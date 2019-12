Lucas Pérez: "Una victoria lo cambiaría todo"

El delantero del Deportivo atendió a los medios en la ciudad deportiva. Pensando ya en el partido del próximo sábado contra la UD Las Palmas, admitió que se encuentran ante una situación “límite”. Y es que el equipo lleva meses sumido en una lucha por la permanencia. Dado estos momentos, Lucas Pérez reconoció sentirse “decepcionado” con la temporada, tanto a nivel individual como colectivo.

El de Monelos no se encuentra ante su mejor momento. El delantero, que no marca desde hace ya casi cuatro meses, afirmaba la necesidad de anotar. Regresaba al Deportivo con “muchas ilusiones” puestas para que fuese una temporada “redonda” para él y para el equipo. “A nivel personal, las cosas no me han salido como esperaba. La dinámica del equipo no ha llegado a ir bien en todo el año, las cosas no nos han salido. Ahora vamos por el tercer entrenador, y esos cambios también nos han afectado. Hay que remediarlo para sacar esto adelante”, sentenciaba Lucas Pérez.

Confesó que, al no salir todo como lo esperado, “la gente se ha decepcionado”. “Es normal, porque yo soy el primero que estoy decepcionado conmigo”, decía al respecto.

No obstante, dejaba claro que lo importante es que el Dépor “consiga una victoria, lo cambiaría todo”. Y es que el equipo, que no logra llevarse los tres puntos desde que jugase contra el Leganés. Reconocía que volver a la senda de la victoria “sería un plus que nos ayudaría a ver una luz a final del túnel y a seguir confiando en nosotros”.

Sobre el partido, se encargó de analizar al rival: “Las Palmas también está teniendo problemas. Tienen una identidad de trabajar, la que han llevado estos años. No ha variado mucho, pero no les están saliendo las cosas. Estamos ante una situación límite, con la necesidad de puntuar de tres en tres, igual que ellos”.

Pese a esa necesidad de puntuar de ambos, el 7 deportivista no calificó el encuentro del sábado como una final, puesto que “todavía quedan otros partidos”.

Frustración. La mejor forma de resumir lo que siente Lucas Pérez. “Es lo que más siento. Veo el día a día de mis compañeros, y nadie les debe reprochar nada. Fallar es algo normal. Veo cómo trabajan, y ver que no te salen las cosas es frustrante”, sentenció.

También tuvo palabras para el míster. Reconocía que Seedorf había optado por reforzar al equipo “más a nivel defensivo”, y que actualmente se encuentran “trabajando más la parte ofensiva”.

Dese la llegada del tercer técnico al banquillo herculino hace ya seis encuentros, el equipo tan solo ha logrado anotar en uno de ellos. Por eso, Seedorf intentará que la sequía goleadora del cuadro gallego toque a su fin. “Que comiencen a entrar los goles nos dará más confianza. A nivel anímico, colectivo… Sería importante lograrlo contra un equipo directo en la lucha por la permanencia”, finalizó el delantero.