeriense confía en el fichaje de Lucien Owona, y así lo expone: "Pese a tener bastantes centrales, creemos que es un jugador que puede sumar bastante en la plantilla. Quizás su faceta más fuerte que tiene es el juego aéreo, la envergadura que tiene, pese a ser un jugador alto es bastante rápido a los espacios y si el equipo decide apretarle arriba al contrario con espacios a la espalda, no va a sufrir. Viene a complementar bastante los centrales que tenemos ya".