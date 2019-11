Previa Real Sporting - Cádiz CF: en busca de la reafirmación

Después de más de nueve años de ausencia, regresa uno de los clásicos del fútbol español. Con el último precedente de 2008, Sporting de Gijón y Cádiz CF se verán las caras en el mítico estadio El Molinón con tres puntos en juego muy importantes: los locales solo piensan en la victoria como modo de reengancharse a la zona de ascenso tras dos encuentros consecutivos sin ganar; los visitantes, justo al contrario, cuentan sus dos anteriores compromisos por victorias y llegan a tierras asturianas con el objetivo de prolongar su buen momento de forma y soñar con cotas más altas. Las aspiraciones de uno y otro se medirán este domingo a partir de las 20:30 horas, en uno de los duelos más atractivos de la decimoquinta jornada de LaLiga 1|2|3.

Tres puntos para no descolgarse

Una sola victoria en las últimas cinco fechas es un bagaje más bien pobre para uno de los máximos favoritos al ascenso. Recién descendido de LaLiga Santander, no entra en los planes del Sporting dormitar demasiado tiempo en la categoría de plata de nuestro fútbol, pero LaLiga 1|2|3 es de todo menos sencilla y pese a un buen arranque y ocupar las primeras plazas de la tabla, no está encontrando regularidad en las últimas semanas. Los de Paco Herrera arrancan la jornada quintos con 23 puntos tras seis victorias, cinco empates y tres derrotas, con 18 goles a favor y diez en contra (curiosamente los mismos que ha encajado su rival de este domingo).

El Sporting, uno de los grandes candidatos al ascenso | Foto: Jorge Ropero (VAVEL)

En su feudo, el cuadro asturiano aún no sabe lo que es perder aunque los resultados se encuentran muy parejos entre victorias (cuatro) y empates (tres), el último de ellos la semana pasada ante el Real Valladolid. Y eso que todo pintaba de rojo y blanco porque ya a los cinco minutos ganaba el Sporting con un gran cabezazo a gol de Scepovic, pero el partido se terminaría haciendo largo para los de casa y entrado el último cuarto de hora Luismi hacía volar dos puntos de El Molinón firmando el definitivo empate a uno.

Siguiendo el ejemplo del año pasado

El Cádiz busca emular la racha que la campaña pasada le levantó hacia los puestos de playoff

Ocho jornadas sin ganar, desde el Oviedo hasta el Rayo Vallecano, fueron demasiadas para un Cádiz que el año pasado acostumbraba a su afición a celebrar más que a lamentar. Pero por fin, la victoria llegaba hace dos semanas en Almería (0-2) y también Carranza presenciaba el segundo triunfo del equipo como local ante el Reus (1-0). Seis puntos de una tacada para guardar distancias con el descenso e intentar repetir la hazaña de la campaña anterior: un equipo que parecía abocado al descenso terminó peleando con los más grandes de la categoría por hacerse un hueco en la élite.

No será fácil seguir con la dinámica porque ahora toca visitar una de las plazas más complicadas de LaLiga 1|2|3, aunque lo hace con un cierto margen de tranquilidad: en mitad de tabla, con 20 puntos (cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas) y diez tantos anotados y diez encajados, los amarillos guardan, al arranque de la jornada, un margen de siete puntos con las posiciones de descenso. Fuera de casa el equipo de Álvaro Cervera es uno de los mejores de Segunda con un empate y tres victorias logradas en siete partidos, la última de ellas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde el Cádiz se impondría por cero tantos a dos merced a un doblete de Salvi Sánchez.

Un oponente complicado para el Cádiz

Una sola victoria del Cádiz en El Molinón

El Molinón no es el escenario más sencillo ni el Sporting el rival más propicio para el Submarino Amarillo, donde en general guarda malos recuerdos de sus anteriores experiencias. El historial de enfrentamientos se decanta de forma muy clara para los rojiblancos, con un total de 26 victorias a su favor frente a las solo nueve del Cádiz y diez empates en 45 encuentros oficiales. En suelo asturiano la balanza está aún más desequilibrada, con solo una victoria amarilla y que no se produce desde la temporada 1968/69 cuando ambos competían en Segunda División.

El último precedente es de la temporada 2007/08 en Segunda y, como de costumbre, se saldó con triunfo local con tantos de Kike Mateo (en dos ocasiones), Luis Morán y Diego Castro, anotando para los visitantes Gastón Casas y Dani. En la segunda vuelta de la competición los de Manolo Preciado asaltaban Carranza con un tanto de Diego Castro a la hora de juego. En ese Sporting se encontraba el actual delantero cadista David Barral y junto con él terminaría logrando el ascenso a la máxima categoría, mientras que esa temporada resultaría fatídica para los de la Tacita de Plata con descenso a Segunda B incluido.

