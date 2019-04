Sarabia: “La forma en que se fue Vitolo de mí no va a salir”

De banquillo a estrella. Pablo Sarabia sigue calando en los corazones de la grada sevillista gracias a su esfuerzo. El madrileño se encuentra en su segunda temporada en Nervión con un rol muy destacado gracias a sus buenas actuaciones. Su puesto es uno de los más competidos, el Sevilla tiene cuatro extremos, pero Sarabia parece ser un fijo últimamente en los esquemas de Berizzo. Dos goles y una asistencia en 538 minutos avalan al madrileño.

Rotaciones, su rol y la Selección

Si algo está caracterizando al Sevilla de Berizzo son las constantes rotaciones. Sarabia ha dicho que "la continuidad es un factor determinante porque todos queremos jugar y nos sentimos mejor jugando varios partidos seguidos, tanto en confianza como en forma física". El extremo sevillista reconoce que es un jugador que necesita disputar varios partidos para volver a rendir.

Esto puede solucionarse gracias a su polivalencia. Sampaoli descubrió en él que puede jugar en varias posiciones: "Si el Sevilla me necesita en una posición ahí estaré, aunque me guste más una demarcación concreta, el equipo está por encima de uno. Sampaoli también me hizo jugar en varias posiciones y eso me lo tomo como que los entrenadores tienen mucha confianza en mí, quiere decir que cada día me hago más completo como futbolista" ha declarado el madrileño.

Preguntado acerca de la mala racha que el equipo ha pasado y de lo difícil que se plantea este año la clasificación para Champions, Sarabia ha sido tajante "Claro que nos gustaría estar más arriba, pero tenemos margen de mejora, la plantilla tiene jugadores y calidad para hacerlo".

Debido a su gran comienzo de temporada ha despertado el interés de algunos clubes europeos. Pero no sólo de ellos, sino también del seleccionador nacional, Julen Lopetegui. Sarabia lo sabe y dice que "Yo he tenido la fortuna de estar con la sub-21 y ahora sé que formo parte de la llamada pre-selección (...). Sé que Lopetegui está contento con mi trabajo y sé cuál es el camino que debo seguir".

El esquema de juego

"Hemos pasado una mala racha fuera de casa y este Sevilla trata de hacer las cosas mejor en defensa" ha declarado Sarabia. Sobre el juego actual de su equipo, ha declarado que "Este Sevilla tiene bandas rápidas y técnicas, jugadores que aportan de maneras distintas, dos delanteros de cortes diferentes y muchas variantes en la mediapunta".

Uno de los temas tabú de este Sevilla está siendo la delantera, en especial el fichaje de Muriel. Sarabia piensa que no hace falta otro delantero y que "Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a sus puntos fuertes". Preguntado acerca del peso de Muriel, el madrileño ha declarado que "Su constitución es así, Luis es un profesional y hace todo lo posible para estar de la mejor forma. Todos los vemos muy rápido y mientras rinda él sabrá cómo se encuentra mejor, si bajando o manteniendo su peso". También ha dicho Sarabia que no le pesa su precio y que "Lo veo tranquilo y con confianza en poder jugar más de lo que lo está haciendo, está trabajando bien".

Fuera de casa, Vitolo y la afición

La afición sevillista sabe que no es lo mismo jugar fuera que en casa. El fortín del Ramón Sánchez Pizjuán lleva casi un año sin conocer la derrota. Y Sarabia también lo sabe, por lo que quiere tranquilizar a su grada. "Todos los equipos cambian dentro y fuera, normalmente varían las formas de jugar" y además piensa que "El calendario que hemos tenido fuera ha sido complicado y eso hay también que tenerlo en cuenta".

Sarabia cree que el vestuario es un apoyo continuo. "Yo he tenido la fortuna de aprender de hombres tan importantes como Carriço o Pareja (...). Se fueron Iborra, Coke y Vitolo, pero aquí todos nos intentamos ayudar y yo trato de asistir en todo lo que pueda a los nuevos". Y hablando de Vitolo, Sarabia ha querido mandar un mensaje tranquilizante a su afición. La cláusula de 18 millones es muy suculenta y él lo sabe, pero el madrileño ha dicho que "Pueden estar tranquilos, que la forma en que se fue Vitolo de mí no va a salir. No voy a irme de aquí de esa forma ni mucho menos, sobre todo porque yo soy feliz en el Sevilla".

Sarabia reconoce que uno de los momentos más emotivos que ha vivido en Sevilla fue en el último partido en casa. "El otro día salí ovacionado del estadio y se me puso la piel de gallina, fue algo que no lo voy a olvidar en toda mi vida". Por cosas como esta Sarabia cree que afición y jugadores deben cogerse cariño "Creo que deben hacerlo (los aficionados) igual que los futbolistas tenemos que cogerle cariño a los clubes en los que estamos". Para cerrar ha declarado que "El Sevilla, este Sevilla, lo que debe hacer es conservar jugadores y hacer un buen bloque para crecer más".