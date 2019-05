Diego Rolán: "No quiero pensar en que pasará a final de temporada, solo pienso en el Málaga"

Dada la cada vez más delicada situación del Málaga en la tabla de clasificación, pocos ánimos se le pueden dar a los aficionados malaguistas, aunque los jugadores no cesan de intentar transmitirles que sigan confiando en la posibilidad de mantener la categoría. A los aficionados no les parecen más que palabras de cara a la galería, ya que no se corresponden con la realidad futbolística que muchos de los jugadores exhiben en los terrenos de juego.

El jugador uruguayo Diego Rolán ha comparecido este miércoles ante los medios hablando de su futuro más próximo, del ánimo general de la plantilla y ha dado un "toque" al mister José González porque ha dicho que aunque está cómodo en cualquier posición de ataque, él es mediapunta. Con estas palabras se refirió a su constante cambio de posiciones por parte del técnico: "No tengo problema, hace tiempo que vengo variando de posición en el club y la selección. Mi verdadera posición es mediapunta, pero tampoco tengo problemas por derecha, izquierda o en ataque, me siento bien en cualquier lado".

De nuevo quiso remarcar la implicación de la plantilla ante la difícil situación. El uruguayo destacó los ánimos del grupo de jugadores: "La situación es muy complicada, hay que ser realista. Como jugadores de fútbol lo sentimos, nos sentimos muy mal. Lo importante es que hay compromiso con la causa. Seguimos trabajando, no bajamos los brazos", decía Rolan aunque esta frase ya empieza a caer en saco roto entre la afición malaguista.

Rolán ha hablado de la posibilidad de quedarse en Málaga la próxima temporada, algo que es incongruente ya que tiene un acuerdo firmado con el Deportivo de la Coruña, días antes de recalar en el Málaga. El uruguayo ha sabido campear el temporal que se le puede avecinar, dado su bajo nivel y ha querido tener un guiño con los malaguistas: "Fue una buena decisión venir al Málaga. Puede funcionar o no, como en todos lados. Tocó un mal momento. A pesar de la situación estoy muy contento de estar acá, de trabajar con los compañeros que tienen un gran compromiso, toda la gente que trabaja en el club es muy amable. Málaga se merece mucho más que esto. Si me tengo que quedar en Málaga lo haría con mucho gusto. El equipo se merece mucho más. El fútbol no está siendo justo con nosotros. Me quedaría con mucho gusto".

Por último, se hizo el desentendido ante la pregunta de su futuro en La Coruña: "De verdad no he pensado en eso, no me lo planteé. Mi responsabilidad es el Málaga, no pienso en si voy al Deportivo, en Primera o Segunda, mi prioridad es el Málaga, a final de temporada veremos qué puede pasar".