Declaraciones

Paco Herrera, técnico local, admitió que este domingo su equipo tiene que ir únicamente a ganar, pero recordó que la diferencia con los puestos altos es muy corta: “Estamos a tres puntos del líder y eso no es mucho. Lo importante es no perder". Sobre el Cádiz, lo definió como un equipo con "una defensa firme, dos mediocentros de trabajo, y luego cuatro jugadores arriba, sobre todo las dos bandas son dos balas". No tiene dudas en el modo en que planteará el encuentro: "Van a tener poco el balón, tienen la idea que hemos tenido nosotros hasta ahora, que es defender bien y tener un ataque rápido".

Imagen de Paco Herrera en una sesión de entrenamiento | Foto: Onely Vega (VAVEL)

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, habló sobre el momento de forma del rival, considerando que el tener más urgencias por ganar le hace más peligroso: "Me preocupa la mala racha que llevan. Las urgencias no son buenas, pero hay equipos que se vienen arriba". Es consciente de que es uno de los mejores equipos de la categoría y que no será fácil derrotarlo en su feudo: "Me cuesta ver al Sporting sin ganar varios partidos en casa, aunque nosotros vamos a intentarlo”. Y sobre la forma de afrontar el encuentro, Cervera anunció que intentarán ser el Cádiz de siempre: "Nosotros no cambiamos. Podemos cambiar un mediapunta , mover un poco a los mediocentros, pero la idea es la misma, ser un equipo sólido y tener rapidez arriba".

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos

Isidro Díaz de Mera Escuderos, de 28 años y del comité territorial castellano-manchego, será el encargado de impartir justicia este domingo. En su segunda temporada en la división de plata, lleva dirigidos siete encuentros, habiendo mostrado 43 tarjetas amarillas (6,14 de media por encuentro) y tres rojas (promedio de 0,43). Será la primera vez que se cruce con el conjunto asturiano mientras que ya ha dirigido en cinco ocasiones anteriores al equipo amarillo, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota para los cadistas, aunque de los dos encuentros a domicilio ninguno se saldó con triunfo (un empate y una derrota). Esta campaña ya le dirigió el duelo que le enfrentó al Alcorcón en Carranza y que acabó en tablas (0-0).

Partidos de Díaz de Mera con el Cádiz Temporada Competición Resultado 2015/16 Segunda B (fase de ascenso) Cádiz 1-0 Racing de Santander 2016/17 Segunda A Cádiz 1-0 Numancia 2016/17 Segunda A Real Oviedo 2-1 Cádiz 2016/17 Segunda A Sevilla Atlético 3-3 Cádiz 2017/18 Segunda A Cádiz 0-0 Alcorcón

Díaz de Mera dirigiendo el Almería - Alcorcón de la pasada campaña | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Convocatorias y posibles alineaciones titulares

En esta ocasión, más problemas tendrá Paco Herrera que su homólogo para confeccionar su equipo. Jugadores importantes como Alberto Lora, Álex López y, sobre todo, Sergio Álvarez, no estarán a disposición de su míster. El principal problema estará precisamente en la medular, donde solo contará con Bergantiños y Rachid, pero el segundo ha venido disfrutando de pocos minutos y es bastante posible que para el otro mediocentro prefiera reconvertir a Moi Gómez.

Convocatoria Real Sporting: Whalley, Xandao, Álex Bergantiños, Barba, Michael Santos, Rachid, Castro, Carmona, Mariño, Rubén García, Canella, Isma López, Stefan Scepovic, Quintero, Viguera, Pablo Pérez, Moi Gómez, Álex Pérez, Jordi Calavera.

Por otro lado, Cervera solo tendrá las bajas de Khalifa Sankaré, lesionado desde la pretemporada y sin una fecha concreta de regreso, y de Rafidine Abdullah, que ya se perdió los partidos ante Almería y Reus y tampoco ha llegado a tiempo para este fin de semana. Tampoco están en la convocatoria Kecojevic y Rubén Cruz, aunque en estos casos por decisión técnica.

Convocatoria Cádiz CF: Cifuentes, Rubén Yáñez, Carpio, Servando, Marcos Mauro, Lucas Bijker, Mikel Villanueva, Garrido, José Mari, Aitor García, Álex Fernández, Álvaro García, Alberto Perea, Salvi Sánchez, Carrillo, Dani Romera, Moha Traoré y David Barral.