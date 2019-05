'L'Equipe' elige a cuatro jugadores madridistas para el once ideal del año 2017

Como motivo de la llegada del nuevo año 2018, el diario francés 'L'Equipe' ha publicado su once particular en el que encuadran a los mejores futbolistas en el pasado año 2017. En esta lista, es el Real Madrid el equipo más favorecido al estar representado por cuatro jugadores de su plantilla. Cuatro buques insignia del conjunto blanco y del fútbol mundial, que han ayudado en gran parte a los éxitos colectivos del club en un año que ha sido el más victorioso de la historia para los merengues, al haber conseguido cinco títulos de seis posibles (Liga, Champions, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubes), sin duda un año que nunca podrán olvidar los madridistas.

Es mérito de toda la plantilla madridista la consecución de todos estos logros, pero el diario 'L'Equipe' ha querido hacer una mención especial a futbolistas como Marcelo, Sergio Ramos, Modric y Cristiano Ronaldo, nombrándolos como mejores de su posición en todo el mundo al incluirlos en el mejor once del año.

Así, se destacan las labores de los capitanes del equipo: En primer lugar, Sergio Ramos, que es el jugador que más votos ha conseguido para ocupar su posición (406 votos), el central ha realizado una de sus temporadas más importantes y espectaculares tanto en defensa como en ataque, ejerciendo una implacable labor defendiendo la portería madridista en la que llegó incluso a derramar su propia sangre en alguna ocasión, y apareciendo como salvador cuando el equipo más lo necesitaba para culminar remontadas imposibles que hoy en día aún se recuerdan. Como capitán, alzó los cinco títulos conseguidos para levantar al Real Madrid a lo más alto del fútbol mundial.

Seguidamente, Marcelo, que ha demostrado ser el mejor lateral izquierdo del mundo, así también lo han considerado los votantes de 'L'Equipe'. El brasileño es un timón fundamental en la banda izquierda que aporta una gran fuerza física en ataque, además, su desborde, sus regates y la multitud de centros de calidad al área rival que cada partido siempre proporciona, han sido de seguro varios de los motivos por los que Marcelo se encuentra en tan prestigioso once mundial.

Sin embargo, no es solo la defensa madridista la que se ha visto galardonada al ser incluida entre los once mejores jugadores del mundo para 'L'Equipe', el centrocampista Luka Modric es otro de los jugadores que no podían faltar para representar al conjunto de Zidane. El croata, siendo elegido con 361 votos, es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo y así lo ha confirmado 'L'Equipe', desde que fichó por el Real Madrid en verano de 2012 de la mano de José Mourinho, Luka necesitó una temporada para poder demostrar de todo lo que es capaz en el centro de operaciones: Su creatividad, salidas de balón, asistencias, cambios de sentido, golpeos precisos con el exterior de su pie derecho, buen golpeo en distancias lejanas y su perfecta asociación con Toni Kroos han sido muchas de las causas por las que el croata se encuentra en el once ideal de 2017.

Y como era de esperar, el hombre del año 2017 también se encuentra entre estos jugadores y también viste de blanco: Cristiano Ronaldo, cuya capacidad goleadora es indiscutible, ha sido nombrado como integrante del mejor once 2017, y no es solo 'L'Equipe' quien ha galardonado al portugués con trofeos individuales durante el pasado año. Con trofeos como su quinto Balón de Oro, su segundo premio 'The Best' y ser elegido mejor jugador de europa por la UEFA por tercera vez en su carrera, son otros de los reconocimientos que el crack de madeira ha recibido en uno de sus mejores años. Con actuaciones memorables como las que desplegó en la pasada edición de la Champions, anotando cinco goles al Bayern de Münich, tres goles al Atlético de Madrid y dos goles a la Juventus de Turín en la final de la UEFA Champions League (siendo el pichichi de la temporada), ha demostrado ser el mejor jugador del mundo. En la votación, Cristiano consiguió 398 votos en su posición, por 405 votos que consiguió Messi, y 406 votos que consiguió Sergio Ramos, siendo el capitán madridista el jugador que más votos recibió.

Junto a Marcelo, Sergio Ramos, Luka Modric, y Cristiano Ronaldo, el once de 'L'Equipe' lo completan jugadores como Buffon, Mats Hummels, Daniel Alves, N'Golo Kanté, Neymar, Messi y Cavani.