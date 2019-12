Parralo: "Creo en la plantilla"

Como es habitual, el día previo al partido Cristóbal Parralo compareció ante los medios tras el entrenamiento en el estadio de Riazor. Este sábado, en dicho estadio, el Deportivo recibirá a las 13 horas al Levante. "No es una final, son tres puntos vitales para nosotros. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos, y como tal lo afrontamos", destacaba el míster sobre la importante victoria.

Cierto es que solo vale ganar y lograr dejar un poco más atrás la temida zona de descenso. En el equipo son conscientes de dicha necesidad, y de lo que implicaría puntuar: "En caso de ganarlo veríamos todo de manera diferente, seríamos mucho más optimistas, y seguro que nos ayudaría a afrontar los siguientes partidos".

Se trata de partido realmente "competido, complicado y difícil", puesto que nos encontramos ante dos equipos muy necesitados y que como tal se "juegan mucho". La clave para lograr el triunfo, según Cristóbal, pasa por: "Cuidar bien los detalles y hacer las cosas bien durante los 90 minutos. Quien esté más concentrado en esos detalles e imponga su idea de juego será el que se lleve los tres puntos".

La necesidad de ganar puede jugar en contra para los futbolistas, creando en ellos una ansiedad por querer vencer desde el primer minuto del encuentro. Sobre ello, reconocía: "Hay que hacer que el equipo tenga el mejor estado emocional para afrontar el partido. La ansiedad no es buena, y tenemos que centrarnos exclusivamente en el juego, estar atentos y dejarnos llevar por nuestra afición".

Sobre la llegada de los dos nuevos fichajes, Bóveda y Koval, lateral derecho y portero respectivamente, afirmó que si están en la lista es "porque tienen posibilidades de jugar".

Con la llegada del ucraniano, la primera plantilla cuenta con un total de cuatro porteros. "No es fácil, porque hay tareas que no pueden participar todos. No es buena esta situación pero se ha producido así y veremos que pasa en los siguientes días", sentenciaba Cristóbal Parralo.

El mercado todavía no se ha cerrado, y no se descarta la posible incorporación de otro jugador más a la plantilla. Además, también se esperan salidas, puesto que hay un total de 25 fichas: "Como he dicho desde el principio no exijo absolutamente nada. Yo creo en la plantilla, pero como es cierto el club tiene que estar siempre atento por si en un momento dado puede mejorar o dar calidad. No tengo ninguna preocupación en cuanto al mercado".

Después de la goleada en el Santiago Bernabéu, reconocía que no están contentos "con el rendimiento" ni con la "imagen dada", pero pese a ello no va "a buscar excusas".

Preguntado sobre el buen partido del Leganés en el campo blanco en la eliminatoria de Copa, fue claro: "Felicito al Leganés por el buen partido que hizo y por pasar la eliminatoria. Cada partido es distinto, no tiene nada que ver. No tiene que ver nuestro partido de Liga con su partido de Copa, no jugaron los mismos jugadores… Hay cosas que habría que diferenciar".

Afrontada esta semana de una manera más complicada por dicho golpe, ahora solo queda levantarse, dar una buena imagen frente al Levante y comenzar a mirar hacia arriba. "Llevamos mucho tiempo intentando recuperarnos de los muchos mazazos que vamos recibiendo. Unas veces porque no hacemos bien las cosas, otras porque no tenemos esa suerte para ganar partidos. Estamos acostumbrados a tener que levantarnos cada semana y estar de la mejor manera para afrontar el partido", reconocía el entrenador del Deportivo.

Afición

"No basta con las palabras ya. Tenemos que darles para que ellos nos sigan apoyando hasta el final. Les debemos motivos para sentirse orgullosos de nosotros. Con todo lo que está ocurriendo, y el rendimiento que estamos dando, no podemos pedirles nada. Tenemos que salir al campo y darles motivos para que nos apoyen. A poco que le damos, siempre se enciende y nos lleva en volandas".

Altercado con Çolak

Sobre la expulsión del jugador turco en el entrenamiento, reconocía que se trató simplemente de "una decisión técnica". También quiso aclarar: "Hubo cosas que no me gustaron en el entrenamiento, y ya habíamos avisado que quien no trabajara como debiera de hacerlo, mejor que no estuviera ni entorpeciera el trabajo de los demás. Para mí no es un mal entendido".

Señaló que él estaba aquí para que "todo el mundo intente trabajar de la mejor manera" y conseguir que todos estén "implicados en el trabajo".

"Estamos en una situación complicada y lo que no podemos hacer es permitir según qué comportamientos que no favorecen al grupo, ni al equipo", sentenció sobre el tan comentado tema.

Jugadores particulares

Bóveda: "Es un jugador con un perfil diferente al que teníamos, quizá con más fortaleza defensiva. Tanto Juanfran como Gerard son más ofensivos. Según el partido y las necesidades veremos cómo podemos combinar. Nos aporta profesionalidad, es un jugador con experiencia y con una buena calidad defensiva".

Koval: "Los informes que hay en el club son favorables. Creíamos también que debíamos fortalecer esa posición y por eso se ha incorporado".

Rubén, quien tuvo problemas físicos en el Bernabéu: "Ha entrenado durante toda la semana, está bien. Está en condiciones de jugar".

Mosquera, baja por lesión: "Lamentamos la baja de Pedro. Es un jugador que en los últimos partidos yo lo veía en un buen estado de forma y es una baja importante. Tenemos una plantilla de donde podemos sacar a otro compañero para hacer un trabajo similar al de él".

Francis: "No ha pasado nada con Francis. En el club creemos en él, creemos que es un portero de futuro y de proyección. Simplemente es muy difícil pasar de jugar en Juveniles, a pocos partidos en segunda B, a primera división. Hay circunstancias en las que uno puede controlar mucho mejor desde la experiencia. Confiamos, creemos. Igual que con One, Edu y los otros jugadores de la cantera. Para nosotros son importantes, el futuro del club".