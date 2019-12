Pichu Cuéllar: superación constante

El ahora portero “pepinero” puede decir que además de la espléndida marcha de su equipo, el CD Leganés, ha compartido durante varias jornadas la condición de portero menos goleado de Europa junto al guardameta del FC Barcelona, Ter Stegen. Pero no todo ha sido coser y cantar durante su carrera.

Inicios

Empezó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde en 2004 consiguió subir al primer equipo, con tan solo 20 años. Edad temprana, que auguraría una buena carrera de un portero, al que no le han regalado nada. Durante estas tres temporadas no gozó de grandes oportunidades en el equipo madrileño, el entonces entrenador atlético César Ferrando le hizo debutar en 2005 contra el Lorca en Copa del Rey. También, tiempo después estrenó titularidad contra el Getafe en la Liga Española. Vivió a la sombra de Leo Franco durante las siguientes dos temporadas, por lo que en 2007, se fue en calidad de cedido durante una temporada al SD Eibar, en aquel momento estaba en una edad que debía explotar ya que en el Atlético de Madrid, no encontró esa regularidad que todo futbolista quiere. Jugó esa temporada en Segunda División, pero eso le sirvió para que una temporada después en la 08-09, fichase por el Sporting de Gijón, equipo que ha estado hasta el pasado verano, un total de nueve temporadas.

Fuente: Atlético de Madrid

Sporting de Gijón: su casa

El portero al irse a Asturias, parecía que iba a tener unas temporadas donde disfrutaría del fútbol. Pero como se ha dicho, este portero luchó mucho para llegar donde ha llegado. No empezó su aventura en Gijón como todo el mundo esperaba ya que las do primeras temporadas estuvieron marcadas por las lesiones y las recaídas, esa parte oscura que ningún futbolista quiere vivir. Debutó en la jornada cinco de esa misma temporada, ante el Villareal, donde perdieron 0-1. Más tarde, la mala suerte se adueñó de Cuéllar, ya que el 14 de Diciembre de ese mismo año, tras un choque con el entonces jugador del Athletic de Bilbao, Gurpegui, le provocó la rotura de peroné en su pierna derecha. Esto le tuvo cuatro meses en el dique seco, lo que provocó que en esa primera temporada no consiguiese hacerse con la titularidad debido a las lesiones.

Después de recuperarse, empezaba una vida nueva en Gijón para él. Jugó dos partidos de Copa del Rey, y cuando parecía que todo iba viento en popa para hacerse indiscutible en el once inicial, llegó otra vez la mala suerte. Se rompió en un entrenamiento los ligamentos de su rodilla, lo que le tuvo toda la temporada en el ostracismo, sin disputar ningún minuto. Llevaba dos temporadas en el Sporting de Gijón, pero sin pena ni gloria.

Empezó asi su tercera temporada en Asturias, empezó como suplente de Colinas, y gozó únicamente de cuatro partidos como titular, momentos difíciles para un portero que con 25 años, no había encadenado apenas partidos de titular en tres temporadas. Hasta la jornada decimoséptima no jugó apenas, y a partir de ahí encadenó doce partidos de titular, lo que hacia presagiar que por fin las lesiones le iban a respetar, pero no fue así. En la jornada veintiocho, volvió a lesionarse, una rotura de fibras, que le apartó una vez más del equipo y de la posibilidad de hacerse un hueco en el once titular.

Ya en la temporada 11-12, dura para todos los sportinguistas, ya que fue la temporada donde descendieron a segunda, el guardameta extremeño, jugó apenas un partido como titular en La Liga. Este año, su cuarto, iba a suponer un punto de inflexión para el portero, ya que a partir de la temporada 12-13, por fin le respetaron las lesiones tan seguidas que había tenido durante las temporadas pasadas, y consiguió con el Sporting en Segunda División, erigirse como portero titular. En las tres temporadas siguientes, jugó un total de 99 partidos jugados, además de conseguir en la temporada 14-15, el ansiado ascenso una vez más a Primera División con el Sporting de Gijón, consiguiendo también el Trofeo Zamora y el de mejor portero de Segunda. Un regalo, después de siete temporadas en Gijón, con más lesiones que partidos, pero donde un “guerrero” como Cuéllar consiguió salir adelante.

En la siguientes y últimas dos campañas defendiendo al Sporting, contó todos los partidos por titularidad, fue un icono del equipo, donde pudo vestir la camiseta rojiblanca en un total de 211 ocasiones, 100 de ellas en Primera División. Convirtiéndose así, en el tercer portero con más partidos en la historia del Sporting. Solo tiene por delante a dos mitos como son Castro con 316 y Ablanedo, con 399. Solo las lesiones, le impidieron disputar aún más partidos con la malla rojiblanca. Tras un nuevo descenso con el Gijón, puso punto y final a su aventura en Asturias, rescindiendo su contrato y empezando una nueva aventura en el CD Leganés, ya como portero experimentado, con 33 años.

Fuente: Sporting de Gijón

CD Leganés: le gustan los retos

Fichó este pasado verano por el CD Leganés, equipo que solo llevaba una temporada como experiencia en la Primera División Española. Tenía además un portero que le iba a hacer competencia, como es Serantes, ídolo del ascenso del Leganés a la máxima categoría, y que no le pondría las cosas fáciles. Pero como ya dijo él: “Había llegado a una situación en mi ex equipo en la cual no podía dar más de lo que di. Soy una persona que quiero y necesito crecer en todo momento y ayudar. A mí me encanta ayudar. Estoy con una disposición enorme. Allá dónde me toque lo intentaré hacer lo mejor posible. Vengo a crecer y a que mis compañeros me hagan mejor" esto es lo que dijo en su presentación.

Ya presagiaba que esta temporada podía ser una temporada histórica para los pepineros, ya que iba a ser la temporada de la consolidación del “Lega” en Primera. No tuvo miedo a luchar por ser titular ante Serantes, que calificó esta lucha como “ una competencia muy sana” y dijo lo siguiente: “ No voy a competir con él, vamos a intentar ayudarnos al máximo y poner nuestro trabajo a disposición del equipo”. A las pruebas hay que remitirse, ya que se hizo con la titularidad absoluta en la competición doméstica, y cuajando 900 minutos ( 10 jornadas) para enmarcar, ya que solo ha encajado hasta la fecha cinco goles, y hasta el último partido contra el Sevilla FC, compartía con el guardameta “culé”, Ter Stegen, el título de portero menos goleado de Europa con tan solo tres goles, algo histórico en un club como el CD Leganés.

Fuente: CD Leganés

En definitiva, puede que no haya sido el portero que parecía que iba a ser cuando empezó en el Atlético de Madrid pero si que gracias a su afán de superación y entrega, ha llegado a donde está y disfrutaremos de Pichu Cuéllar más temporadas, y quien sabe si viendo al “Lega”, en competiciones Europeas. Sería el "culmen" a una carrera de altibajos, que ha disfrutado de la regularidad, en sus últimas temporadas.